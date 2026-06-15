PAN GLOBAL ANUNCIA EL CIERRE DE UNA COLOCACIÓN PRIVADA DE 7,2 MILLONES DE DÓLARES CANADIENSES CON ALPAYANA (2)

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(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar que ha completado la financiación mediante colocación privada sin intermediarios previamente anunciada con Alpayana (la "Adquisición de Alpayana"). La Compañía emitió 45.000.000 acciones ordinarias (las "Acciones") a un precio de 0,16 dólares canadienses por acción, obteniendo ingresos brutos de 7.200.000 dólares canadienses (la "Oferta"). Alpayana posee ahora el 19,55 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía.

Las Acciones estarán sujetas a un período de retención que expirará el 13 de octubre de 2026. No se pagaron honorarios de intermediación en relación con la Oferta.

Los ingresos de esta Oferta se utilizarán para desarrollar un programa significativamente ampliado de exploración y perforación en los proyectos Escacena y Cármenes de la Compañía, incluida el área de Escacena Sur ubicada en el sur de España, recientemente adjudicada y muy prometedora, así como para fines corporativos generales.

Divulgación de Alerta Temprana

Inmediatamente antes de completarse la Adquisición, Alpayana poseía y controlaba de forma efectiva un total de 35.000.000 acciones ordinarias, que representaban el 9,61 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Pan Global. Una vez completada la adquisición, Alpayana posee y controla 80.000.000 acciones ordinarias, equivalentes al 19,55 % de las acciones emitidas y en circulación de Pan Global. Tanto este comunicado de prensa como el correspondiente informe de alerta temprana de Alpayana (el "Informe de Alerta Temprana"), que se prevé presentar a corto plazo en SEDAR+, constituyen la divulgación requerida según la sección 5.2 del Instrumento Nacional 62-104 – Ofertas Públicas de Adquisición y Ofertas del Emisor ("NI 62-104"). La obligación de presentar un informe de alerta temprana se activó debido a que la adquisición por parte de Alpayana de las Acciones Ordinarias dio lugar a que su participación en las Acciones Ordinarias aumentara por encima del 10 %.

La adquisición de Acciones Ordinarias de Pan Global se realizó en el curso ordinario de los negocios y con fines de inversión. Alpayana podrá adquirir o disponer de la propiedad, el control o la dirección sobre valores de Pan Global, o celebrar operaciones con derivados u otras transacciones relacionadas con dichos valores. Cualquier adquisición o disposición podrá efectuarse mediante operaciones de mercado, acuerdos privados, suscripciones de acciones emitidas por la tesorería de la sociedad o por otros medios.

El Informe de Alerta Temprana que se presentará en SEDAR+ en relación con la Adquisición de Alpayana cumplirá con lo establecido en la sección 5.2 del NI 62-104 acerca de que el Informe de Alerta Temprana sea presentado por un adquirente, en este caso Alpayana, ante las autoridades reguladoras de valores de cada una de las jurisdicciones en las que Pan Global es un emisor sujeto a información pública, y contendrá la información establecida en la sección 3.1 del Instrumento Nacional 62-103 –Sistema de alerta temprana y cuestiones relacionadas con las ofertas públicas de adquisición y la comunicación de información privilegiada ("NI 62-103"), incluida la información exigida por el Formulario 62-103F1. Una copia del Informe de Alerta Temprana presentado por Alpayana en relación con la Adquisición de Alpayana estará disponible en el perfil de Pan Global en el sitio web de SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

También puede obtenerse una copia del Informe de Alerta Temprana contactando por correo electrónico a Fiorella Debernardi (fiorella.debernardi@alpayana.com) en Alpayana La dirección de la oficina principal de Alpayana es Jr. Contralmirante Montero 429, Piso 11, Distrito de Magdalena del Mar, Lima, Perú. La dirección de la oficina principal del Emisor es Suite 700 - 838 West Hastings St., Vancouver, Columbia Británica, V6C 0A6, Canadá.

