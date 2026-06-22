PEDIGREE® lanza una campaña para honrar a los perros mestizos y cambiar el significado del término en Brasil

(Información remitida por la empresa firmante)

Con Ronaldinho Gaúcho a bordo, PEDIGREE y AlmapBBDO inician un nuevo capítulo de la plataforma Caramelo, celebrando a los perros mestizos como símbolos de afecto, pertenencia y orgullo nacional

SÃO PAULO, 19 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Al tiempo que Brasil centra su atención en el fútbol, PEDIGREE lanza "PEDIGREE Mutt", una campaña que invita a los brasileños a cambiar su percepción de los perros mestizos y a celebrar a los perros de raza mixta como símbolos de amor y orgullo.

La campaña supone un paso lógico tras la plataforma Caramelo, creada por AlmapBBDO para PEDIGREE en 2025, que puso a esta icónica raza mestiza en el centro de la conversación y contribuyó a convertirla en uno de los iconos más queridos de Brasil. Ahora, la marca amplía su alcance: de Caramelo como símbolo nacional a este perro mestizo como emblema de la esencia y el orgullo brasileños.

En lugar de centrarse en un perro en particular, "PEDIGREE Mutt" resalta un sentimiento colectivo: el orgullo y la identificación que los brasileños sienten por los perros mestizos. La iniciativa subraya que todo perro merece cuidado, respeto, una alimentación de calidad y la oportunidad de encontrar un hogar lleno de amor.

"Durante más de 17 años, PEDIGREE ha trabajado para fomentar la adopción responsable y dar mayor visibilidad a los perros mestizos. Queremos compartir un mensaje sencillo: todo perro merece amor, cuidados y reconocimiento", afirmó Ricardo Marinho, director de marketing de PEDIGREE.

Para dar inicio a la campaña, el 12 de junio, Ronaldinho Gaúcho publicó en redes sociales que "Brasil es un mestizo". La publicación despertó curiosidad y generó conversación antes de que el icónico futbolista revelara su colaboración con PEDIGREE.

La elección de Ronaldinho Gaúcho refuerza el objetivo de la campaña de conectar dos símbolos nacionales: uno de los nombres más importantes de la historia del deporte brasileño, reconocido mundialmente por su autenticidad, alegría y espontaneidad, y el adorable perro mestizo, que ocupa un lugar único en el imaginario nacional.

"La nueva campaña de PEDIGREE presenta al perro mestizo como un verdadero símbolo de pertenencia y orgullo nacional", explicó Camilla Massari, directora de Impacto y Vicepresidenta de Servicios al Cliente y Negocios de AlmapBBDO. "Al incorporar a Ronaldinho Gaúcho, conectamos su autenticidad con la singular mezcla que define tanto al pueblo brasileño como a los perros mestizos. Nuestro objetivo es redefinir el término con cariño, transformando la identificación cultural en un impacto real para la adopción y el negocio de la marca".

La campaña contará con la participación de creadores de contenido y figuras queridas durante las próximas semanas. Con "PEDIGREE Mutt", la marca reafirma su compromiso con la adopción responsable y subraya que todo perro merece ser visto, valorado, cuidado y reconocido.

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