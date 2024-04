(Información remitida por la empresa firmante)

-La nueva plataforma de evaluación de riesgos de inmunogenicidad, ISPRI, facilita el desarrollo de terapias biológicas

PROVIDENCE, R.I., 1 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- En la búsqueda del desarrollo de nuevas entidades biológicas, los científicos que aprovechan el poder de la IA y la biología generativa dependen de herramientas computacionales para predecir y gestionar el riesgo de inmunogenicidad, un paso de caracterización crítico en el proceso de desarrollo de candidatos para garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos antes de los ensayos clínicos. Hoy se marca un avance significativo en este esfuerzo con la publicación de " In silico methods for immunogenicity risk assessment and human homology screening for therapeutic antibodies" en mAbs, que describe el kit de herramientas ISPRI (Immunogenicity Screening and Protein Re-engineering Interface), una plataforma basada en web para la evaluación del riesgo de inmunogenicidad in silico de terapias biológicas en etapas de desarrollo preclínico.

Desarrollado durante muchos años por bioinformáticos de EpiVax, ISPRI proporciona a los investigadores una interfaz segura compuesta de herramientas computacionales integradas que permiten un enfoque sistemático para agilizar la evaluación y mitigación del potencial inmunogénico y acelerar los esfuerzos generales de desarrollo preclínico.

Las herramientas, cada una de las cuales desempeña un papel de importancia crítica en el proceso de evaluación, incluyen: EpiMatrix para el mapeo de epítopos de células T, ClustiMer para la identificación de regiones densas en epítopos que podrían ser clave para realizar más pruebas/desinmunización, JanusMatrix para caracterizar epítopos (la identificación de epítopos potencialmente tolerados o activamente tolerogénicos, como Tregitopes), y OptiMatrix para modificaciones de secuencia para mitigar los riesgos inmunogénicos.

En particular, las herramientas de ISPRI se pueden aplicar en diferentes etapas de desarrollo, desde el descubrimiento en las primeras etapas para una detección de resultados de alto rendimiento, hasta la evaluación integral de un candidato principal en preparación para la presentación IND y el desarrollo de un Resumen Integrado de Inmunogenicidad (ISI).

Además, el conjunto de herramientas es útil para la detección de todas las modalidades terapéuticas biológicas, desde anticuerpos monoclonales hasta biespecíficos, multiespecíficos, conjugados anticuerpo-fármaco, proteínas de reemplazo enzimático, CAR-T, productos de terapia génica y fármacos peptídicos.

Annie De Groot, MD, responsable científica, enfatizó la importancia de ISPRI en el avance del desarrollo de terapias biológicas y afirmó que: "ISPRI se erige como una herramienta fundamental en la búsqueda de terapias biológicas más seguras y efectivas, lo que permite a los investigadores navegar las complejidades de la inmunogenicidad con precisión. y confianza."

EpiVax, una empresa de biotecnología de 26 años ubicada en Providence, Rhode Island, es líder en el campo de la evaluación de la inmunogenicidad de productos biológicos y vacunas. EpiVax se asocia con una lista global de empresas, agencias y académicos para acelerar la evaluación de riesgos de inmunogenicidad proporcionando acceso a herramientas avanzadas de inmunología computacional, como los kits de herramientas ISPRI e iVAX, para investigaciones en una serie de aplicaciones.

