Ostium lanza un programa de puntos competitivos para la actividad de negociación y provisión de liquidez

GEORGE TOWN, Cayman Islands, 2 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Ostium, la plataforma pionera de negociación apalancada de Activos del Mundo Real, ha anunciado hoy el lanzamiento de su Programa de Puntos Ostium, un sistema competitivo de seguimiento de la actividad y el compromiso de los usuarios a través de la plataforma diseñado para ayudar a incentivar la negociación, las referencias y la provisión de liquidez en todo su ecosistema. En la actualidad, la plataforma permite a los usuarios comprar o vender acciones, materias primas, índices y divisas.

El programa se lanzó oficialmente el lunes 31 de marzo de 2025, con una distribución inicial de 10 millones de puntos asignados de forma retroactiva a los primeros usuarios que hayan estado activos en la plataforma antes del lanzamiento del programa. Los puntos retroactivos hacen hincapié en el reconocimiento a los usuarios de las fases Mainnet pública y Mainnet privada, testnet y pre-testnet de Ostium. Visite ostium.app/points para comprobar su asignación de puntos.

Se distribuirán 500.000 puntos semanales en función de la actividad de los usuarios. La distribución semanal de puntos puede aumentar y los puntos disponibles se comunicarán al inicio de cada semana.

El programa está diseñado para reconocer a los pioneros y, al mismo tiempo, crear un entorno competitivo atractivo para todos los participantes. Al reconocer a los usuarios que contribuyen al ecosistema a través de su actividad de negociación, referencias y provisión de liquidez, Ostium pretende fortalecer aún más su comunidad de operadores y proveedores de liquidez.

El Programa de Puntos Ostium consta de los siguientes componentes:

Seguimiento de la puntuación en tiempo real: Las puntuaciones se actualizan inmediatamente cuando los usuarios negocian o aportan liquidez. Estas puntuaciones se convierten en puntos al final de cada semana.

Las puntuaciones se actualizan inmediatamente cuando los usuarios negocian o aportan liquidez. Estas puntuaciones se convierten en puntos al final de cada semana. Conversiones semanales a puntos: Cada domingo a medianoche UTC, las puntuaciones acumuladas se convierten en puntos en función de los niveles relativos de participación. El seguimiento de las puntuaciones se reinicia entonces para la nueva semana.

Cada domingo a medianoche UTC, las puntuaciones acumuladas se convierten en puntos en función de los niveles relativos de participación. El seguimiento de las puntuaciones se reinicia entonces para la nueva semana. Doble sistema de puntuación: El programa registra dos tipos de puntuaciones: Puntuaciones de negociación/recomendación y puntuaciones de provisión de liquidez. Aunque hay dos categorías de puntuación, se combinan en un único total de puntos.

El programa registra dos tipos de puntuaciones: Puntuaciones de negociación/recomendación y puntuaciones de provisión de liquidez. Aunque hay dos categorías de puntuación, se combinan en un único total de puntos. Tablas de clasificación competitivas: Los usuarios pueden seguir su clasificación en tiempo real frente a otros participantes en ambas categorías de puntuación y en la tabla de clasificación global de puntos.

Los usuarios pueden seguir su clasificación en tiempo real frente a otros participantes en ambas categorías de puntuación y en la tabla de clasificación global de puntos. Ventajas por recomendación: El programa asigna 1 puntuación de trading por cada 5 puntuaciones de trading generadas por usuarios referidos. Los usuarios que se registren con un código de recomendación recibirán un aumento del 5% en todas sus puntuaciones.

El programa asigna 1 puntuación de trading por cada 5 puntuaciones de trading generadas por usuarios referidos. Los usuarios que se registren con un código de recomendación recibirán un aumento del 5% en todas sus puntuaciones. Contribuciones a la comunidad: Una pequeña parte de los puntos semanales se reserva opcionalmente para contribuciones sustanciales de código abierto al protocolo, como informes de errores críticos e investigación técnica.

El Programa de Puntos representa la siguiente fase en la estrategia de desarrollo de la comunidad de Ostium, basada en el lanzamiento de su mainnet, que dio acceso a los macro mercados globales por primera vez en cadena.

El Programa de Puntos Ostium comienza el 31 de marzo de 2025, a las 10:00 AM ET. Los usuarios pueden ver sus asignaciones de puntos y realizar un seguimiento de sus puntuaciones en la interfaz de la plataforma. Los nuevos puntos se asignan semanalmente los domingos a medianoche UTC.

Si desea más información acerca del Programa de Puntos Ostium visite www.ostium.app/points.

Acerca de Ostium

Ostium es la principal plataforma de negociación apalancada de activos del mundo real que ofrece la primera exposición en cadena larga/corta a mercados como el Nasdaq, el oro y el petróleo. La plataforma permite a los usuarios operar con acciones, materias primas, índices y divisas. Ostium fue fundada por antiguos alumnos de Harvard, Bridgewater y BlackRock y cuenta con el apoyo de inversores de primer nivel como General Catalyst, LocalGlobe, Susquehanna (SIG), GSR y Alliance DAO.

Nota: El Programa de Puntos Ostium está diseñado para el seguimiento del compromiso y la participación. Los puntos no tienen valor monetario, no pueden ser transferidos, vendidos o intercambiados por ninguna contraprestación, y no representan ningún interés de propiedad, oportunidad de inversión, o cualquier derecho a recompensas futuras. Ostium se reserva el derecho a modificar o cancelar el programa en cualquier momento.

