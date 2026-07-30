Osmo Pocket 4P ofrece capacidades profesionales de producción cinematográfica e impulsa la categoría que DJI inició (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Osmo Pocket 4P ofrece capacidades profesionales de producción cinematográfica e impulsa la categoría de cámaras con estabilizador que DJI inició

La primera cámara con estabilizador de dos objetivos de DJI abre nuevas posibilidades cinematográficas gracias a los 17 pasos de rango dinámico y al nuevo D-Log 2 de 10 bits.

SHENZHEN, China, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, ha lanzado hoy oficialmente el esperado Osmo Pocket 4P, que eleva la categoría que la compañía inició en 2015 con la cámara con estabilizador Osmo original. Gracias a una innovación constante, esta línea de productos evolucionó hasta convertirse en la primera Osmo Pocket en 2018, que marcó el inicio de la era de las cámaras de bolsillo. DJI ha impulsado esta evolución con la revolucionaria cámara de bolsillo con estabilizador de dos objetivos Osmo Pocket 4P. Incorpora un sensor CMOS de 1 pulgada completamente nuevo con 17 pasos de rango dinámico1, además de un objetivo de 60 mm con apertura f/1.8 para retratos naturales y espectaculares. DJI también estrena el nuevo perfil de color D-Log 2 de 10 bits1, capaz de capturar más de 1000 millones de colores para reproducir escenas con una fidelidad impresionante en luces y sombras. Además de su tecnología de vanguardia, Osmo Pocket 4P llega en dos opciones de color cuidadosamente diseñadas: negro clásico, que transmite una fuerza discreta, y blanco perla, con una estética renovada y llamativa.

Dos objetivos que ofrecen versatilidad cinematográfica tanto en primer plano como en plano general

Osmo Pocket 4P incorpora dos objetivos que permiten lograr efectos visuales cinematográficos fácilmente, desde paisajes urbanos gran angular hasta retratos delicados. El objetivo gran angular principal cuenta con un CMOS de 1 pulgada totalmente nuevo, con formato equivalente a 20 mm y apertura f/2.0. Gracias a la avanzada tecnología LOFIC, ofrece un rango dinámico sin precedentes de 17 pasos1 y admite vídeo de hasta 4K/240 fps1. Estas capacidades profesionales de producción cinematográfica, que son más habituales en cámaras de cine de gama alta, pueden gestionar sin esfuerzo escenas de alto contraste, como paisajes urbanos nocturnos, puestas de sol y retratos a contraluz. Mientras tanto, un nuevo teleobjetivo medio de 60 mm, de alta resolución y gran apertura, ofrece la distancia focal clásica para retratos destacados. Admite un zoom óptico de 3 y un zoom de hasta 121. La amplia apertura f/1.8, con una profundidad de campo equivalente a f/6.3, comprime notablemente el fondo y lo acerca al sujeto para crear un desenfoque natural. La combinación de los movimientos de cámara permite crear imágenes de gran impacto y con un estilo cinematográfico.

Nuevos horizontes en el mundo de la imagen, nueva inspiración

En escenas de acción a alta velocidad, Osmo Pocket 4P puede capturar metraje en slow motion ultra HD de hasta 8 a 4K/240 fps, para crear el efecto de que el tiempo se ralentiza en momentos dinámicos como sujetos girando, cabello al viento o nieve cayendo con un nivel de detalle hipnótico. Como alternativa, puede usar el vídeo de obturación lenta para trazar la luz en movimiento, crear desenfoque de movimiento o capturar estelas y el paso del tiempo para lograr una narrativa visual realmente única. La integración del nuevo perfil de color D-Log 2 de 10 bits1, junto con 17 pasos de rango dinámico1, conserva un nivel excepcional de detalle en luces altas y sombras, a la altura de las cámaras de cine prémium. Con una profundidad de color de 10 bits capaz de capturar más de 1000 millones de colores, las transiciones tonales son excepcionalmente suaves, lo que maximiza la flexibilidad para la gradación de color en posproducción.

Grabación inteligente, estabilidad inquebrantable

Osmo Pocket 4P se basa en el destacado legado de DJI en la cinematografía profesional, que incluye el revolucionario sistema de estabilización Ronin, reconocido tanto por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como por la Academia de Televisión. Integrado en un cuerpo sorprendentemente compacto de 230 g, su avanzado estabilizador mecánico de 3 ejes garantiza tomas impecablemente fluidas y estables. El ActiveTrack 8.01 mejorado mantiene a los sujetos, ya sean personas, vehículos, mascotas u objetos con formas dinámicas, firmemente centrados en el encuadre, incluso con zoom de 12. Prioriza de forma intuitiva un sujeto registrado o centra varios objetivos en cualquier distancia focal mediante el encuadre automático.

