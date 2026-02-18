PAN GLOBAL ANUNCIA SU PROGRAMA DE SONDEOS PARA 2026 EN LOS PROYECTOS ESCACENA Y CÁRMENES, EN ESPAÑA (2)

10.000 metros de sondeo previstos en múltiples objetivos

Escacena: 15 grandes objetivos de perforación por verificar

Cármenes: 25 objetivos de exploración

Con potencial para recursos a escala regional

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar su programa de sondeos de exploración en múltiples objetivos para 2026 en los proyectos Escacena (Escacena) y Cármenes (Cármenes), de su propiedad al 100 %, en España.

Los programas de perforación, con 10.000 metros en total, están diseñados para verificar múltiples objetivos de alta prioridad aún no comprobados en ambos proyectos. En el proyecto Escacena, que cuenta con múltiples objetivos, el programa de perforación para 2026 pretende aumentar la base de recursos de cobre con nuevos descubrimientos. En Cármenes, la perforación tiene como objetivo ampliar el reciente descubrimiento de oro de alta ley cerca de la superficie y definir el potencial de recursos de la antigua mina de cobre, cobalto y níquel.

Con el sólido respaldo financiero de un nuevo inversor estratégico, unos recursos minerales iniciales en Escacena de gran fiabilidad y una sólida cartera de objetivos de alta prioridad, Pan Global se encuentra en una posición excepcional para seguir añadiendo valor mediante el descubrimiento de nuevos recursos en una de las regiones mineras más consolidadas de Europa, ha afirmado Tim Moody, presidente y CEO.

Programa para 2026 Proyecto Escacena

Además de los descubrimientos de La Romana y Cañada Honda, Escacena alberga más de 15 grandes objetivos de perforación prioritarios sin explorar. Para avanzar en nuevos descubrimientos que respalden el objetivo de 100 millones de toneladas, el programa de 2026 incluye

Preparación del área de perforación, estudios geoquímicos y mapeo geológico de Escacena Norte (ya en curso)

Perforación de los nuevos objetivos de alta prioridad en Escacena Norte, incluidos El Pozo y Cortijo (véase la figura 1 más abajo)

Estudio aéreo electromagnético y magnético sobre Escacena Sur para acelerar la priorización de los objetivos de perforación

Sondeos en los objetivos de mayor prioridad en Escacena Sur, incluidos Trinidad y Carmen (véase la figura 1 más abajo)

Perforación para la extensión de los recursos en los descubrimientos de La Romana y Cañada Honda.

Proyecto Cármenes

El Proyecto Cármenes fue adquirido por el alto potencial mineral de cobre-níquel-cobalto de las minas Providencia y Profunda, que estuvieron en producción hasta la década de 1930. Además de los objetivos Providencia y Profunda, Cármenes alberga más de 25 objetivos de exploración. En 2025, Pan Global descubrió una mineralización aurífera hasta entonces desconocida en el objetivo Providencia. Este nuevo descubrimiento de oro ofrece a los inversores opciones más allá del potencial de metales básicos. El programa de 2026 incluye

Se está llevando a cabo la construcción del camino de acceso para preparar la próxima fase de perforación, que comenzará en primavera

Fase 3 de perforación en el objetivo Providencia para comprobar la geometría y el potencial de escala de la mineralización de oro, cobre, níquel y cobalto

Muestreo y cartografía de objetivos adicionales de alta prioridad para sondear

Aspectos destacados del Programa 2025

El programa para 2026 se basa en los sólidos resultados operativos obtenidos en 2025, entre los que se incluye

8.800 metros de perforación completada en los proyectos Escacena y Cármenes

En Escacena: ampliación de la mineralización de cobre y estaño cerca de la superficie en La Romana; confirmación de la mineralización de cobre y estaño de alta ley en extensión en los primeros sondeos en el objetivo La Pantoja; comprobación de los objetivos Bravo, Plomillos y Hornitos, con intersecciones de intervalos de mineralización de cobre, plomo y zinc de menor ley

Anuncio de las primeras estimaciones de recursos minerales en Escacena para los yacimientos de La Romana y Cañada Honda, que superan las previsiones en cuanto a categoría y tamaño de los recursos, y sientan las bases para un potencial a escala regional con nuevos descubrimientos

En Cármenes: la primera campaña de sondeos dio como resultado un nuevo descubrimiento de oro en el objetivo de cobre-níquel-cobalto de Providencia, y mediante un estudio geofísico aerotransportado se identificaron más de 25 nuevos objetivos.

