PepsiCo® anuncia su alianza mundial oficial con la Fórmula 1® (1)

PEPSICO BRANDS UNITE FOR F1 PARTNERSHIP FEATURING STING ENERGY, GATORADE AND DORITOS

PEPSICO BRANDS UNITE FOR F1 PARTNERSHIP FEATURING STING ENERGY, GATORADE AND DORITOS - PEPSICO/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

PepsiCo lanza una alianza mundial oficial con la Fórmula 1, llevando Sting Energy, Gatorade y Doritos al deporte de mayor crecimiento a nivel mundial.

PURCHASE, N.Y., 29 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- PepsiCo anuncia una innovadora alianza mundial con la Fórmula 1, que comenzará en 2025 como parte de un compromiso plurianual. Esta alianza une al deporte de mayor crecimiento mundial con tres de las marcas más importantes de PepsiCo: Sting Energy, Gatorade y Doritos. Cada marca cobrará vida gracias a la alianza, ya que el acuerdo conecta la vibrante emoción de la Fórmula 1 con la pasión de PepsiCo por crear experiencias inolvidables para los aficionados en todo el mundo. Con una audiencia global acumulada de la Fórmula 1 de 1.600 millones de espectadores y una base de aficionados activos de 826 millones, esta alianza establece una potente plataforma para que PepsiCo interactúe con los consumidores en los 21 países del calendario de carreras y en más de 200 territorios a través de la retransmisión.

Como Socio Oficial de la Fórmula 1, PepsiCo ha adquirido todos los derechos, incluyendo: publicidad visible en televisión junto a la pista; oportunidades de activación de las Fan Zones en 21 carreras; entradas y experiencias de hospitalidad; derechos exclusivos de marketing para marcas destacadas; y derechos exclusivos de vertido en pista y suministro de productos en todas las sedes de carreras a nivel mundial. El acuerdo también incluye una colaboración oficial con F1 Sprint, que ha demostrado ser muy popular entre los aficionados, con una audiencia televisiva en los fines de semana de Sprint un 10 % mayor de media que en los fines de semana que no son de Sprint. Como parte de su compromiso a largo plazo con el empoderamiento de las mujeres en el deporte, PepsiCo también ampliará su participación en la F1 Academy, cuyos detalles se compartirán en las próximas semanas.

PepsiCo creará programas memorables de participación de los aficionados que incluyan experiencias gastronómicas significativas más allá de las sedes de las carreras mediante emocionantes promociones en los envases, experiencias digitales y contenido único que acercará la Fórmula 1 a un público aún más amplio. Esta colaboración incluye oportunidades como experiencias inmersivas de marca en las Fan Zones de Fórmula 1 y derechos para productos de marca compartida de edición limitada.

Sting Energy: Bebida energética oficial de la Fórmula 1

Sting Energy se propone electrizar a los aficionados de F1 de todo el mundo con un impulso de energía a esta alianza. Su propuesta distintiva reside en ofrecer el sabor y la frescura de un refresco, combinados con la potencia funcional de una bebida energética, todo a un precio accesible. Esta combinación ganadora ha calado hondo entre los consumidores que viven para disfrutar al máximo cada momento.

Como marca insignia de energía de PepsiCo y una de las bebidas energéticas de mayor crecimiento a nivel mundial, Sting Energy ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos cinco años. Actualmente, ocupa el primer o segundo puesto en cuota de mercado en los mercados clave donde se ha lanzado, como India, Pakistán, Egipto, Marruecos, Myanmar, Sri Lanka y Vietnam. Con Sting actualmente disponible en 34 mercados, esta alianza representa una importante oportunidad para la continua expansión global de Sting y la Fórmula 1.

En un deporte como la Fórmula 1, donde los aficionados se obsesionan con cada detalle, Sting Energy aprovecha el elemento más icónico de la experiencia: el sonido. En colaboración con el mundialmente famoso DJ Armin van Buuren, Sting Energy reveló de forma lúdica su inesperada conexión con la Fórmula 1 a través de un divertido descubrimiento para los fans: el inconfundible sonido de "Stinggg" siempre ha existido en el rugido de un motor de F1. Lo que comenzó como un divertido experimento de estudio rápidamente generó revuelo mundial, desatando una ola de entusiasmo entre los aficionados a las carreras, la música y los deportes. Esta inesperada fusión sonora generó una conversación viral y sentó las bases para las audaces e inmersivas experiencias de Sting para los aficionados, impulsadas por la energía disruptiva del sonido.

