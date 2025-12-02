Patrick Sostmann sustituye a Peter F. Schmid como director general del Grupo Visable a partir del 1 de enero

Patrick Sostmann, Kuo Zhang, Peter F. Schmid - Visable GmbH

Cambio en la dirección de Visable: Patrick Sostmann sustituirá a Peter F. Schmid como director general del Grupo Visable a partir del 1 de enero de 2026

Hamburgo, 2 de diciembre de 2025 (News Aktuell).- Tras más de 13 años al frente de Visable, Peter F. Schmid cederá la dirección del grupo Visable a Patrick Sostmann, quien ha ocupado el cargo de director comercial en Visable desde junio de 2025, a partir del 1 de enero de 2026. Visable gestiona los mercados B2B wer liefert was (wlw) y europages. El traspaso de la dirección subraya la continua evolución de la empresa, así como la estrecha colaboración con Alibaba.com. Sostmann seguirá impulsando la estrategia basada en la inversión en IA y la orientación al usuario, con el fin de convertir los mercados B2B en líderes europeos en el negocio digital B2B.

En los últimos 13 años, Peter F. Schmid ha convertido el tradicional directorio industrial alemán wer liefert was (wlw) en la empresa digital Visable, que opera a nivel internacional y que, desde su sede central en Hamburgo, gestiona los dos mercados líderes B2B europages y wer liefert was (wlw). El último hito importante fue la entrada de Alibaba.com como accionista mayoritario en 2023. Con estos pasos, Peter F. Schmid ha sentado las bases para un futuro lleno de éxitos.

Kuo Zhang, presidente de Alibaba.com, elogia la contribución de Peter F. Schmid al exitoso desarrollo de Visable: «Bajo la dirección de Peter F. Schmid, Visable se ha convertido en una marca B2B digital fuerte en Europa. Su visión estratégica y su compromiso han sido decisivos para la integración exitosa en la red internacional de Alibaba.com. Le agradecemos sinceramente sus logros y le deseamos todo lo mejor para el futuro». Peter F. Schmid recuerda con gratitud su etapa en Visable: «Los últimos 13 años han sido un viaje empresarial extraordinario, desde la transformación de un directorio hasta una empresa internacional con cartera digital. Agradezco a Kuo Zhang y Alibaba.com la confianza que han depositado en mí y en mi equipo. Juntos hemos llevado a Visable a una posición sólida para el futuro».

El nuevo director general, Patrick Sostmann, asumirá una doble función: en el futuro, será director general del Grupo Visable y director general para Europa Occidental de Alibaba.com. Esto le permitirá coordinar de forma óptima la orientación estratégica conjunta de todas las plataformas de Visable y Alibaba.com. Patrick Sostmann ocupó el cargo de director de ventas en Visable entre 2017 y 2021, periodo en el que contribuyó de manera decisiva al éxito de la empresa. Tras ocupar con éxito los cargos de director general de Kaffee Partner y LR Health & Beauty Systems, Patrick Sostmann regresó a Visable en el verano de 2025 con mayores responsabilidades como director comercial.

Patrick Sostmann defiende el objetivo de posicionar a wer liefert was (wlw) y europages como plataformas líderes e inteligentemente interconectadas en el entorno B2B europeo y llevar la digitalización de las pymes a un nuevo nivel. «Visable está en una posición ideal para aumentar la visibilidad de las empresas europeas en el comercio digital. Junto con Alibaba.com, convertiremos nuestros mercados de productos tradicionales en agentes de compras basados en datos con inteligencia artificial, lo que ofrecerá posibilidades completamente nuevas tanto a los compradores como a los proveedores».

En estrecha colaboración con Alibaba.com, el director general Patrick Sostmann y su equipo trabajarán inicialmente en el desarrollo técnico y comercial de la oferta de la plataforma en la sede central de Hamburgo y en las oficinas de Visable en París, Berlín, Münster, Milán, Madrid y Hangzhou.

Kuo Zhang también subraya la confianza en el liderazgo del nuevo director general: «Patrick Sostmann es la persona adecuada para llevar a Visable a la siguiente fase de los mercados B2B impulsados por la inteligencia artificial. Con su experiencia, visión y capacidad de liderazgo, seguirá reforzando la exitosa colaboración entre Visable y Alibaba.com».

