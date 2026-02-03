PAN GLOBAL INTERCEPTA ORO DE ALTA LEY CERCA DE LA SUPERFICIE EN EL PROYECTO CÁRMENES (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

Los tramos de alta ley incluyen 8 metros a 3,5 g/t de Au y 10 metros a 1,2 g/t de en el sondeo PVD10.

Se ha identificado oro nativo libre en las brechas de hematita: indicativo de una metalurgia favorable

Mineralización polimetálica (Au-Cu-Ni-Co) confirmada más allá de los límites de la antigua explotación minera

Más de dos docenas de objetivos auríferos y polimetálicos sin explorar identificados en todo el proyecto Cármenes

El programa de perforación de la fase 3 comenzará en el primer trimestre de 2026

VANCOUVER, CB, 3 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar resultados adicionales de la Fase 2 del programa de perforación, así como estudios petrográficos preliminares sobre la mineralización aurífera en el objetivo Providencia del proyecto Cármenes (Cármenes), propiedad al 100 % de la Compañía, situado en el norte de España.

Los resultados de los sondeos siguen confirmando la presencia de mineralización aurífera de alta ley cerca de la superficie, fuertemente asociada con zonas de brechas de hematita en el objetivo Providencia. La identificación de oro nativo libre dentro de la brecha respalda el potencial de una metalurgia favorable, ha afirmado Tim Moody, presidente y CEO de Pan Global.

Es importante destacar que los sondeos han demostrado que la mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro se extiende más allá de las explotaciones mineras históricas y que existen múltiples zonas auríferas a poca profundidad. La mineralización permanece abierta a lo largo del rumbo y en profundidad, lo que proporciona objetivos atractivos para la siguiente fase de sondeos con el fin de definir la extensión del sistema y evaluar las más de dos docenas de objetivos de perforación adicionales en el área del proyecto Cármenes.

La cartografía de brechas hidrotermales y alteraciones en un área de 500 m por 200 m, junto con los resultados anómalos en cobre y oro en la geoquímica de suelos, indican el potencial de un sistema mineral polimetálico y aurífero mucho mayor en la zona de Providencia. Los datos geofísicos también indican que la mineralización continúa abierta en profundidad debajo de las explotaciones mineras históricas.

La mineralización aurífera de mayor ley de Providencia se encuentra principalmente en zonas de brechas hidrotermales hematíticas rojas desarrolladas sobre rocas carbonatadas. Las leyes de oro más bajas están asociadas con mineralización de cobre-níquel-cobalto. El análisis petrográfico preliminar confirma la presencia de oro nativo libre dentro de la matriz de la brecha. Esto es un fuerte indicador del potencial de propiedades metalúrgicas favorables, que serán objeto de pruebas adicionales.

Está previsto que la Fase 3 de sondeos comience en el primer trimestre de 2026.

Todos los intervalos indicados son longitudes medidas desde superficie en el sondeo; no se ha completado una perforación suficiente para determinar espesores reales.

Resultados destacados de sondeos:

Objetivo Providencia

Se han recibido los ensayos completos de los sondeos PVD07 a PVD10

Sondeo PVD10

Se intersecaron múltiples intervalos de oro a poca profundidad, incluyendo: 10 m a 1,2 g/t Au a partir de los 16 m (60 m al este de la mina histórica), y 8 m a 3,5 g/t Au a partir de los 77 m, incluyendo 4 m a 5,8 g/t Au.

La mineralización de oro está asociada a zonas de brechas carbonatadas hematíticas rojas con fuerte buzamiento.

Se confirma la presencia de mineralización aurífera adicional adyacente a las explotaciones mineras históricas y dentro de una zona estructural separada, aproximadamente a 60 metros al este.

Sondeo PVD07

Se cortó un intervalo mineralizado de aproximadamente 5 metros a partir de los 115 metros de profundidad con elevados resultados de oro y plata inmediatamente por encima y por debajo de un intervalo de 3,2 metros sin recuperación de testigo, incluyendo 1 m a 1,37 g/t Au a partir de 115 m, y 0,8 m a 0,23 g/t Au, >100 g/t Ag (por encima del límite de detección) a partir de 119,2 m



Sondeo PVD09

La perforación cortó más de 9 metros de brecha rica en sulfuros, terminando en 0,94% Cu, 0,06% Ni, 0,04% Co, 0,38 g/t Au en 1,4 m antes de encontrar un hueco minero histórico inesperado

Figura 1: Sección transversal con los resultados de los análisis del sondeo PVD10, indicando la presencia de zonas auríferas adyacentes a las explotaciones mineras históricas y a poca profundidad al este.

