(Información remitida por la empresa firmante)
- PPC Group y METLEN Energy & Metals unen fuerzas para desarrollar proyectos de almacenamiento de energía de hasta 1.500 MW en tres países
- Proyectos de almacenamiento de energía con una capacidad nominal total de hasta 1.500 MW / 3.000 MWh en Rumanía, Bulgaria e Italia
- Sistemas de baterías de dos horas refrigeradas por líquido con tecnología innovadora LFP
- Ambas partes combinan su experiencia en desarrollo, construcción y gestión energética
- Las centrales de almacenamiento respaldan la operación de parques fotovoltaicos y eólicos y contribuyen a la estabilidad del sistema eléctrico
ATENAS, Grecia y LONDRES, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo PPC y METLEN, empresas griegas líderes en el sector eléctrico en Grecia y la región, han firmado un Acuerdo de Empresa Conjunta (JVA) para la creación de una empresa conjunta, en la que cada parte tendrá una participación del 50 %. El objetivo de la empresa conjunta es el desarrollo, la construcción y la operación de una cartera de proyectos BESS (Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías) de hasta 1.500 MW / 3.000 MWh en Rumanía, Bulgaria e Italia, de los cuales se prevé la implementación de 1.000 MW en los próximos 12 meses.
Ambas partes unen fuerzas aportando su respectiva experiencia en desarrollo, construcción y gestión energética. El Grupo PPC, con su consolidada presencia en los tres países, garantiza el rápido desarrollo de los proyectos y una gestión energética eficiente, mientras que METLEN, con su dilatada experiencia y sólidos conocimientos técnicos, garantiza la construcción puntual y de alta calidad de los proyectos.
Haga clic AQUÍ para leer más.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2768481...
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ppc-group-y-metlen-energy--metals-unen-fuerzas-para-desarrollar-proyectos-de-almacenamiento-de-energia-302705391.html