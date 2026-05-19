Powerbox lanza una serie de convertidores DC/DC robustos para aplicaciones de defensa

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTOCOLMO, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Powerbox (PRBX), una de las principales empresas europeas en el sector de las fuentes de alimentación, anuncia el lanzamiento de su serie de convertidores DC/DC robustos ECDD para aplicaciones de defensa, vehículos y sistemas móviles. La serie ha sido diseñada para entornos eléctricamente inestables y garantiza un funcionamiento fiable ante variaciones de tensión, transitorios y condiciones de arranque del motor.

La serie ECDD cuenta con refrigeración por conducción mediante placa base y una carcasa completamente sellada con grado de protección IP65, lo que permite un funcionamiento fiable sin ventilador en sistemas cerrados sin ventilación forzada. El diseño garantiza un funcionamiento fiable en entornos expuestos a golpes, vibraciones y humedad.

La serie incluye tres modelos de convertidores DC/DC para plataformas de 28 V, dos modelos de 250 W y uno de 350 W. Los convertidores mantienen una salida estable durante caídas de tensión y perturbaciones transitorias que, de otro modo, podrían interrumpir o reiniciar los sistemas electrónicos. Diseñada para operar en un amplio rango de tensión de entrada de 11–33 VDC y 18–33 VDC según el modelo, la serie ofrece una potencia de hasta 350 W con eficiencias de hasta el 92 %.

Para cumplir con los exigentes requisitos del sector de la defensa, la plataforma integra conectores MIL–D38999 y está diseñada de acuerdo con las normas MIL–STD–1275 D/E/F y MIL–STD–704. La serie también cumple con la norma MIL–STD–461G y está cualificada según la norma MIL–STD–810H en cuanto a resistencia a golpes y vibraciones.

Las funciones integradas de protección y control incluyen protección contra sobretensión, sobretemperatura, sobrecarga y cortocircuito. Las funciones de encendido y apagado remoto, así como de monitorización, facilitan la integración en sistemas de alimentación móviles.

La serie ECDD está diseñada para mantener una salida estable durante la inestabilidad de la tensión, afirma Tetsuya Nagai, Vice President R&D and Products de Powerbox. Combina un diseño mecánico robusto con un rendimiento fiable en entornos exigentes.

La serie ECDD es adecuada para sistemas de vehículos militares, sistemas de vigilancia, plataformas no tripuladas y otras aplicaciones móviles que operan en entornos exigentes. Las unidades de evaluación están disponibles bajo solicitud.

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Acerca de PowerboxPowerbox (PRBX), una empresa del Grupo Cosel, es un proveedor líder de soluciones avanzadas de conversión de energía para aplicaciones exigentes. Fundada en 1974 y con sede en Suecia, Powerbox opera en 15 países de cuatro continentes; la empresa combina más de 50 años de experiencia con una profunda experiencia en ingeniería en sistemas AC/DC y DC/DC de alta fiabilidad.

Powerbox presta apoyo a los sectores de defensa, médico, industrial y del transporte, donde la fiabilidad y el soporte durante un largo ciclo de vida son fundamentales. Al combinar plataformas estándar con soluciones a medida, Powerbox ayuda a los ingenieros a resolver complejos retos de alimentación en entornos hostiles y de misión crítica.

Para más informaciónVisite www.prbx.comPóngase en contacto con Deryn-Lee Mardon, directora de marketing y comunicaciones+46 (0) 158 703 00marcom@prbx.com

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