PIS presenta su estrategia de crecimiento global y su plan de expansión en Posidonia 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

ATENAS, Grecia, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- PT Pertamina International Shipping (PIS), la filial de logística marítima integrada de PT Pertamina (Persero), presentó el pasado 5 de junio las crecientes capacidades marítimas de Indonesia y sus ambiciones de crecimiento global en Posidonia 2026, una de las exposiciones marítimas más grandes e influyentes del mundo.

En colaboración con la Embajada de la República de Indonesia (KBRI) en Atenas, PIS organizó un foro especial titulado "Alcance global: Navegando por la industria marítima y naviera de Indonesia", que reunió a partes interesadas marítimas internacionales, armadores, inversores, operadores logísticos y líderes de la industria para explorar oportunidades dentro del sector marítimo en evolución de Indonesia.

El foro contó con la participación del doctor Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan, embajador en Grecia, y de Surya Tri Harto, presidente y director del PIS.

El embajador Djundjunan destacó la posición estratégica de Indonesia como la nación archipelágica más grande del mundo y una puerta de entrada marítima vital en Asia. Expuso las oportunidades de inversión en transporte marítimo, puertos, logística, construcción naval, pesca, energía marina y desarrollo de la economía azul, al tiempo que enfatizó el papel de los principales puertos de Indonesia en el fortalecimiento de la conectividad comercial regional y global.

Un punto clave del debate se centró en el fortalecimiento de la conectividad entre Indonesia, la ASEAN, Grecia y Europa a través de un marco logístico integrado marítimo-terrestre-ferroviario para respaldar rutas comerciales globales resilientes.

A su vez, Surya Tri Harto presentó el marco estratégico a largo plazo "S4GO" de PIS, diseñado para transformar la compañía en un actor líder en la integración marítima y logística. Esta estrategia se centra en fortalecer el negocio principal de transporte marítimo mediante la expansión del transporte de carga de terceros y la modernización de la flota con buques de diseño ecológico. Además, PIS está acelerando su penetración global a través de alianzas estratégicas y el establecimiento de una presencia comercial en mercados internacionales clave.

El plan "S4GO" también incluye la expansión de la cartera offshore de PIS, incorporando infraestructura energética flotante como FSO, FPSO y FLNG, al tiempo que impulsa una agenda de sostenibilidad. Estas iniciativas ecológicas priorizan las soluciones de combustible dual, el suministro de combustible no fósil y la modernización de las terminales. Actualmente, PIS opera 65 rutas internacionales con 63 buques a nivel mundial, aprovechando las ventajas geográficas de Indonesia.

La actividad de PIS abarca cinco sectores: transporte marítimo, servicios marítimos, operaciones portuarias, propiedad de activos y logística.

"Como parte de su visión a largo plazo, PIS busca fortalecer su papel como líder regional en el sector marítimo y logístico, conectando a Indonesia con los principales mercados globales. PIS está comprometida con el fortalecimiento de la posición de Indonesia en el ecosistema marítimo mundial", declaró Surya Tri Harto.

En el marco de Posidonia 2026, PIS también mantuvo encuentros comerciales estratégicos con destacadas empresas marítimas internacionales para explorar futuras oportunidades de colaboración, la excelencia operativa y el desarrollo de servicios marítimos.

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