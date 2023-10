(Información remitida por la empresa firmante)

- Plusgrade colabora con The Leading Hotels of the World (LHW) para mejorar las experiencias de fidelización de los miembros de Leaders Club

Gracias a Points, una empresa de Plusgrade, los socios de Leaders Club tienen ahora mayor flexibilidad para ganar y canjear puntos con ventajas como comprar y regalar.

Este conjunto ampliado de ofertas de programas de fidelización permite a los socios agilizar su viaje de recompensas.

Esta colaboración subraya el compromiso de Plusgrade de mejorar el panorama de la fidelización y contribuir activamente a la evolución de los programas junto con sus valiosos socios.

MONTREAL, 19 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- Plusgrade, proveedor líder de soluciones de ingresos complementarios para el sector mundial de los viajes, anuncia hoy el lanzamiento de múltiples soluciones de fidelización para The Leading Hotels of the World (LHW), líder en hostelería de lujo independiente. Points, la unidad de negocio de fidelización de Plusgrade, impulsará múltiples ventajas para Leaders Club que enriquecerán la experiencia de los miembros, ofreciendo más opciones y flexibilidad en la forma de obtener y canjear las recompensas.

Gracias a la asociación con Points, una empresa de Plusgrade, los socios de Leaders Club tienen ahora la oportunidad de acelerar su progreso hacia los objetivos de recompensas mediante la compra inmediata de una suma global de recompensas a través de la función "Comprar puntos". Esto permite a los socios acceder antes a estancias y experiencias hoteleras excepcionales.

Además, los socios de Leaders Club también tendrán acceso a la función "Regalar puntos". Esto permite a los socios compartir el regalo del lujo comprando puntos para amigos y familiares, ofreciendo una mayor flexibilidad en la forma de canjear los puntos.

"En Plusgrade, ofrecemos experiencias increíbles al cliente a través de productos diseñados para elevar el viaje del viajero", comentó Ken Harris, fundador y consejero delegado de Plusgrade. "Estamos muy contentos de introducir beneficios innovadores para los miembros de Leaders Club que mejoran su experiencia de fidelidad al tiempo que impulsan un crecimiento sustancial de los ingresos complementarios para LHW".

En una era de transformación dinámica dentro de la industria hotelera de lujo, LHW ha establecido constantemente el estándar de calidad sin igual y experiencias extraordinarias a través de su cartera de más de 400 hoteles de lujo independientes. LHW sigue liderando la innovación y ahora ofrece a los clientes fieles y a los miembros del programa Leaders Club acceso a nuevos niveles de elección y flexibilidad.

"Estamos encantados de aprovechar la experiencia de Plusgrade para llevar estas nuevas ofertas a los miembros de nuestro Leaders Club", destacó Phil Koserowski, vicepresidente senior y director de marketing de The Leading Hotels of the World. "Esta colaboración proporciona más utilidad a nuestros mejores huéspedes, ofreciéndoles más formas de ganar y utilizar puntos y, en última instancia, de seguir viajando por el mundo a través de nuestra cartera global de hoteles extraordinariamente poco comunes".

Durante más de dos décadas, Points, una empresa de Plusgrade, ha ayudado a los programas de fidelización a crear, potenciar y hacer crecer su mejor experiencia de fidelización. Desde su fundación, han mantenido un enfoque implacable en el fomento de la fidelidad y la confianza con más de 60 socios en el ecosistema de las aerolíneas, los viajes, los hoteles, el comercio minorista y las finanzas en todo el mundo. Esta colaboración con LHW refleja el compromiso de Plusgrade de transformar el panorama de la fidelización y ayudar a dar forma al futuro de los programas de fidelización junto con sus socios.

