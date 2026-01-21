PAN GLOBAL ANUNCIA EL CIERRE DE UNA COLOCACIÓN PRIVADA DE 5,6 MILLONES DE DÓLARES CON INVERSOR ESTRATÉGICO (1)

//NO DIFUNDIR, EMITIR O PUBLICAR EN O HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NI DISTRIBUIR A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/

VANCOUVER, BC, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar que ha cerrado con éxito una financiación privada no intermediada con un inversor estratégico y ha emitido 35.000.000 acciones ordinarias (las "Acciones") de la Compañía a un precio de 0,16 dólares canadienses por acción, generando unos ingresos brutos de hasta 5.600.000 dólares canadienses (la "Oferta"). Las acciones ordinarias emitidas en el marco de esta colocación privada estarán sujetas a un periodo de retención que expirará el 15 de mayo de 2026.

Los ingresos de la Oferta se utilizarán para impulsar la ampliación de los programas de exploración y perforación en los proyectos Escacena y Cármenes de la Compañía, incluyendo el Proyecto Escacena Sur, recientemente adjudicado y muy prometedor, ubicado en el sur de España, y para fines corporativos generales.

"Pan Global se complace en dar la bienvenida como accionista a un inversor estratégico de gran renombre con amplia experiencia en operaciones mineras. Esta inversión valida nuestra cartera de proyectos de exploración y equipo operativo en España y fortalece nuestra capacidad para avanzar en nuestros proyectos Escacena y Cármenes y descubrir nuevos descubrimientos en 2026", afirmó Tim Moody, presidente y CEO.

La Oferta está sujeta a la aceptación final de la TSX Venture Exchange.

Los valores vendidos en la colocación privada no han sido registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según su enmienda ("Ley de Valores de EE. UU."), ni bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción aplicable, y no pueden ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos salvo registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y de las leyes de valores estatales u otras jurisdicciones aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni podrá haber ninguna oferta, solicitud o venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Sobre el Proyecto Escacena, sur de España

El Proyecto Escacena y la zona de Escacena Sur, recientemente incorporada, comprenden un extenso y contiguo paquete de terrenos controlado al 100 % por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El área se ha ampliado de 5.760 a más de 10.000 hectáreas con la concesión de los derechos mineros de Flores, Rosario y Girasoles en septiembre de 2025. Pan Global también ha presentado cuatro solicitudes adicionales de permisos de investigación que abarcan 3.888 hectáreas (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II), lo que aumentará aún más los derechos mineros en la zona hasta más de 13.900 hectáreas. El Proyecto se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando un nuevo desarrollo minero subterráneo bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes. El Proyecto Escacena alberga el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana, el descubrimiento de cobre y oro de Cañada Honda, así como otros objetivos de prospección.

Sobre el Proyecto Cármenes, norte de España

El Proyecto Cármenes está ubicado en el Cinturón de Oro del Río Narcea, aproximadamente a 55 km al norte de León, y comprende cinco Permisos de Investigación sobre 5.653 hectáreas. El área del proyecto destaca por su elevado potencial para albergar múltiples cuerpos o grupos de ocurrencias con mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro de tipo pipa de brecha alojada en carbonatos. La zona incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, que estuvieron en funcionamiento hasta la década de 1930 y producían concentrados de cobre y cobalto con níquel. Otras muchas explotaciones mineras históricas más pequeñas en la zona ponen de relieve el potencial para encontrar nuevas pipas de brechas. Este tipo de yacimientos minerales pueden tener dimensiones verticales significativas que superan el kilómetro. El reciente programa de perforación inicial de la empresa en el objetivo Providencia ha dado lugar a un nuevo descubrimiento de oro.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, consulte la presentación de la empresa y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas en

https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE con: Jason Mercier, vicepresidente de Relaciones con Inversores y Comunicación, jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com, Tel: +1-236-886-9518; Justin Byrd, Director Financiero, jbyrd@panglobalresources.com, www.panglobalresources.com

