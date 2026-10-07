ORTEC, proveedor en Guía de Mercado Gartner® 2026 para Planificación y Programación de Vehículos

(Información remitida por la empresa firmante)

- ORTEC figura como proveedor destacado en la Guía de Mercado Gartner 2026 para la Planificación y Programación de Vehículos

ORTEC impulsa la planificación basada en IA para operaciones logísticas más adaptables y resilientes

ZOETERMEER, Países Bajos, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ORTEC, líder mundial en software de planificación y apoyo a la toma de decisiones, ha dado a conocer hoy que ha sido mencionada como Proveedor Representativo en la Guía de Mercado Gartner 2026 para Planificación y Programación de Vehículos (VRS). Creemos que este reconocimiento llega en un momento en que las organizaciones logísticas hacen frente a una creciente complejidad operativa, mayores requisitos de sostenibilidad y mayores expectativas de los clientes, a la vez que exploran cómo la IA puede mejorar la planificación, la toma de decisiones y la ejecución.

Para ORTEC, la inclusión dentro de la Guía de Mercado subraya la continua inversión de la empresa en capacitar a las organizaciones con el objetivo de que puedan ir más allá de la optimización de rutas tradicional y avancen hacia operaciones logísticas más inteligentes y adaptables. Al mismo tiempo que las empresas buscan soluciones que puedan responder dinámicamente a interrupciones, limitaciones de capacidad y entornos de entrega cambiantes, ORTEC piensa que su combinación de optimización avanzada, experiencia en logística y soporte para la toma de decisiones impulsado por IA se encuentra en una posición única para poder ayudar a los clientes a crear un valor empresarial duradero.

"Es un orgullo el hecho de haber sido reconocidos como Proveedor Representativo en la Guía de Mercado Gartner 2026 para Planificación y Programación de Vehículos", declaró Georgios Sarigiannidis, consejero delegado de ORTEC. "Creemos que esto refleja tanto la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros como la tecnología y la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de décadas. Las operaciones logísticas son cada vez más complejas. Las organizaciones no necesitan más paneles de control, alertas ni decisiones. Necesitan sistemas fiables que eliminen el ruido operativo, automaticen lo que se puede automatizar y ayuden a las personas a centrarse en lo que realmente tiene importancia. Al combinar optimización, IA y una profunda experiencia en logística, ORTEC ayuda a las organizaciones a construir operaciones que sean más resilientes, eficientes y adaptables. Creemos que el reconocimiento de Gartner refuerza la dirección que hemos elegido y el valor que seguimos ofreciendo a nuestros clientes cada día".

Gartner define una solución de planificación de rutas y programación de vehículos (VRS) como "una aplicación que crea rutas y horarios de vehículos, considerando múltiples restricciones y requisitos de servicio, a la vez que minimiza los costes y el kilometraje de la flota de transporte". El estudio de Gartner señala que "el interés en las aplicaciones VRS sigue creciendo, impulsado por los continuos desafíos derivados de las interrupciones en la cadena de suministro, las regulaciones gubernamentales sobre emisiones y la expansión de diversos modelos de entrega".

Entre sus principales hallazgos, Gartner informa que la influencia de la IA se refleja en el mercado de VRS: "La IA está teniendo un impacto significativo en las hojas de ruta de los proveedores de VRS, transformándola de una mejora de funcionalidades a un mandato estratégico fundamental para el desarrollo futuro", y la mayoría de los proveedores ya están explorando agentes de IA e IA generativa para dar soporte a funciones como despachadores, planificadores, conductores y atención al cliente.

Para nuestros clientes, socios y potenciales clientes, creemos que la inclusión de ORTEC en la Guía de Mercado supone un reflejo de la experiencia de la empresa, su relevancia en el mercado y su compromiso con la innovación impulsada por la IA. En un panorama logístico en constante evolución, las organizaciones necesitan socios en los que puedan confiar para gestionar la complejidad, optimizar el rendimiento y adoptar las tecnologías emergentes con seguridad.

La Guía de Mercado Gartner 2026 para Planificación y Programación de Vehículos está disponible en el sitio web de Gartner para los suscriptores.

Aviso legal de Gartner

Gartner, Guía de mercado para la planificación y la planificación de vehículos, Nathan Lease, Zee Zakaria, 17 de julio de 2026

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Acerca de ORTEC

ORTEC es un proveedor global de software de planificación de la cadena de suministro, optimización logística y gestión de la fuerza laboral impulsado por IA. Desde el año 1981, ORTEC ha ayudado a organizaciones de diversos sectores a transformar la complejidad operativa en mejores decisiones, un uso más eficiente de los recursos y un mejor rendimiento empresarial. Con clientes en todo el mundo y presencia internacional en Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia-Pacífico y más allá, ORTEC combina una profunda experiencia en optimización con IA práctica para ayudar a las organizaciones a adaptarse al cambio y hacer que el flujo de trabajo sea más eficiente.