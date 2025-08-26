Permag™, líder en imanes de minerales raros, invierte para expandir la capacidad de fabricación nacional de imanes de Sa

(Información remitida por la empresa firmante)

LANCASTER, Pa., 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Permag™, el único productor estadounidense de imanes de samario-cobalto (SmCo), anunció una amplia expansión de su capacidad de fabricación de imanes para garantizar una cadena de suministro nacional segura, robusta y resiliente de componentes magnéticos críticos.

El multimillonario plan de inversión en la planta de fabricación de Electron Energy Corporation ("EEC") de Permag, ubicada en Lancaster, PA, comenzó hace varios meses y duplica con creces su capacidad de producción. La expansión incluye equipos de aleación, prensado y fabricación de última generación para satisfacer la creciente demanda de sus clientes, tanto directamente como a través de las otras empresas de Permag: Dexter Magnetic Technologies (Dexter) y Magnetic Component Engineering (MCE).

Tras esta expansión inicial, EEC tiene la intención de seguir invirtiendo en capacidad de producción de SmCo para satisfacer la creciente demanda.

"Las industrias críticas de todo el mundo dependen de un suministro estable y seguro de imanes de SmCo, y nos encontramos en una posición privilegiada para satisfacer la creciente demanda de este material esencial y de soluciones magnéticas que se producen a partir de él", declaró Joe Stupfel, director ejecutivo de Permag. "Nuestro objetivo es aumentar significativamente la producción nacional de imanes de SmCo, apoyando las prioridades de EE. UU., fortaleciendo las cadenas de suministro nacionales y satisfaciendo la creciente demanda comercial. Permag es el único proveedor integrado verticalmente de imanes y ensamblajes magnéticos de SmCo, y esta inversión refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones atractivas a nuestros clientes".

Las empresas de Permag, Dexter, EEC y MCE, han sido proveedores, ingenieros y fabricantes, líderes de soluciones magnéticas de alta gama durante más de 70 años, prestando servicios a clientes de los sectores aeroespacial, defensa, semiconductores, médico e industrial a nivel mundial. Permag anunció recientemente sus planes para alcanzar el cumplimiento con la norma DFARS 252.225-7052 para imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) y SmCo para mediados de 2026, mucho antes de la fecha límite del 1 de enero de 2027.

Acerca de Permag Permag es líder mundial en soluciones magnéticas de alto rendimiento, que proporciona materiales de vanguardia, componentes de ingeniería de precisión y la fabricación de imanes y ensamblajes magnéticos avanzados para industrias donde el rendimiento es fundamental. Con un amplio legado de Dexter, MCE y EEC, el grupo de empresas Permag se compromete a impulsar la innovación, ofrecer una calidad superior y resolver los retos más difíciles de los clientes.

Para más información, contáctese con:

Gustavo OlanoPermag Director Sénior de Marketing (978) 201-6910 Gustavo.Olano@permag.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756329...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2716937...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/permag-lider-en-imanes-de-minerales-raros-invierte-para-expandir-la-capacidad-de-fabricacion-nacional-de-imanes-de-samario-cobalto-302538186.html