Piramal Pharma Solutions anuncia una alianza con Botanix para el desarrollo de sustancias farmacéuticas

(Información remitida por la empresa firmante)

Piramal Pharma Solutions anuncia una alianza con Botanix para apoyar el desarrollo de sustancias farmacéuticas

Piramal Pharma Solutions ha firmado un acuerdo con Botanix SB Inc., filial de Botanix Pharmaceuticals Limited, para apoyar el desarrollo y la comercialización de Sofdra.

Sofdra es la primera y única nueva entidad química (NCE) aprobada por la FDA para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria.

Mediante esta alianza, Piramal Pharma Solutions aprovechará la solidez de sus instalaciones de producción de principios activos en Norteamérica para garantizar un acceso constante y fiable de los pacientes a Sofdra.

MUMBAI, India, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha firmado un acuerdo de fabricación y suministro con Botanix SB Inc., una filial de Botanix Pharmaceuticals Limited (ABN 70 009 109 755) (ASX:BOT) ("Botanix"), una empresa comercial de dermatología.

En virtud de este acuerdo, PPS iniciará los servicios de desarrollo y validación del bromuro de sofpironio, el principio activo farmacéutico (API) de Sofdra, en sus instalaciones de Riverview, Michigan. Tras obtener la aprobación regulatoria en Riverview, PPS y Botanix considerarán la posibilidad de validar el proceso en las instalaciones de PPS en Aurora, Canadá. Esta estrategia de dos sedes permitiría a Botanix utilizar a PPS como proveedor comercial de API con doble fuente, lo que mejoraría la flexibilidad y la seguridad de su cadena de suministro a largo plazo.

Con décadas de experiencia combinada, las instalaciones de Riverview y Aurora ofrecen una excepcional competencia en el desarrollo y la fabricación de principios activos farmacéuticos, desde la I+D hasta la comercialización. Las recientes inversiones han dotado a ambas instalaciones del equipo avanzado y los sistemas unificados necesarios para ejecutar este programa, reforzando las ventajas de su proximidad geográfica y su experiencia en integración, a la vez que mejoran su capacidad para ofrecer soluciones rentables.

Al mantener la opción de desarrollo y validación en ambas plantas, PPS ofrece a sus socios redundancia, continuidad en la cadena de suministro y flexibilidad en la planificación. Si surgen problemas geopolíticos, PPS puede trasladar la producción sin problemas entre las instalaciones, garantizando así el suministro continuo para Botanix y sus pacientes. Este enfoque proactivo permite a los socios de PPS mantenerse ágiles y resilientes ante la incertidumbre global, con una sólida cobertura en Estados Unidos y el resto del mundo.

Estas capacidades de doble planta también ofrecen ventajas financieras, permitiendo a los socios de PPS optimizar el equilibrio entre calidad y tiempo. Al reducir los riesgos en la cadena de suministro de Sofdra, se espera que PPS proporcione a Botanix una reducción significativa en el coste de los bienes vendidos.

"Esta alianza comercial demuestra nuestra capacidad para ofrecer soluciones personalizadas y resilientes a organizaciones como Botanix", afirmó Peter DeYoung, consejero delegado de Piramal Global Pharma. "Nuestras instalaciones de producción de principios activos en Norteamérica cuentan con la experiencia, la tecnología avanzada y las capacidades de vanguardia necesarias para minimizar los riesgos en la cadena de suministro de Sofdra y garantizar que esta innovadora terapia llegue a los pacientes que la necesitan con consistencia y eficiencia".

Este enfoque por fases permitirá a PPS satisfacer las futuras necesidades de suministro de bromuro de sofpironio, a la vez que ofrece la posibilidad de producción en dos plantas si se requiere capacidad adicional. Al respaldar de forma proactiva la continuidad de la cadena de suministro, PPS puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con hiperhidrosis axilar primaria, lo que subraya y refuerza su compromiso con la atención centrada en el paciente.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red globalmente integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo farmacéutico y de procesos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración con Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio complejo de genéricos para hospitales; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL tiene una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

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*Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

Acerca de Botanix Pharmaceuticals

Botanix Pharmaceuticals Limited (ASX: BOT) es una empresa de dermatología con sede en Filadelfia y Phoenix (EE.UU.) que ha recibido la aprobación de la FDA para su producto principal, Sofdra™, para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria. Sofdra es la primera y única nueva entidad química aprobada por la FDA para tratar la hiperhidrosis axilar primaria y representa una solución novedosa, segura y eficaz para pacientes que carecían de opciones de tratamiento para esta afección médica que genera dificultades sociales.

Para obtener más información, visite: https://botanixpharma.com/

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