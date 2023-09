PAN GLOBAL PUBLICA SU PRIMER INFORME DE SOSTENIBILIDAD (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

VANCOUVER, Columbia Británica, 21 de septiembre de 2023/PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF) se complace en anunciar la finalización del primer informe de evaluación de sostenibilidad (ESG) de la Compañía por parte de Digbee ESGTM ("Digbee"), una plataforma líder de evaluación independiente para la industria minera.

"El Informe ESG 2023 marca un hito importante en el camino de la empresa hacia la excelencia en las prácticas medioambientales, sociales, de compromiso con la comunidad, de seguridad y salud, y de gobernanza. El informe subraya nuestro compromiso con las prácticas operativas responsables", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO.

"Nuestro informe inaugural muestra el compromiso de la empresa con los principios de sostenibilidad y destaca el impacto positivo en las comunidades en las que operamos. Hemos adoptado el aprendizaje continuo a medida que nos acercamos a las siguientes fases de desarrollo en el Proyecto Escacena."

El informe de sostenibilidad proporciona una evaluación exhaustiva del rendimiento de Pan Global en un amplio rango de criterios ESG y, lo que es más importante, proporciona a la Compañía una plataforma para seguir mejorando en los próximos años como parte del riguroso y estandarizado proceso de puntuación por parte del panel independiente de expertos cualificados en sostenibilidad minera de Digbee.

Jamie Strauss, Fundador y CEO de Digbee, ha comentado: "Como prospectores de productos minerales críticos en la UE y siendo la primera empresa de exploración junior en España en unirse a la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Pan Global reconoce la importancia de planificar una trayectoria ESG que no se base únicamente en el cumplimiento normativo, sino que reconozca las ventajas de las mejores prácticas. A través del proceso Digbee, se espera que Pan Global priorice las áreas de mejora en las que actuará en los próximos 12 meses."

Nuestro Compromiso

Gestión medioambiental: Pan Global reconoce la importancia de la conservación del medio ambiente y ha aplicado amplias medidas para minimizar su impacto ambiental. Mediante el cumplimiento de estrictas normas medioambientales, Pan Global pretende proteger los ecosistemas locales y minimizar las afecciones derivadas de las actividades de exploración.

Responsabilidad social: El bienestar de las comunidades que rodean el Proyecto Escacena es de suma importancia para Pan Global. La empresa se ha comprometido activamente con los grupos de interés locales, proporcionando oportunidades de empleo y apoyando iniciativas de desarrollo comunitario. Pan Global se compromete a fomentar relaciones positivas y a garantizar que sus operaciones aporten beneficios duraderos a la región y a España.

Excelencia en la gobernanza: La transparencia y la conducta ética son principios fundamentales para Pan Global. El Informe ESG describe el marco de gobernanza de la empresa, incluido su compromiso de cumplir con todas las leyes y reglamentos pertinentes. Pan Global se dedica a mantener los más altos niveles de gobernanza corporativa para generar confianza entre sus accionistas, sus socios y la comunidad.

Inclusión del Cobre en la Ley de Materias Primas Críticas de la UE:

El anuncio a principios de este año de la inclusión del cobre en la Ley de Materias Primas Críticas de la UE reconoce la importancia estratégica del cobre en la transición de Europa hacia una economía más ecológica y sostenible. El cobre es un componente crucial en los sistemas de energías renovables, vehículos eléctricos y otras tecnologías esenciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además de ser una de las regiones mineras más importantes de Europa, la Faja Pirítica Ibérica es también el distrito minero de Sulfuros Masivos Volcanogénicos (VMS) más importante del mundo para cobre y otros metales. En un estudio reciente realizado por la Comisión Europea se indicó que la UE importa el 48% de sus necesidades actuales de cobre, la mayoría de las cuales proceden de la exploración y extracción chilenas y de instalaciones de proceso chinas.

Como empresa de exploración de cobre en España, el compromiso de Pan Global con la exploración responsable de cobre y otros metales se alinea con los esfuerzos de la UE para garantizar una cadena de suministro resiliente y sostenible de materias primas críticas. España es también el productor/consumidor de energía más ecológico de Europa, y la columna vertebral de ese suministro energético son el cobre y el estaño utilizados en paneles solares, turbinas eólicas y generación, almacenamiento y suministro de electricidad.

Pan Global invita a todos los grupos de interés a través del enlace https://www.panglobalresources.com/sustainability a conocer mejor nuestro compromiso con la sostenibilidad. La empresa espera seguir colaborando con sus socios en la búsqueda de una industria minera más sostenible y responsable.

Acerca del Proyecto Escacena El Proyecto Escacena comprende un gran paquete de terreno contiguo de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. Este proyecto se encuentra cerca de las minas en operación de Las Cruces y Riotinto y es adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos y se prevé que la construcción comience en 2023. El proyecto Escacena alberga el descubrimiento de cobre-estaño-plata de La Romana y otros objetivos de prospección como Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana Norte, Romana Oeste, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo y San Pablo. La empresa también ha realizado trabajos en el proyecto Águilas, que incluye nueve permisos de investigación y abarca unas 16.300 hectáreas en el norte de Andalucía, España. Pan Global tiene como objetivos en esta zona el zinc, el plomo, la plata y el cobre y los sondeos iniciales han dado resultados positivos.

Acerca de Pan Global Resources Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, debido a los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las sólidas perspectivas de precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde las infraestructuras, la experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen en conjunto una jurisdicción de primer nivel para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos.

En nombre del Consejo de Administración

Declaraciones sobre previsiones Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones de intenciones, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que la ejecución y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de dichas previsiones. La empresa cree que las expectativas reflejadas en las previsiones incluidas en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que figura en el informe de gestión de la empresa sobre sus estados financieros auditados, presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información sobre previsiones contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de este comunicado. Salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la empresa no tiene intención de actualizar esta información prospectiva, ni asume obligación alguna de hacerlo.