Gatorade: Bebida deportiva oficial de la Fórmula 1

Gatorade será la Bebida Deportiva Oficial de la Fórmula 1, además de Socio Oficial de F1 Sprint. Un formato definido por la pura acción de las carreras, Gatorade es el aliado perfecto entre la serie F1 Sprint y una marca ampliamente asociada con el alto rendimiento y el éxito deportivo.

Este patrocinio incluye hidratación durante el evento, promoción de la marca in situ, como señalización en la pista, gráficos de transmisión y fondos para entrevistas durante los fines de semana de Sprint. El patrocinio de Gatorade en Sprint comenzará a finales de este año, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de una pequeña muestra de esta colaboración.

Doritos: Socio oficial de snacks salados para la F1

Como Socio Oficial de Snacks Salados de la Fórmula 1, Doritos, el snack más audaz, une fuerzas con el deporte más audaz. Esta colaboración llevará el inconfundible sabor de Doritos a los aficionados de la F1 de todo el mundo, ofreciendo emocionantes experiencias culinarias a través de Doritos Loaded en las sedes de las carreras y más allá. Con derechos de activación global, Doritos está listo para elevar el sabor dentro y fuera de la pista.

"Esta alianza histórica con la Fórmula 1 representa la fusión perfecta de dos potencias mundiales que comparten la pasión por crear experiencias extraordinarias para los aficionados", afirmó Eugene Willemsen, consejero delegado de Bebidas Internacionales de PepsiCo. "La inigualable plataforma global de la Fórmula 1 y su impresionante trayectoria de crecimiento se alinean a la perfección con nuestra ambición de impulsar nuestras marcas, en particular Sting Energy, a nivel mundial. Juntos, ofreceremos experiencias audaces e innovadoras que conecten con los pilotos y los aficionados en las pistas y mucho más allá, a la vez que apoyaremos la continua expansión de la Fórmula 1 a nuevos públicos en todo el mundo, en mercados donde PepsiCo y Sting tienen una sólida presencia".

Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de Fórmula 1, dijo:

"Hoy es el momento de celebrar la alianza entre dos marcas globales icónicas e históricas: una unión brillante que unirá tradición e innovación, generando emoción, entretenimiento y experiencias inolvidables para nuestros fans y clientes de todo el mundo."

"PepsiCo aprovechará el potencial único de la Fórmula 1 como plataforma global para conectar con nuevos públicos, y nos beneficiaremos de su energía, sus extraordinarios productos y su fiel comunidad."

"Con una larga trayectoria de creatividad y la capacidad de celebrar la diversión y los momentos especiales de la vida, PepsiCo es el socio ideal con quien compartir momentos únicos a lo largo de nuestra trayectoria."

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó cerca de 92.000 millones de dólares en ingresos netos en 2024, impulsados por una cartera complementaria de bebidas y alimentos de fácil preparación que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de deliciosos alimentos y bebidas, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

En PepsiCo, nuestra visión es ser el líder mundial en bebidas y alimentos de fácil preparación, ganando con pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que prioriza la sostenibilidad y el capital humano para crear valor y crecimiento, operando dentro de los límites planetarios e inspirando un cambio positivo para el planeta y las personas. Para más información, visite www.pepsico.com, y síganos en X (Twitter), Instagram, Facebook, y LinkedIn @PepsiCo.

Acerca de Formula 1

La Fórmula 1 comenzó en 1950 y es la competición automovilística más prestigiosa del mundo, así como la serie deportiva anual más popular. Formula One World Championship Limited forma parte de Fórmula 1 y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World Championship™. Formula 1 es una filial de Liberty Media Corporation perteneciente a la empresa de seguimiento Formula One Group. El logotipo de F1, el logotipo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Formula One Licensing BV, una empresa de Fórmula 1. Reservados todos los derechos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2696141...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2696142...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2696147...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2696148...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2696318...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pepsico-anuncia-su-alianza-mundial-oficial-con-la-formula-1-302468684.html