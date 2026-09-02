PANASONIC LIDERA LA TECNOLOGÍA GLOBAL SHUTTER CON LAS SERIES PTZ AW-UE200 Y AW-UER200

(Información remitida por la empresa firmante)

Las nuevas cámaras son las primeras en contar con sensores MOS con obturador global, lo que permite la captura de imágenes 4K de alta velocidad para retransmisiones deportivas, producción en estudio y eventos en directo.

WIESBADEN, Germany, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Las nuevas series AW-UE200/AW-UER200 de cámaras remotas 4K PTZ de alto rendimiento de Panasonic son las primeras[1] cámaras PTZ de la industria en incluir un sensor MOS con "global shutter". Las cámaras cuentan con capacidades de paneo e inclinación ultra-rápidas que capturan objetos con movimiento rápido, y zoom óptico de 22x que ofrece imágenes nítidas en recintos de grandes dimensiones.

Rendimiento a ultra alta velocidad

La tecnología de obturador global de la serie UE200 y el mecanismo pan-tilt optimizan la grabación de alta precisión para vídeo tanto a baja como a ultra-alta velocidad. Con una aceleración panorámica de 1800°/s[2], puede seguir y capturar instantáneamente sujetos con movimiento rápido. Su lanzamiento está previsto para el primer trimestre del año 2027. Es la solución idónea para entornos de producción, desde deportes y eventos en directo hasta retransmisiones en estudio.

Transmisión sencilla a redes sociales

Previsto para su lanzamiento en el segundo trimestre del año 2027, la UER200 con su innovador mecanismo de rotación vertical es perfecta para la emisión en directo a través de plataformas de RR.SS. Cuenta con un rango de giro de -200° a +200° y soporta salida de vídeo vertical (9:16) y horizontal (16:9) utilizando el sensor completo. Esto elimina las limitaciones de las posiciones fijas de cámara.

Innovación Continua en la Industria

La serie UE200/UER200 elimina la distorsión al capturar objetos en movimiento rápido, sin comprometer su forma real. Ofrecen compatibilidad con paneles LED y minimizan el parpadeo de la iluminación en entornos de estudio y eventos en directo. Ambas soportan seguimiento automático (autotracking) y autoencuadre (autoframing) integrados directamente en la cámara.[3]

Estas nuevas cámaras soportan velocidades de zoom variables—desde aproximadamente 0,5 segundos desde tele hasta angular, hasta un máximo de 120 segundos—permitiendo un control de zoom flexible adaptado a la narrativa. Ambas cámaras también soportan grabación en alta definición de hasta 180 fps, perfecta para capturar repeticiones en cámara lenta en eventos deportivos.[4] Las variantes UE210 y UER210 soportan los protocolos SMPTE ST 2110 y Dante[5] como estándar para flujos de trabajo de vídeo y audio basados en IP sin necesidad de conversores.

Instalación sencilla

Al incorporar un objetivo gran angular de 80°, las PTZ UE200/UER200 abarcan un tiro de cámara muy amplio en áreas con espacio limitado de instalación. La AW-UER200 cuenta con nivelación horizontal de un solo toque, que permite una instalación rápida en zonas de difícil acceso y techos inclinados. La UE200/UER200 también cuenta con un protocolo de control unificado para simplificar el remoteo de múltiples cámaras Panasonic dentro de una misma instalación.[6]

"Las series UE200 y UER200 demuestran la innovación continua de Panasonic como líder en el mercado PTZ. Satisfacen la creciente demanda de mayor usabilidad, impresionante calidad visual en 4K y una integración natural en entornos y flujos de trabajo de producción ya existentes. El sensor MOS con global shutter ofrece una reproducción exacta de la imagen y captura movimientos ultrarrápidos, abriendo nuevas posibilidades para que los operadores creen imágenes inmersivas y dinámicas", comenta André Meterian, Director de Sistemas Profesionales de Vídeo de Panasonic Europa.

[1] Basado en investigaciones de Panasonic a septiembre de 2026 para sensores MOS en cámaras PTZ.[2] Aproximadamente 9 veces más rápido que la cámara PTZ Panasonic AW-UE160.[3] Esto no requiere la Media Production Suite de Panasonic. Configurado mediante una interfaz gráfica basada en web.[4] Programado para ser soportado mediante actualización de firmware en septiembre de 2027.[5] Dante es una marca registrada de Audinate Pty Ltd.[6] Disponible en una futura actualización de firmware.

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