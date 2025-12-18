Ovivo completa la venta de su división de electrónica a Ecolab e inicia una nueva fase de crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ovivo Water Inc. ("Ovivo"), proveedor global de equipos, tecnología y sistemas para el tratamiento de agua y aguas residuales, y su accionista SKion Water GmbH ("SKion Water"), se complacen en anunciar la exitosa venta de la división de Electrónica de Ovivo a Ecolab, líder mundial en sostenibilidad que ofrece soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones. Como se informó previamente, la transacción se basa en una valoración empresarial de aproximadamente 2.400 millones de dólares canadienses para la división.

Esta transacción marca un hito importante en la historia de Ovivo. Abre nuevas perspectivas y oportunidades para la división de Electrónica dentro de la plataforma global de Ecolab, a la vez que impulsa una nueva fase de crecimiento para Ovivo, centrada en sus tres pilares operativos: la división Municipal/Industrial/PFAS, la división de Energía y la división de membranas Cembrane SiC.

"Quiero agradecer sinceramente a todos los empleados de la división de Electrónica por su destacada contribución a lo largo de esta notable trayectoria de crecimiento durante la última década. Gracias al trabajo en equipo y la innovación, han desarrollado una experiencia y capacidades de primer nivel, consolidando la división como uno de los proveedores más reconocidos de sistemas de agua ultrapura y aguas residuales para la industria electrónica global. Confío en que, como parte de Ecolab, seguirán prosperando y alcanzando nuevas metas. Les deseo mucho éxito en esta emocionante nueva etapa", declaró Marc Barbeau, presidente y consejero delegado de Ovivo.

"SKion Water continúa con su estrategia de crecimiento, con Ovivo desempeñando un papel clave en nuestra cartera. La siguiente fase de Ovivo se centrará en acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico en sus negocios municipales, de energía y de Cembrane, a la vez que expandirá su presencia industrial en Norteamérica mediante adquisiciones estratégicas en sectores clave. En los próximos meses, también fortaleceremos la colaboración en toda la cartera de SKion Water e integraremos aún más las funciones corporativas de SKion Water y Ovivo, lo que nos permitirá aprovechar al máximo nuestra experiencia interna. Finalmente, me uno a Marc para expresar mi más sincero agradecimiento a todos los empleados de la división de Electrónica por su dedicación y contribución a este notable éxito a lo largo de los años", declaró Reinhard Huebner, consejero delegado de SKion Water.

Acerca de Ovivo y SKion Water

Ovivo es un proveedor global de equipos, tecnología y sistemas para la purificación de agua y el tratamiento de algunas de las aguas residuales más complejas de la industria. Ovivo es una potente marca global con marcas registradas de renombre, con más de 150 años de experiencia y referencias en el tratamiento de agua, respaldadas por sus productos patentados, tecnologías avanzadas y un amplio conocimiento en integración de sistemas. Ovivo ofrece soluciones de tratamiento de agua, desde convencionales hasta altamente tecnológicas, para los mercados industrial y municipal, y aprovecha su amplia base instalada de equipos para ofrecer repuestos y servicios a sus clientes. Ovivo se dedica a la innovación en una industria en constante evolución y ofrece soluciones de tratamiento de agua rentables, energéticamente eficientes y ambientalmente sostenibles.

Ovivo opera una plataforma global integrada y emplea a cerca de 700 expertos en tratamiento de agua. Ovivo es propiedad de la empresa alemana SKion Water GmbH, proveedor global de tecnología y soluciones, además de fabricante de plantas, en tecnología de agua y aguas residuales, tanto municipales como industriales. SKion Water es una filial de SKion GmbH, el holding de inversiones de la familia empresarial alemana Klatten.

