(Información remitida por la empresa firmante)

- Park Systems inaugura su nueva sede global, dando inicio a un nuevo capítulo en el liderazgo de la nanometrología

GWACHEON, Corea del Sur, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Park Systems Corp., proveedor líder mundial de soluciones de microscopía de fuerza atómica (AFM), anunció hoy la apertura de su nueva sede global en la ciudad de Gwacheon, Corea del Sur. El nuevo campus representa la culminación de tres décadas de crecimiento y el inicio de una nueva fase de expansión global.

El campus de Gwacheon refleja la evolución de Park Systems, desde una iniciativa de investigación nacida en Stanford hasta convertirse en un líder mundial en nanometrología. Ubicado en Gwacheon Knowledge & Information Town, cerca de Seúl, el campus abarca 27.000 metros cuadrados distribuidos en 15 plantas sobre rasante y 5 sótanos.

En el corazón de las instalaciones se encuentra una sala limpia industrial en el sótano con capacidad para hasta 35 sistemas de metrología de grado industrial, diseñada para satisfacer los requisitos de precisión de la fabricación de semiconductores y las aplicaciones de encapsulado avanzado.

Los laboratorios de investigación y demostración ofrecen un entorno práctico donde los clientes pueden realizar mediciones en tiempo real con la cartera de nanometrología de Park Systems —que incluye AFM, elipsometría espectroscópica de imágenes y microscopía holográfica digital— con el apoyo directo de los equipos de aplicaciones e ingeniería. Más del 26 % de la plantilla global de la empresa se dedica a I+D, un enfoque que el nuevo campus está diseñado para apoyar y expandir.

"Durante treinta años, hemos superado los límites de la medición a nanoescala", afirmó el doctor Sang-il Park, fundador y consejero delegado de Park Systems. "Esta nueva sede marca el inicio de nuestra próxima fase de innovación, a medida que continuamos ampliando las fronteras de la nanometrología".

La sede de Gwacheon también refleja el compromiso de Park Systems con sus empleados. Las instalaciones para empleados incluyen un gimnasio, guardería, una sala con simulador de golf y una cafetería con comidas gratuitas, lo que fomenta un entorno laboral diseñado para la productividad y la innovación a largo plazo.

Park Systems alcanzó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26% entre 2015 y 2025 y fue reconocida como líder mundial del mercado de AFM por MarketsandMarkets en su informe de 2024, logrando así tres años consecutivos en la primera posición.

La empresa ha sido incluida en la lista Forbes Asia's Best Under a Billion en 2020, 2023 y 2025, y ha ampliado su cartera mediante las adquisiciones de Accurion GmbH y Lyncée Tec SA.

ACERCA DE PARK SYSTEMSPark Systems es líder mundial en nanometrología y ofrece soluciones de medición avanzadas para investigación y aplicaciones industriales. Con oficinas regionales en América, Europa y Asia, la empresa proporciona soporte a clientes en la fabricación de semiconductores, la ciencia de los materiales y la investigación en nanotecnología.

Su cartera tecnológica incluye microscopía de fuerza atómica (AFM), elipsometría espectroscópica de imágenes, microscopía holográfica digital, interferometría de luz blanca y sistemas de aislamiento de vibraciones activas.

Fundada por el doctor Sang-il Park, quien contribuyó a la invención de AFM en la Universidad de Stanford, la empresa ha crecido gracias a la innovación continua y adquisiciones estratégicas, como Accurion GmbH y Lyncée Tec SA, hasta convertirse en líder mundial de la industria de la nanometrología. Para obtener más información, visite www.parksystems.com

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