Sobre el Proyecto Escacena Sur, Sur de España

El Proyecto Escacena, junto con el área recientemente adjudicada de Escacena Sur y las demás áreas solicitadas, conforman en conjunto un paquete de derechos mineros que abarca más de 15.000 hectáreas, controlado al 100 % por Pan Global en la parte oriental de la Faja Pirítica Ibérica, la segunda región productora de cobre más importante de Europa. El Proyecto Escacena se encuentra ubicado cerca de la mina en operación de Riotinto (Atalaya) y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando el desarrollo de una nueva mina subterránea bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes. El Proyecto Escacena incluye Estimaciones de Recursos Minerales en los yacimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y de cobre-oro de Cañada Honda, y alberga otros 15 objetivos prospectivos para seguimiento.

Estimaciones Iniciales de Recursos Minerales del Proyecto Escacena

La Romana

Medidos e Indicados : 32,4 Mt con 0,37% Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44% CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – a 0.2 % de ley de corte, y

: 32,4 Mt con 0,37% Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44% CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – a 0.2 % de ley de corte, y Inferidos: 4.0 Mt a 0.40% Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag; 0,42% CuEq (15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag) – a 0,2% de ley de corte.

Cañada Honda

Inferidos: 5,0 Mt con 0,65 g/t Au, 0,14% Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6.8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) – a 0,25 g/t de ley de corte.

Para más detalles técnicos, consulte el comunicado del 12 de febrero de 2026.

Sobre el Proyecto Cármenes, Norte de España

El Proyecto Cármenes se encuentra en el cinturón aurífero del Río Narcea, aproximadamente 55 km al norte de la ciudad de León, y comprende cinco permisos de investigación sobre 5.653 hectáreas, controladas al 100 % por Pan Global.

La zona presenta un elevado potencial para múltiples cuerpos o agrupaciones de mineralización hidrotermal/epitermal alojada en carbonatos, rica en cobre, níquel, cobalto y oro. Incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, que operaron hasta la década de 1930 produciendo concentrados de cobre, cobalto y níquel.

Numerosas labores mineras históricas adicionales presentes en la zona resaltan el potencial para descubrir más mineralización. Este tipo de depósitos puede presentar extensiones verticales superiores a 1 km. El programa inicial de perforación realizado en 2025 en el objetivo Providencia interceptó mineralización aurífera significativa, indicando potencial para el primer descubrimiento importante de oro en España en más de dos décadas.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. desarrolla activamente actividades de exploración enfocadas en depósitos ricos en cobre, además de oro y otros metales. El cobre presenta sólidos fundamentos de oferta y demanda y perspectivas favorables a largo plazo debido a su papel esencial en la electrificación global y la transición energética. El oro también se encuentra en niveles de precios históricamente elevados.

El proyecto insignia Escacena alberga recursos minerales de cobre, estaño y oro en La Romana y Cañada Honda dentro de la Faja Pirítica Ibérica del sur de España, una jurisdicción minera de primer nivel con excelente infraestructura, experiencia minera y apoyo institucional.

El segundo proyecto de la Compañía, Cármenes, en el norte de España, se ubica en una región con una larga tradición minera y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global reúne experiencia demostrada en exploración, descubrimiento, desarrollo y operación minera.

Pan Global Resources está comprometida con operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades asociadas. La Compañía es miembro y opera conforme a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, visite la presentación de la Compañía en Curation Connect y explore las respuestas generadas por inteligencia artificial a sus consultas.

www.panglobalresources.com

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Descargo de declaraciones

Las declaraciones que no son de carácter estrictamente histórico constituyen declaraciones prospectivas, incluidas cualesquiera declaraciones relativas a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados efectivos de la Compañía podrían diferir sustancialmente de aquellos expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía considera que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables; sin embargo, no puede garantizarse que dichas expectativas resulten correctas y, por lo tanto, no debe depositarse una confianza indebida en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Se recomienda a los lectores consultar las revelaciones de riesgos incluidas en el Informe de Discusión y Análisis de la Dirección (Management Discussion and Analysis) de los estados financieros auditados de la Compañía presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar esta información prospectiva.

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