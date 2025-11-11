Precision Planting y PTx Trimble presentan soluciones para cada temporada en Agritechnica 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Salzkotten, Germany – 11 de noviembre 2025 (News Aktuell).- A la vez que los agricultores optan cada vez más por actualizar su maquinaria con mejoras de precisión, en esta edición de Agritechnica, los visitantes del stand de PTx descubrirán nuevas opciones de modernización y personalización de última generación diseñadas para maximizar la eficiencia y la rentabilidad. Desde la siembra hasta la cosecha, así como para el resto de las fases del proceso, las marcas PTx Precision Planting y PTx Trimble™ presentarán soluciones innovadoras para cada temporada.

"Agritechnica es un escenario ideal para que los agricultores de toda Europa experimenten cómo nuestras tecnologías pueden ampliar las prestaciones de su maquinaria", afirma Brian Sorbe, PTx President. "Nuestro objetivo es ayudar a los agricultores a afrontar sus retos más difíciles sin tener que realizar grandes inversiones en equipamiento nuevo”.

El stand 20C14 albergará toda la gama de productos de PTx, incluyendo las novedades y mejoras ya conocidas como:

Visita a nuestro equipo en el stand de PTx, pabellón 20, stand C14, el domingo 9 de noviembre, de 8:15 a 9:00 de la mañana, durante la feria Agritechnica en Hannover (Alemania)

