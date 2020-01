Palmaïa, The House of AïA, cuenta con programas holísticos y profundos rituales de conexión a través de la música (1)

Publicado 09/01/2020 13:08:06 CET

- Palmaïa, The House of AïA, un nuevo enclave exclusivo a orillas de la Riviera Maya, da la bienvenida a sus huéspedes con programas holísticos únicos y profundos rituales de conexión a través de la música

Este recién construido complejo frente al mar ofrece un retiro distintivo gracias a su programación inmersiva y su espíritu sostenible

PLAYA DEL CARMEN, México, 9 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy, Palmaïa, The House of AïA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2685568-1&h=3351832341&u...], invita a sus huéspedes a que celebren la complejidad de la Riviera Maya mientras reconectan con la naturaleza, el valor sagrado de la vida y el verdadero espíritu humano. En una región salpicada de complejos y hoteles, Palmaïa destaca por su ubicación entre una playa virgen de arena blanca y cenotes de agua fresca situados en el umbral de una selva inalterada, así como por su meditado programa, creado para que los huéspedes exploren y salgan de su zona de confort habitual.

https://mma.prnewswire.com/media/1063207/Palmaia_AiA_Signatu... [https://mma.prnewswire.com/media/1063207/Palmaia_AiA_Signatu... ]

El fundador y visionario detrás de Palmaïa, Alexander Ferri, diseñó esta experiencia vacacional basándose en su propia forma de vida, con la creencia de que la exploración interior y el respeto por la naturaleza y la comunidad son la clave para que las personas se unan e impulsen cambios significativos. Este complejo es un lugar en el que los visitantes podrán buscar el crecimiento personal a través de los exclusivos rituales del centro y sus profundas ceremonias de conexión.

Una de las joyas de la experiencia es el programa Architects of Life (Arquitectos de vida), dirigido internamente por ShamanBalder. En colaboración con guías y profesores visitantes cuidadosamente seleccionados, Balder guiará a los huéspedes en rituales como ceremonias del cacao, yoga, sanación a través de sonidos multivibracionales, meditación, ceremonias de plantas, y antiguas prácticas que promueven la reflexión, la exploración y la conexión.

El complejo también contará con el programa Rituals of Sound (Rituales de sonido), que rinde homenaje al ambiente musical de Tulum y Miconos, pero en un entorno más relajado y exclusivo, disponible solo para los huéspedes. Palmaïa se convertirá en el escenario de músicos creativos y experimentales que harán viajar a los huéspedes a través de intensos ritmos seleccionados y la fusión profunda de música electrónica con capas acústicas. Estos rituales a través de la música tendrán lugar todos los días de 4 de la tarde a media noche en diferentes formas, lo que permitirá a participantes de todas las edades disfrutar de una diversión consciente.

"Hay un grupo cada vez mayor de pensadores alternativos y exploradores espirituales que se reúnen en pequeñas comunidades de todo el mundo para celebrar la creatividad, la música y el medio ambiente. Juntos, estamos creando un nuevo y moderno modelo de conciencia colectiva", dijo el Sr. Ferri. "Palmaïa ha sido diseñada para convertirse en uno de esos puntos de encuentro y, actualmente, constituye el único enclave costero natural y proactivo de este tipo. Es un lugar seguro desde el que podremos impulsar cambios positivos dentro de los límites de la sociedad moderna".

Perfectamente integrado con el entorno del mar Caribe y la selva, Palmaïa ofrece a los viajeros suites frente al mar con siete disposiciones diferentes y cada una con su propia terraza privada para disfrutar de las vistas del Caribe. Estas disposiciones incluyen suites familiares con literas para los niños, suites diáfanas para adultos, suites con acceso directo a una de las cuatro piscinas infinitas del centro y suites ubicadas en el lado del océano que colinda con la selva; todas ellas han sido diseñadas de forma sostenible y evitando el uso de productos animales. A cada huésped se le asignará un Guía Nómada que atenderá sus necesidades durante la estancia y, para los padres, Palmaïa cuenta con el único programa holístico en hostelería de actividades lúdicas para niños dirigido por educadores Waldorf acreditados.

Durante su estancia, los huéspedes podrán disfrutar de una selección de cuatro restaurantes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2685568-1&h=2885947488&u...], así como de un puesto de comida ambulante. Todos los establecimientos sirven alimentos obtenidos de forma ética en reconocidas explotaciones agrícolas y pesqueras de México. El chef ejecutivo, Eugenio Villafaña, formado en numerosos restaurantes con estrella Michelin, está a cargo de supervisar el programa culinario. Esto incluye crear menús paralelos basados en plantas para cada restaurante, una oferta gastronómica única en la Riviera Maya y en toda la industria hotelera. Mauricio Alvarez, exalumno en Noma, dirige el programa basado en plantas de los restaurantes.

El exquisito restaurante insignia, LEK, está especializado en la gastronomía mexicana; Mar de Olivio es el destino reservado para probar un nuevo enfoque de cocina mediterránea; y el restaurante de cocina fusión oriental, Ume, mezcla recetas tailandesas y continentales para ofrecer experiencias a la carta en las que destacan fragancias sensuales, sabores exóticos y colores extremadamente vivos. Su Casa, una mezcla de chiringuito y restaurante situado en las dunas, cuenta con un relajado ambiente caribeño y comodidades para disfrutar sumergiendo los pies en la arena, mientras que El Caminante ofrece la experiencia auténtica de un puesto de comida ambulante con un menú que va rotando todos los días.

Eolo Beach Club reproduce los ritmos de los artistas sonoros visitantes, los dos bares de las piscinas sirven cócteles de fruta fresca y creaciones personalizadas basadas en el estado de ánimo de los huéspedes, y el exclusivo Atlas Club ofrece libaciones a última hora de la noche y alberga la cafetería, Health Café, en la que los huéspedes podrán relajarse en una atmósfera urbana más moderna mientras saborean matcha lattes (té verde con leche) y tostadas de aguacate.

El complejo también incluye un balneario en la selva, Atlantis [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2685568-1&h=2486611345&u...], que cuenta con ceremonias ancestrales, como el célebre temazcal, en la oferta de sus servicios. En Atlantis, los huéspedes serán guiados a través del Libro de las Nueve Vías hacia la Salud (the Book of the Nine Paths to Health), diseñado para tratar las emociones como la raíz del problema, en lugar del dolor físico. Las salas de tratamiento tienen unos grandes ventanales con vistas a la vegetación y están rodeadas de los cenotes naturales que se usan para realizar rituales y meditaciones. También hay un centro de fitness escondido en la selva.

(CONTINUA)