Capture cuando quiera, comparta sobre la marcha A partir de la experiencia de usuario mejorada introducida con la versión estándar, Osmo Pocket 4P incorpora varias funciones intuitivas diseñadas para agilizar el proceso creativo, entre ellas:

Grabación instantánea: gire la pantalla táctil para encender el dispositivo y empezar a grabar rápidamente.

Control gestual: muestra la palma de la mano para activar ActiveTrack o haga el gesto de la "V" para empezar a grabar.

Foto en vivo 4K 1 : Capture recuerdos en movimiento grabando automáticamente clips de 1.5 segundos por cada foto con un nivel de detalle en 4K.

: Capture recuerdos en movimiento grabando automáticamente clips de 1.5 segundos por cada foto con un nivel de detalle en 4K. Foto de alta resolución de 37 MP: Capture fotos de hasta 37 MP con detalles nítidos como el cristal y flexibilidad para reencuadrar en posproducción.

Transferencia de alta velocidad de 800 MB/s 1 : La compatibilidad con USB 3.1 permite velocidades de transferencia por cable de hasta 800 MB/s 1 , lo que proporciona exportaciones casi instantáneas y un flujo de trabajo más eficiente.

: La compatibilidad con USB 3.1 permite velocidades de transferencia por cable de hasta 800 MB/s , lo que proporciona exportaciones casi instantáneas y un flujo de trabajo más eficiente. Autonomía prolongada y carga rápida: Se carga del 0 al 80 % en solo 18 minutos1 para ofrecer hasta tres horas de grabación. Con una carga completa, ofrece un impresionante tiempo de funcionamiento de hasta 210 minutos1.

Compatible con el ecosistema Osmo Osmo Pocket 4P es compatible con una versátil gama de accesorios del ecosistema Osmo, lo que amplía sus posibilidades creativas. Entre estos accesorios se incluyen la luz de relleno Osmo Pocket 4, el filtro de niebla negra Osmo Pocket 4P, el juego de filtros ND Osmo Pocket 4P, Osmo FrameTap, la empuñadura con batería Osmo Pocket 4, el objetivo gran angular Osmo Pocket 4P, el minitrípode Osmo y varios micrófonos OsmoAudio (cada uno se vende por separado o se incluye en ciertos packs).

Precio y disponibilidadOsmo Pocket 4P está disponible desde hoy en store.dji.com y a través de distribuidores autorizados. Los precios y las configuraciones son los siguientes:

El Pack Estándar Osmo Pocket 4P tiene un precio de 599 EUR.

El Pack para Vlogs Osmo Pocket 4P tiene un precio de 689 EUR.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, el plan de protección integral para productos de DJI, ya está disponible para Osmo Pocket 4P. Los daños accidentales están cubiertos por el servicio de sustitución, incluidos desgaste natural, colisiones y daños por agua. Por un pequeño cargo adicional, puede sustituir el producto dañado en caso de accidente.

DJI Care Refresh (plan de 1 año) incluye hasta 2 sustituciones en 1 año. DJI Care Refresh (plan de 2 años) incluye hasta 4 sustituciones en 2 años. Otros servicios de DJI Care Refresh incluyen garantía oficial, servicio de garantía internacional y envío gratuito. Para ver todos los detalles, visite www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Para obtener más información, consulte: https://www.dji.com/osmo-pocket-4pSe pueden encontrar imágenes y recursos en este enlace: https://shorturl.asia/1vzqJ

1 Solo compatible con determinados modos de cámara. Todos los datos se midieron utilizando un modelo de producción de Osmo Pocket 4P en condiciones controladas. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de DJI.

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado el mundo de la innovación en drones civiles, permitiendo que las personas vuelen por primera vez, que los visionarios hagan realidad su imaginación y que los profesionales transformen por completo su forma de trabajar. Hoy, DJI trabaja para construir un mundo mejor impulsando continuamente el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una auténtica curiosidad, DJI ha ampliado sus ambiciones a ámbitos como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y cartografía, y la inspección de infraestructuras. En cada una de estas aplicaciones, los productos DJI ofrecen experiencias que aportan más valor a la vida de las personas en todo el mundo que nunca antes.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008223...

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