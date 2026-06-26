El pabellón chino DVCA se presentará en el Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA de 2026 en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

- El pabellón chino DVCA, neutro en carbono, se presentará en el Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA de 2026 en Barcelona

‌BARCELONA‌, España y Pekín, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Al tiempo que se acerca la celebración del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026 en Barcelona, el Pabellón de China de la UIA, comisariado por medio del Instituto de Diseño e Investigación Arquitectónica de la Universidad de Tsinghua (THAD), ya ha terminado su montaje. Se exhibirá en el Museo de Diseño D-HUB de Barcelona del 28 de junio al 2 de julio y estará abierto a profesionales de la arquitectura de todo el mundo. El congreso se lleva a cabo bajo el lema "Becoming | Pathways of Transformation — Building and Constructing for a World in Flux" (Convertirse | Caminos de Transformación: Construir para un Mundo en Flujo). Centrando su narrativa principal en DVCA (Una Visión Dinámica de la Arquitectura China Contemporánea), el Pabellón de China crea una plataforma de diálogo profundo para las comunidades arquitectónicas chinas y globales. Busca mostrar al mundo una fuerza arquitectónica viva, en constante evolución y respuesta, atrayendo la atención mundial hacia una China en continua transformación.

DVCA significa Dinámico, Perspectiva, Época Contemporánea, Arquitectura China. Arraigado en las venerables filosofías arquitectónicas chinas de "armonía entre la humanidad y la naturaleza" y "armonía sin uniformidad", trasciende una sola exposición, y sirve para establecer una plataforma académica duradera dedicada a fomentar un sistema de discurso internacional original, con base en China, dirigido a la arquitectura china.

Como el primer pabellón de China que cuenta con huella de carbono neutra en la historia de la UIA, compensa por completo todas las emisiones de carbono de sus operaciones a través de créditos de carbono verificados. Los ingresos se destinan a iniciativas de reforestación y energías renovables, e impulsa acciones concretas que van dirigidas a poner en marcha el desarrollo sostenible global. Contando con un diseño abierto y sin divisiones, e instalaciones de vídeo dinámicas a gran escala, el pabellón crea una circulación fluida para los visitantes y presenta un microcosmos de los asentamientos arquitectónicos chinos.

Todos los elementos de la exposición, incluyendo el diseño, los sistemas operativos y de control, y los derivados culturales, se han desarrollado de forma independiente. La exposición se enfoca en los valores sociales y el pensamiento contemporáneo que subyacen a las prácticas arquitectónicas, reflejando la transición de la industria de la construcción china de la expansión a gran escala al desarrollo de la calidad. THAD ha reunido a académicos, expertos de la industria y académicos internacionales para perfeccionar la exposición mediante deliberaciones rigurosas. A su vez se celebrarán diversos foros académicos transnacionales de gran influencia para facilitar el intercambio intelectual.

Más que una exposición, marca un punto de inflexión dentro del autoconocimiento de la arquitectura china, caracterizada por una transformación que va desde "ponerse al día con los estándares globales" hasta "definir una identidad propia", y desde una "presentación estática" hasta una "investigación crítica dinámica". La plataforma DVCA sirve para llevar a cabo el fomento de la colaboración continuada con arquitectos, medios de comunicación e instituciones interdisciplinarias de todo el mundo. Se invita a los profesionales de la arquitectura de todo el mundo al Museo de Diseño D-HUB en Barcelona del 28 de junio al 2 de julio para presenciar la evolución del panorama de la arquitectura china contemporánea y participar en esta cumbre arquitectónica intercultural.

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