Adjudicación de los derechos mineros de Escacena Sur mediante concurso público, lo que añade más de 12 atractivos objetivos de exploración y aumenta el potencial de descubrimiento en Escacena.

El Sr. Moody añadió: Hemos entrado en 2026 con una sólida tesorería para ejecutar un programa sistemático de sondeos de exploración con múltiples targets. Nuestro objetivo en Escacena es aprovechar los descubrimientos de La Romana y Cañada Honda para definir una base de recursos de más de 100 millones de toneladas. En Cármenes, tenemos previsto aprovechar el descubrimiento de oro de alta ley en Providencia y definir el potencial de recursos de cobre, níquel y cobalto.

Se proporcionarán actualizaciones periódicas a medida que avancen las actividades de exploración.

Sobre el Proyecto Escacena

El Proyecto Escacena, al que recientemente se han añadido la zona Escacena Sur y nuevas solicitudes de permisos, comprende en su conjunto un paquete de derechos mineros que abarca más de 13.000 hectáreas controladas al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica, la segunda región productora de cobre más grande de Europa. Escacena se encuentra cerca de la mina en explotación de Riotinto y está inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está iniciando un nuevo desarrollo minero subterráneo bajo la antigua mina a cielo abierto de Los Frailes. El Proyecto Escacena alberga el yacimiento de cobre, estaño y plata La Romana de Pan Global, el descubrimiento de cobre y oro Cañada Honda y otros objetivos prospectivos.

Estimaciones iniciales de recursos minerales del proyecto Escacena

La Romana

Medidos e Indicados: 32,4 Mt con un 0,37% de Cu, 270 ppm de Sn, 1,7 g/t de Ag, 0,44% de CuEq (119,5 kt de Cu, 8,8 kt de Sn, 1,7 Moz de Ag) – con una ley de corte del 0,20% de cobre, e

32,4 Mt con un 0,37% de Cu, 270 ppm de Sn, 1,7 g/t de Ag, 0,44% de CuEq (119,5 kt de Cu, 8,8 kt de Sn, 1,7 Moz de Ag) – con una ley de corte del 0,20% de cobre, e Inferidos: 4,0 Mt con un 0,40% de Cu, 71 ppm de Sn, 1,4 g/t de Ag; 0,42% de CuEq (15,8 kt de Cu, 0,3 kt de Sn, 0,2 Moz de Ag) – con una ley de corte del 0,20% de cobre

Cañada Honda

Inferidos: 5,0 Mt con 0,65 g/t Au, 0,14% Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) – con una ley de corte de 0,25 g/t oro

Para obtener más detalles e información técnica adicional, consulte la nota de prensa de 12 de febrero de 2026.

Sobre el Proyecto Cármenes

El proyecto Cármenes está ubicado en el cinturón aurífero del río Narcea, aproximadamente a 55 km al norte de León, y comprende cinco permisos de investigación que abarcan 5.653 hectáreas. El proyecto es muy prometedor para múltiples cuerpos o clusters de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro de tipo brecha hidrotermal alojada en carbonatos. La zona incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, que estuvieron en funcionamiento hasta la década de 1930 y producían concentrados de cobre y cobalto con níquel. Otras numerosas explotaciones mineras históricas más pequeñas en la zona ponen de relieve el potencial de mineralización adicional en brechas. Este tipo de yacimientos minerales pueden tener dimensiones verticales significativas que superan el kilómetro. El primer programa de perforación de la empresa en 2025 en el objetivo Providencia dio como resultado un nuevo descubrimiento de oro.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. está explorando activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre tiene unos fundamentos de oferta y demanda muy atractivos y unas perspectivas de precios sólidos a largo plazo, ya que es un metal fundamental para la electrificación y la transición energética a nivel mundial. El oro también está alcanzando precios récord.

El proyecto insignia de la empresa, Escacena, se encuentra en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde el favorable historial de concesión de permisos, las excelentes infraestructuras, la experiencia minera y profesional, y el apoyo de la Comisión Europea al cobre como materia prima estratégica definen en conjunto una jurisdicción de bajo riesgo de primer nivel para la inversión minera. Escacena contiene el yacimiento de cobre, estaño y plata de La Romana y los yacimientos de oro y cobre de Cañada Honda, cuyos recursos iniciales se anunciaron en diciembre de 2025. El segundo proyecto de la empresa, en Cármenes, en el norte de España, también se encuentra en una zona con una larga historia minera y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de probada solvencia en exploración, descubrimiento, desarrollo y operaciones mineras, todos ellos comprometidos con la seguridad y el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera bajo sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, visite la presentación de la empresa y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas en Curation Connect

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la Compañía.

