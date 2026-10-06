Playseat® conmemora más de 30 años desde que fundó la categoría de puestos de simulación de carreras

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde que fue pionera en la categoría a mediados de la década de 1990 hasta impulsar su futuro, Playseat sigue haciendo avanzar la simulación de carreras

DOETINCHEM, Países Bajos, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- A mediados de los años noventa, Playseat creó la categoría de puestos de conducción (cockpits) para carreras y, desde entonces, ha sido una empresa innovadora y pionera, superando constantemente los límites de lo que puede ser la simulación y de cómo debe verse y sentirse.

Desde el desarrollo de nuevas categorías de competición —incluidos el primer asiento de carreras plegable del mundo y el primer asiento con posición de conducción tipo Fórmula— hasta el establecimiento de alianzas estratégicas con nombres de primer nivel como Red Bull, Mercedes-AMG, PUMA, PlayStation, NASCAR y la Fórmula 1, han transformado constantemente nuevas ideas en experiencias reales.

Playseat no se limita a las carreras. Más adelante este año, se adentrará en nuevas categorías de simulación, como la aviación y la maquinaria pesada. Y, fiel a su ADN, vuelve a marcar un nuevo estándar con su puesto de conducción de carreras de última generación.

"Desde los primeros prototipos realizados en 1996, hemos lanzado continuamente productos nuevos y únicos para ofrecer experiencias y diseños a personas de todo el mundo", afirmó Fernando Smit, presidente y fundador de Playseat. "Nos apasiona explorar, crear e innovar, y es evidente que el mercado sigue cada uno de nuestros pasos. Para garantizar que siempre estén disponibles las propuestas más recientes y destacadas, estamos elevando aún más el nivel de cara al futuro".

Ya está aquí el puesto de conducción de carreras de última generación

Playseat está a punto de lanzar el Playseat Evolution 2, el puesto de conducción de carreras de nueva generación diseñado para establecer un nuevo estándar en asientos de simulación y redefinir las expectativas de los pilotos virtuales respecto a su equipo. Heredero del Playseat Evolution —el simulador que dio origen a la categoría de puestos de conducción domésticos—, este Evolution de nueva generación lleva consigo esa experiencia consolidada. Continuando con una larga tradición de lanzamientos de productos innovadores iniciada a mediados de los años 90, el Evolution 2 ofrece una versatilidad, capacidad de ampliación y relación calidad-precio inigualables, convirtiéndose en el puesto de conducción polivalente más adaptable del mercado actual.

Acerca de Playseat

Playseat creó la categoría de cockpits de simulación de carreras a mediados de los años noventa y, desde entonces, ha sido pionera en los sectores de cockpits de simulación de carreras, vuelo y agricultura, así como en el de sillas gaming. Todos sus productos cuentan con patente propia y han sido diseñados y desarrollados en los Países Bajos, combinando una gran versatilidad para el uso diario con la máxima calidad; esto la convierte en la marca de referencia para la simulación y los videojuegos, tanto para principiantes como para profesionales.

Encuentre a Playseat en playseat.com o @playseat.

Contacto para los medios:pr@playseat.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/playseat-conmemora-mas-de-30-anos-desde-que-fundo-la-categoria-de-puestos-de-simulacion-de-carreras-302899572.html