Los países que juegan juntos, comercian juntos

Commonwealth print advert - DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE/PR NEWSWIRE

El Departamento de Comercio Internacional (DIT) de Reino Unido lanza la primera campaña de comercio e inversión con motivo de los Juegos de la Commonwealth

Se lanza una nueva campaña de publicidad dirigida a los 55 estados de la Commonwealth.

El lanzamiento de la campaña de marketing coincide con el inicio de los Juegos de la Commonwealth en Birmingham.

La campaña se basa en las promesas de aumentar el comercio realizadas en la reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth del mes pasado.

LONDRES, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Una nueva campaña de promoción comercial se dirigirá a todos los territorios, desde Vancouver hasta Vanuatu, con motivo del inicio de los Juegos de la Commonwealth en Birmingham.

La Commonwealth representa un tercio de la población mundial, desde la segunda nación más poblada del mundo (India, con 1.400 millones de habitantes) hasta la segunda más pequeña (Nauru, con 13.000 habitantes). El comercio total con la Commonwealth ascendió a 120.600 millones de libras en 2021, lo que supone el 9,4% del comercio total del Reino Unido.

Y ahora una nueva y ambiciosa campaña del Departamento de Comercio Internacional (DIT) busca llegar a todos y cada uno de los países de la Commonwealth, lo que se considera una primicia en una campaña de promoción de comercio internacional.

Además de los medios de comunicación más conocidos, como el Globe and Mail de Canadá, el NZ Herald de Nueva Zelanda y The Gleaner de Jamaica, la campaña también aparecerá en el Vanuatu Business Review, el Togo Presse y el Mihaaru de las Maldivas.

La campaña pondrá de relieve a las empresas de toda la Commonwealth, mostrando por qué el Reino Unido es el mejor lugar del mundo para invertir, con nuestro talento de primera clase, un mercado de consumidores de alto nivel de gasto y un panorama normativo favorable a las empresas. También destacará a nuestros fantásticos exportadores para ayudar a estimular la demanda mundial de bienes y servicios británicos.

Anne-Marie Trevelyan, Ministra de Comercio Internacional, dijo:

"La Commonwealth está formada por algunas de las economías más diversas y dinámicas del mundo y se extiende por todo el planeta".

"Con la previsión de que su PIB aumente casi un 40% en los próximos cinco años, tenemos una enorme oportunidad de impulsar el comercio con los países de la Commonwealth".

"Esta emocionante campaña, que llega por primera vez a algunas naciones, dará a conocer las interesantes oportunidades de impulsar el comercio bidireccional, impulsar el crecimiento empresarial y económico y apoyar a las comunidades locales".

La nueva iniciativa se enmarca dentro de las acciones de la campana GREAT Global Trade y está diseñada para mostrar el éxito del comercio y la inversión con la Commonwealth y animar a más empresas a comerciar.

La Commonwealth representa un importante mercado de consumo para los exportadores británicos. También ofrece increíbles oportunidades de inversión, con países como India y Nigeria entre las economías globales de más rápido crecimiento del mundo.

La inversión entre las naciones de la Commonwealth es ya un 27% más alta que con los países que no pertenecen a la organización. Y los costes del comercio bilateral son, por término medio, una quinta parte más bajos debido a que comparten el idioma y los sistemas jurídicos y económicos, lo que se conoce como la "ventaja de la Commonwealth".

La campaña de marketing, que se desarrollará desde este mes hasta marzo de 2023, aprovechará los momentos clave de 2022, como los Juegos de la Commonwealth, el Mobile World Congress Africa y la COP 27.

Se dirigirá a los principales responsables de la toma de decisiones empresariales con acciones en prensa, redes sociales, con medios asociados y de relaciones públicas en los 55 Estados miembros de la Commonwealth.

Ian Bowen-Morris, Director de Marketing Internacional de DIT, añadió:

"GREAT Global Trade es la campaña insignia del Gobierno de Reino Unido para la promoción del comercio y la inversión internacionales, que respalda los objetivos clave de la política comercial y de inversión del Primer Ministro.

"Se basa en el éxito de anteriores campañas internacionales como Invest in GREAT Britain and Northern Ireland, y GREAT Ready to Trade que apoya la recuperación económica del Reino Unido desde Covid-19 y encabeza los planes de promoción comercial en todo el mundo".

La campaña posicionará a Reino Unido como líder mundial en tecnología y finanzas verdes, colaborando con las empresas mundiales para impulsar los objetivos de cero neto.

El equipo colaborará con las administraciones descentralizadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las Asociaciones Empresariales Locales (LEP) de Inglaterra, como la Midlands Engine y la Northern Powerhouse, como parte de la actividad de marketing. Esto ayudará a impulsar el crecimiento regional y a apoyar la agenda de nivelación del Reino Unido.

Cada día, empresas de toda la Commonwealth deciden asociarse con el Reino Unido para obtener productos y servicios de la máxima calidad.

Por ejemplo, UK Solar Power, fabricante de energía solar y especialista en proyectos fotovoltaicos, suministra soluciones solares innovadoras a comunidades agrícolas y residenciales de África y el Caribe. Hasta la fecha, UK Solar Power ha suministrado más de 34.700 soluciones de iluminación para viviendas y carreteras a comunidades de toda la Commonwealth.

La empresa británica de transporte y logística Direx Solutions colaboró con la empresa canadiense Metrolinx en un proyecto que mejoró la velocidad de los servicios ferroviarios en casi un 30%, creó puestos de trabajo en toda la región y ayudó a reducir los costes en un 50%.