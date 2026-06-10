(Información remitida por la empresa firmante)

- En los países de ingresos bajos y medios, 810 millones de mujeres aún no utilizan internet móvil, frente a 595 millones de hombres

Las persistentes barreras relacionadas con la asequibilidad, las habilidades y la seguridad siguen limitando la inclusión digital de las mujeres en estos países.

LONDRES, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Según el informe 'Mobile Gender Gap Report 2026' publicado hoy por GSMA, la brecha de género en la adopción de internet móvil se redujo ligeramente en 2025. Sin embargo, el progreso sigue siendo lento y desigual. En los países de ingresos bajos y medios (PIBM), las mujeres aún tienen un 12 % menos de probabilidades de usar internet móvil que los hombres. Esto se traduce en 200 millones menos de mujeres que de hombres, con un total de 810 millones de mujeres que no usan internet móvil en los PIBM.

Persisten las disparidades geográficas

De los 810 millones de mujeres que aún no utilizan internet móvil en países de ingresos bajos y medianos (PIBM), más de dos tercios viven en África subsahariana y el sur de Asia, las regiones con las mayores brechas de género en la adopción de internet móvil, con un 26 % y un 25 %, respectivamente. La brecha de género también tiende a ser de dos a tres veces mayor en las zonas rurales que en las urbanas en los PIBM.

Barreras para el acceso online

La principal forma en que las personas en los PIBM acceden a internet es a través de teléfonos móviles. Sin embargo, la brecha de género en la posesión de teléfonos inteligentes en los PIBM es del 13 %; alrededor de 210 millones menos de mujeres que de hombres poseen teléfonos inteligentes. Las principales barreras son la asequibilidad (principalmente de los teléfonos), el nivel de alfabetización y las habilidades digitales. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por estas barreras, debido a las normas sociales y las desigualdades estructurales, como un menor nivel educativo y menores ingresos.

Claire Sibthorpe, directora de inclusión digital de GSMA, dijo, "Si bien se ha observado una lenta reducción de la brecha de género en el uso de dispositivos móviles desde 2022, aún queda mucho por hacer para abordar las persistentes y significativas brechas de género en la adopción y el uso de internet móvil. Vivimos en un mundo cada vez más digital y tecnologías como la IA están creando mayores brechas e desigualdades digitales, lo que subraya la necesidad de garantizar la inclusión digital para todos".

Cerrar la brecha de género en la telefonía móvil

De 2023 a 2030, cerrar la brecha de género en la adopción de internet móvil en países de ingresos bajos y medianos podría añadir 1,3 billones de dólares al PIB. El acceso a internet móvil puede transformar la vida de las mujeres, brindándoles mayor resiliencia ante crisis económicas, climáticas y políticas.

Más de 50 operadores de telefonía móvil se han adherido a la iniciativa de compromiso de mujeres conectadas de GSMA, con el objetivo de acelerar la inclusión digital y financiera de las mujeres, llegando a más de 90 millones de mujeres adicionales con servicios de internet móvil o dinero móvil desde 2016.

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