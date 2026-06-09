De participante a líder: los expertos de MAXHUB proponen dos nuevas normas internacionales de la IEC

(Información remitida por la empresa firmante)

BUDAPEST, Hungría, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente se celebraron en Budapest las reuniones del Grupo Asesor del Presidente (CAG) y del grupo de trabajo de la 11ª edición del Comité Técnico 100 (Sistemas y Equipos de Audio, Vídeo y Multimedia) de la IEC. Expertos de más de diez países intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de normas en curso, nuevas iniciativas de proyectos y tecnologías innovadoras. Fueron dos nuevas propuestas de normas internacionales, lideradas por los expertos técnicos de MAXHUB, Chen Cai y Li Qin, las que recibieron reconocimiento preliminar y superaron con éxito la revisión del CAG. Las propuestas han avanzado a la siguiente fase de desarrollo, y se prevé iniciar una votación para la inclusión de un Elemento de Trabajo Preliminar (PWI). Este logro marca el salto histórico de MAXHUB, que pasa de ser un participante a un líder en la estandarización global, demostrando su creciente influencia en la industria audiovisual mundial.

La propuesta de Li Qin, titulada "Calidad de la experiencia del usuario (QoE) en la interacción visual mediada por IA en servicios de videoconferencia", se centra en analizar el impacto de la interacción visual mediada por IA en la calidad de la experiencia del usuario en escenarios de videoconferencia y establece métodos de evaluación unificados y estandarizados para dichos escenarios interactivos. Una vez adoptada oficialmente, la norma proporcionará una sólida base teórica y una guía práctica para la optimización de la experiencia del usuario y el diseño de productos de servicios de videoconferencia inteligentes con IA a nivel mundial.

La propuesta de Chen Cai, titulada "Sistemas y equipos de audio, vídeo y multimedia para la educación y la formación", busca establecer un marco estándar unificado para diversos escenarios de aplicación en la educación y la formación. Dada la naturaleza particular de los entornos educativos, existe una urgente necesidad de investigación sobre estándares internacionales, tanto en lo que respecta a equipos como a sistemas. Su propuesta formulará un conjunto completo de especificaciones estándar que abarcará toda la cadena industrial, desde la configuración del hardware hasta la experiencia interactiva del usuario final.

Hasta el momento, MAXHUB ha liderado y participado en la formulación de más de 100 normas nacionales, industriales y de asociaciones. Al impulsar estas dos nuevas propuestas de normas internacionales IEC, la empresa aporta valiosa experiencia industrial y conocimientos técnicos chinos para fomentar el desarrollo de alta calidad de los sectores globales de educación inteligente y conferencias inteligentes.

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