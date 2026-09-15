PANDAG G1 hará su primera aparición oficial en GaLaBau 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Este cortacésped autónomo comercial y modular combina LiDAR, visión por IA, RTK y 4G para el mantenimiento profesional de zonas verdes.

NUREMBERG, Alemania, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- PANDAG hará su primera aparición oficial en GaLaBau 2026 en Núremberg (Alemania), donde presentará el cortacésped autónomo comercial G1 a profesionales del paisajismo, contratistas, distribuidores y otros actores del sector.

El G1 combina tecnologías LiDAR, visión por IA, RTK y 4G para la navegación y el corte autónomos. Asimismo, cuenta con funciones de detección de obstáculos, retorno automático a la base de carga con reanudación de la tarea y gestión de mapas para múltiples ubicaciones.

Con un ancho de corte de 48 pulgadas, el G1 puede segar hasta 12 acres (aproximadamente 4,9 hectáreas) al día y operar en pendientes de hasta 38°.

El G1 emplea una arquitectura modular para adaptarse a diversas necesidades de siega comercial, ofreciendo configuraciones de plataforma de corte con descarga lateral y trasera, así como distintas opciones de cuchillas y neumáticos.

Sus aplicaciones abarcan campos de golf, instalaciones deportivas, parques, espacios verdes municipales, cultivos de césped, viñedos y otras grandes superficies al aire libre.

De GaLaBau a las demostraciones en condiciones reales

GaLaBau marcará también el inicio del programa G1 Europe Demo 2026, mediante el cual PANDAG prevé seguir interactuando con profesionales del paisajismo a través de demostraciones seleccionadas por toda Europa.

Las demostraciones brindarán a contratistas, empresas de paisajismo, distribuidores y otros profesionales del sector la oportunidad de ver el G1 en condiciones reales de exterior y de analizar su navegación, rendimiento de corte y funcionamiento diario.

"GaLaBau nos brinda la oportunidad de conocer a los profesionales que mejor comprenden estos entornos de trabajo y de conocer de primera mano los requisitos prácticos del mantenimiento de zonas verdes comerciales", afirmó Fionn, fundador y consejero delegado de PANDAG. "Esperamos con interés presentar el G1, intercambiar ideas con profesionales del sector y dar continuidad a estas conversaciones a través de nuestro programa de demostraciones en Europa".

Los visitantes podrán conocer al equipo de PANDAG y ver el G1 en:

GaLaBau 2026, del 15 al 18 de septiembre de 2026, Centro de Exposiciones de Núremberg (Alemania), Pabellón 10.0, Stand 10.0-315.

Los profesionales interesados en obtener más información sobre G1 o sobre el programa de G1 Europe Demo 2026 podrán hablar con el equipo de PANDAG durante el evento.

Acerca de PANDAG

PANDAG desarrolla equipos autónomos de siega y maquinaria inteligente para exteriores destinados al mantenimiento profesional de paisajes. La plataforma G1 de la empresa combina navegación autónoma, percepción multisensorial y hardware modular para realizar tareas de siega en diversas aplicaciones comerciales.

Para más información, visite www.pandag.com.

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