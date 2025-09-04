Portal:M @LFW SS26: Cómo el contenido digital está transformando la moda

(Información remitida por la empresa firmante)

El evento demuestra el impacto en la participación de la marca, la lealtad, las ventas y la sostenibilidad

NUEVA YORK y LONDRES, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La empresa emergente de tecnología de moda Portal:M presentará una sala de exposición física y digital en la Semana de la Moda de Londres los días 20 y 21 de septiembre, donde presentará la colección Primavera/Verano 2026 del décimo aniversario de la marca JENN LEE. Con el apoyo de la Agencia de Contenido Creativo de Taiwán (TAICCA) y el fabricante líder de prendas Makalot , el evento muestra el futuro de la moda: conexiones directas entre la marca y el consumidor a través de contenido digital narrativo.

"Este año, nos centramos en cómo el contenido digital potente puede crear conexiones más profundas con los consumidores", destacó Dianne Chen, directora de marketing de Portal:M. "Gracias a nuestra experiencia en fabricación, sabemos cómo dar vida a la mente de un diseñador. Más allá de una muestra de contenido digital, el evento demostrará cómo Portal:M crea herramientas virtuales para impulsar la interacción y la fidelidad con la marca. Y nuestro trabajo en mundos virtuales ha demostrado impulsar el éxito, las ventas y la sostenibilidad de la marca en el mundo real".

Sala de exposición digital de Portal:M:

Fecha y hora:

20 de septiembre, 12:00–18:00 (Inscríbase aquí: https://bit.ly/LFWss260920_Cision )

Ubicación: Village Underground, 54 Holywell Lane, Londres EC2A 3PQ

Experiencias:

Narración en una nueva dimensión para un viaje íntimo y multisensorial: versiones digitales en 3D y físicas de la colección del décimo aniversario de JENN LEE .

. Experiencias interactivas de realidad virtual: Explora entornos virtuales imaginativos creados por Portal:M.

Tienda temporal con artículos exclusivos para eventos.

10º aniversario de JENN LEE: Una exploración del amor y la protección

Conocida por sus diseños audaces y expresivos, la diseñadora Jenn Lee celebra el 10º aniversario de su marca homónima con la nueva colección Primavera/Verano 2026 y continúa su exploración del amor y la protección.

Durante una década, la marca JENN LEE ha utilizado la ropa como medio para contar historias, dando voz a emociones que a menudo se pasan por alto. Mediante detalles de diseño, como su emblemática serie Zipper, la marca representa el complejo proceso de abrir y cerrar relaciones, emociones e identidad. Como señala Lee: A través de los detalles de las cremalleras, el metal y el patchwork, abrimos lentamente relaciones, emociones e identidad, para luego volver a cerrarlas.

Impulsando el éxito de la marca: de la narrativa a las ventas y la sostenibilidad

La estrategia de contenido digital de Portal:M —creación de prendas 3D hiperrealistas y salas de exposición virtuales— está diseñada para resolver los principales desafíos a los que se enfrentan las marcas modernas. Con imágenes inmersivas y narrativas atractivas, las marcas pueden transformar el mensaje unidireccional del marketing tradicional en un diálogo bidireccional, maximizando la interacción, la conexión y la fidelización del consumidor.

Este cambio impulsa directamente el éxito de la marca. La plataforma de comercio electrónico Shopify ha reportado numerosos casos en los que la realidad aumentada (RA) y las compras virtuales han impulsado la interacción y las ventas de los clientes, y otro informe reveló que los compradores en línea tenían el doble de probabilidades de comprar un producto si lo experimentaban virtualmente.

Las experiencias de compra virtuales también ayudan a las marcas de moda a mejorar su sostenibilidad. Según una una encuesta reciente de la firma de TI Capgemini , el 64% de los consumidores compran a marcas sostenibles y el 67% cambiaría de minorista debido a la falta de sostenibilidad.

Innovaciones tecnológicas taiwanesas en exhibición

Con el apoyo de la Administración de Desarrollo Industrial, MOEA, y a través del Instituto para la Industria de la Información, PlayNitride exhibirá sus vanguardistas pantallas Micro LED de transparencia ajustable en la sala de exposición, mostrando patrones de luz cambiantes que evocan los temas de "rebelión y protección" de JENN LEE. Esto crea un lienzo vivo de moda, donde las prendas y los accesorios evolucionan visualmente con la experiencia del usuario.

MSI UK también ha colaborado con Portal:M para crear un espacio digitalmente interactivo, impulsado por portátiles gaming MSI, que destaca cómo la tecnología puede complementar a la perfección la moda y el arte a través de experiencias interactivas.

Acerca de Portal:M

Con experiencia en fabricación, IA y tecnología, Portal:M es una empresa emergente de tecnología de moda que crea contenido digital hiperrealista y experiencias virtuales para transformar la forma en que los consumidores experimentan la colaboración entre marcas y diseñadores.