Figura 2: Mapa resumen con sondeos, sección transversal A-A' (fig. 1) y ubicación de la zanja superficial (fig. 3), y resultados seleccionados[1]

_____________________________1 Se informó de los sondeos PVD02, PVD03 and PVD06 en notas de prensa de 19 de mayo y 9 de septiembre de 2025

Figura 3: Zona aurífera sin explorar (mirando hacia el norte) con un promedio de 1,74 g/t Au y 11,2 g/t Ag a lo largo de una trinchera[2] superficial de 20 metros; se prevé comprobar mediante sondeos en 2026

_____________________________2 Se informó de los resultados del muestreo en trinchera en nota de prensa de 11 de febrero de 2025

Tabla 1 – Resumen de resultados de perforación en Providencia

1 Todos los intervalos se indican como anchuras de perforación. No hay sondeos suficientes para determinar la anchura real.

Tabla 2 –Información de emboquilles de sondeos

2 Sistema de coordenadas: UTM30N ERTS89

Sobre el Proyecto Cármenes

El Proyecto Cármenes está situado en la banda aurífera del Río Narcea, a unos 55 km al norte de León, en el norte de España, y comprende cinco Permisos de Investigación en 5.653 hectáreas. La zona del proyecto es altamente prospectiva por la existencia de múltiples cuerpos o clusters de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro en forma de brecha tubular. La zona incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, que funcionaron por última vez en la década de 1930 y produjeron concentrados de cobre y cobalto con níquel. Otras numerosas explotaciones mineras históricas de menor envergadura en la zona ponen de relieve el potencial de otras pipas de brecha. Este tipo de yacimientos pueden tener dimensiones verticales significativas superiores a 1 km. El primer programa de perforación de la empresa en 2025 en el objetivo Providencia dio como resultado un nuevo descubrimiento de oro.

Acerca de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un favorable historial de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. Escacena incluye los depósitos de La Romana (cobre-estaño-plata) y Cañada Honda (cobre-oro), de los que se publicaron recursos preliminares en diciembre de 2025. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Para obtener más información sobre Pan Global Resources, consulte la presentación de la empresa y explore las respuestas generadas por IA a sus consultas en Curation Connect

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources es persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101. Es Licenciado en Geología e Ingeniero Técnico de Minas, así como miembro registrado de la Federación Europea de Geólogos (EFG), con la designación EuroGeol. El Sr. Merino ha revisado y aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa.

QA/QC

El diámetro de los testigos ha sido HQ (63 mm) y todas las muestras eran de testigo. El tamaño nominal de la muestra era de 1 m de longitud testigo y oscilaba entre 0,5 y 2 m. Los intervalos de muestreo se definieron utilizando contactos geológicos, con el inicio y el final de cada muestra marcados físicamente sobre el testigo. El corte y muestreo fue supervisado en todo momento por personal de la empresa. Se tomaron muestras duplicadas de de testigo aproximadamente cada 30 muestras y se incluyeron materiales de referencia certificados cada 25 muestras en cada lote.

Las muestras de roca se enviaron al laboratorio de ALS en Sevilla y se analizaron en las instalaciones de ALS en Irlanda. Todas las muestras se trituraron (métodos CRU-31, SPL-22Y) y dividieron (método PUL-31). Los análisis de oro, platino y paladio se llevaron a cabo mediante ensayo al fuego 50 gm con acabado ICP (método Au-ICCP-24) y el análisis multielemental se llevó a cabo mediante digestión con 4 ácidos con acabado ICP-AES (método ME-ICP61). Las muestras por encima del límite de detección se analizaron mediante digestión con 4 ácidos con acabado ICP-AES para metales básicos (OG62).

Declaraciones prospectivas

