Piramal Pharma logra un notable aumento de puntuación en la Evaluación S&P CSA 2025

- Piramal Pharma logra un notable aumento de puntuación en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa Global (CSA) de S&P 2025

El S&P Global CSA es una prueba anual que evalúa las prácticas de sostenibilidad de miles de empresas; es uno de los marcos de referencia de sostenibilidad más respetados a nivel mundial.

Piramal Pharma Limited (PPL), que engloba, entre otras, a Piramal Pharma Solutions, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), y a Piramal Critical Care, obtuvo una puntuación de 63 en el S&P Global CSA de 2025, lo que la sitúa en el percentil 91 de la industria farmacéutica.

Esta puntuación representa una mejora interanual del 15 %.

MUMBAI, India, 10 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- PPL anuncia con orgullo que ha alcanzado una impresionante puntuación de 63 en el S&P Global CSA 2025. Esto supone una mejora sustancial del 15 % con respecto a la puntuación de 55 del año pasado, lo que refleja el compromiso continuo de la empresa con la sostenibilidad y las operaciones responsables.

El S&P Global CSA es una prestigiosa evaluación anual que evalúa el desempeño en sostenibilidad de miles de empresas de diversos sectores, analizándolas según criterios como el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG), la madurez de la gobernanza y la creación de valor a largo plazo. Como una de las herramientas de evaluación de sostenibilidad más completas del mundo, el S&P Global CSA se ha convertido en una base de datos líder en sostenibilidad corporativa, que ayuda a las organizaciones a comparar su desempeño con el de la competencia e identificar posibles riesgos y oportunidades. Una puntuación más alta también puede aumentar la confianza de la clientela de una organización y mejorar su posición ante los inversores globales.

El excepcional progreso de PPL este año demuestra su compromiso con las prácticas sostenibles. Un aspecto fundamental de este éxito es el enfoque de sostenibilidad de cuatro pilares de la Compañía, que integra los principios ESG en cada operación comercial. Estos pilares incluyen Resiliencia Empresarial, Calidad y Excelencia, Operaciones Responsables y Centradas en las Partes Interesadas. Al mejorar su desempeño en estas áreas críticas, la Compañía refuerza su compromiso con operaciones responsables y que cumplen con las normas, lo que beneficia a sus socios, pacientes y al planeta.

"Nuestro progreso en la certificación S&P Global CSA subraya nuestra inquebrantable dedicación a las operaciones responsables y al crecimiento sostenible", añadió Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "A medida que continuamos expandiéndonos, mantenemos nuestro compromiso con la excelencia en todos los aspectos de nuestro trabajo, garantizando que contribuya a un futuro más saludable para todos".

Aprovechando el impulso y los conocimientos adquiridos en la certificación CSA, PPL está preparada para seguir mejorando sus esfuerzos de sostenibilidad y ayudando a sus socios a impulsar un cambio positivo.

Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* instalaciones globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un complejo negocio de genéricos hospitalarios; y el negocio Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre AbbVie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL tiene una inversión minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

