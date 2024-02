Orisha | Openbravo reconocido en la 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 13 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Orisha | Openbravo, perteneciente al grupo Orisha, ha anunciado hoy que ha sido reconocido como Proveedor Representativo en el informe 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers (1).

"Estamos realmente orgullosos de este reconocimiento, que creemos que confirma una vez más nuestra sólida trayectoria en el sector minorista en los últimos años y especialmente en 2023, gracias al fantástico trabajo de nuestro equipo. Creemos firmemente que tenemos un gran producto listo para ayudar a las cadenas retail a responder eficientemente a los desafíos actuales y futuros, impulsados por las rápidamente cambiantes expectativas de los compradores", dijo Marco de Vries, director general de Orisha | Openbravo.

Según Gartner, "en los últimos 12 a 18 meses, las plataformas de comercio unificado ancladas en POS se han convertido en un componente aún más crítico dentro del ecosistema tecnológico minorista. Esto se debe, en parte, a la extensibilidad y escalabilidad que estas plataformas ofrecen, pero más significativamente, al requisito de satisfacer a escala las nuevas y emergentes expectativas de los clientes".

"Este es solo el comienzo de un fantástico 2024 con muchas otras excelentes noticias por llegar, que demuestran el valor que ofrecemos a las cadenas minoristas que buscan brindar constantemente experiencias de comercio unificado sin fricciones a través de todos los canales y experiencias en tienda más inmersivas para clientes y empleados", añadió de Vries.

Este anuncio llega tras otro reconocimiento el pasado mes de julio por parte de Gartner que identificó a Orisha | Openbravo en su herramienta: Tool: Digital Commerce Vendor Guide 2023 (2).

Para celebrar esta fantástica noticia, Orisha | Openbravo ofrece acceso al informe 2024 Gartner® Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers.

(1)Gartner, Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier 2 Retailers, Max Hammond, 29 de enero 2024.

(2) Gartner, Tool: Digital Commerce Vendor Guide, 2023, Sandy Shen, Penny Gillespie, et al., 19 de julio 2023.

Gartner es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente y se utiliza en este documento con permiso. Reservados todos los derechos.

Sobre Orisha | Openbravo

Apoyado en su plataforma SaaS completamente modular y de alto rendimiento en la nube, Orisha | Openbravo, como parte del grupo Orisha, permite a cadenas minoristas acelerar sus estrategias de comercio unificado, ofreciendo excelentes experiencias de compra a clientes y empleados y aumentando la agilidad y capacidad de innovación en sus operaciones.

Con clientes internacionales como BUT, Decathlon, Miniso, Norauto, Sharaf DG, SMCP y Toys 'R' Us Iberia, presentes en más de 50 países, Orisha | Openbravo es hoy utilizado por más de 10.000 usuarios back office y en más de 40.000 puntos de contacto retail, tales como terminales fijos de venta, móviles, de autopago, quioscos y otros, gestionando un total de más de 20.000 millones € anuales en transacciones de venta.

Para saber más visite openbravo.com/es y orisha.com .

Contact:

Xavier Places - Marketing Directorx.places@orisha.com+34 607 676 568

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/703504/...

View original content: https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/orisha--openbravo-reconocido-en-la-2024-gartner-market-guide-for-unified-commerce-platforms-anchored-by-pos-for-tier-2-retailers-302059967.html