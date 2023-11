Presentación de Lucid Gravity: redefiniendo el SUV eléctrico (1)

Introducing the Lucid Gravity: Redefining the Electric SUV

Introducing the Lucid Gravity: Redefining the Electric SUV - LUCID GROUP/PR NEWSWIRE

El nuevo Lucid Gravity anuncia el comienzo de una nueva era para los Sport Utility Vehicles eléctricos: una combinación sin precedentes de atributos nunca antes vistos en un solo vehículo y una autonomía prevista superior a las 440 millas 1 .

. Las innovaciones de Lucid en tecnología y diseño de vehículos eléctricos ofrecen un interior amplio y lujoso con capacidad para siete adultos y sus pertenencias, sin el enorme exterior y la escasa maniobrabilidad que suelen asociarse a los SUV tradicionales de tres filas de asientos.

Con una plataforma SUV totalmente nueva y la nueva generación del galardonado sistema de propulsión eléctrica patentado por Lucid, el Gravity ofrecerá una experiencia de conducción estimulante.

Lucid demostró su capacidad al producir una extraordinaria y aclamada berlina de lujo con motor eléctrico; ahora, Gravity abre Lucid al mercado de los SUV, mucho más amplio.

Lucid Gravity llegará a finales de 2024. Al igual que Lucid Air, el precio de Gravity comenzará por debajo de los 80.000 dólares2.

(Información remitida por la empresa firmante)

NEWARK, Calif., 17 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group , Inc. (NASDAQ: LCID), ampliamente aclamado por subir el listón de los vehículos eléctricos de lujo con el premiado Lucid Air, galardonado con el World Luxury Car Award 2023, vuelve a redefinir la excelencia con la presentación del nuevo y revolucionario SUV eléctrico de lujo Lucid Gravity. El esperado SUV Gravity de Lucid se basa en las innovaciones que se vieron por primera vez en la berlina Lucid Air para crear un SUV eléctrico de lujo sin concesiones: un vehículo de altas prestaciones con espacio para hasta siete adultos y su equipaje y una autonomía de conducción prevista de más de 440 millas1. El Lucid Gravity SUV hará su debut público hoy durante el Salón del Automóvil de Los Ángeles, y su producción comenzará a finales de 2024.

"El SUV Gravity representa un importante salto adelante para la tecnología y el diseño líderes mundiales de Lucid. Los clientes encontrarán una combinación sin precedentes de espacio y maniobrabilidad, lujo y versatilidad, todo ello perfectamente integrado en un vehículo extraordinario con la experiencia de conducción y la autonomía de un verdadero Lucid", dijo Peter Rawlinson, consejero delegado y director de tecnología de Lucid. "La innovadora tecnología de propulsión EV patentada de Lucid y nuestro enfoque holístico de la ingeniería de vehículos ya permitieron que la berlina Air redefiniera lo que se creía posible en una berlina deportiva de lujo. Con Gravity, estas innovaciones evolucionaron y nuestra tecnología de próxima generación se aplica con un efecto aún mayor, lo que resulta en un SUV eléctrico que puede alcanzar más de 440 millas1 de autonomía con un paquete de baterías de un poco más de la mitad del tamaño de algunos de nuestros competidores hambrientos de baterías."

Diseño Gravity: Equilibrio entre forma y función"En Lucid, creemos en la superación de los límites del diseño. Nos hemos apoyado en esta creencia para maximizar la amplitud, la eficiencia aerodinámica y la utilidad, dando como resultado un SUV eléctrico con una mezcla de atributos nunca vista hasta ahora", dijo Derek Jenkins, vicepresidente Senior de Diseño y Marca de Lucid. "Gravity está diseñado para ser versátil, tanto si se trata de un SUV de gran capacidad de carga para viajes familiares de acampada como de un gran turismo de largo recorrido que recorre cientos de kilómetros entre paradas. La dedicación de nuestro equipo para crear un SUV que fusiona a la perfección forma y función ha dado como resultado un vehículo visualmente impactante, increíblemente versátil y que proporciona una experiencia de conducción de lujo elevada."

El compromiso de Lucid con la excelencia en el diseño, los amplios interiores y la versatilidad distinguen al Gravity de la competencia. Las opciones de diseño exterior son un testimonio de la fusión de estética y utilidad de Gravity. El enfoque en la eficiencia ha llevado a un coeficiente de resistencia aerodinámica inferior a 0.243, un perfil aerodinámico insuperable por otros SUV de tres filas de asientos. Con una presencia imponente respaldada por un amplio maletero, un perfil elegante, un habitáculo alargado, hombros pronunciados y un alerón trasero deportivo, el Gravity muestra su capacidad para satisfacer las diversas necesidades del conductor diario.

En el interior, el Gravity impresiona por sus amplios y flexibles espacios de carga. La cabina ofrece amplios asientos, con la comodidad añadida de los asientos de la segunda y tercera fila que se pliegan para revelar más de 112 pies cúbicos de espacio de carga útil total para una combinación sin esfuerzo de comodidad y capacidad de carga. Los asientos deslizantes de la segunda fila se combinan con cómodas mesas integradas para ofrecer una experiencia superior en los asientos traseros. El notable espacio para las piernas se extiende hasta la tercera fila, permitiendo una cómoda configuración para siete pasajeros, lo que lo convierte en el vehículo ideal para cualquier aventura.

Gravity representa una evolución definitiva de la interfaz de usuario de Lucid, denominada Clearview Cockpit, que presenta una intuitiva pantalla OLED curva e ininterrumpida de 34 pulgadas que flota sobre el nuevo e innovador volante de Gravity, muy cerca de la línea de visión del conductor. El Panel Piloto de Lucid vuelve en Gravity con una barra táctil de acceso rápido y se sitúa junto a una nueva consola central de cristal que se desliza elegantemente para abrirse y ofrecer almacenamiento adicional. Este SUV también introduce el software de nueva generación de Lucid con actualizaciones por aire, lo que garantiza la mejora continua del vehículo.

Prestaciones de coche deportivo y gama de conducción LucidLas excepcionales prestaciones del Gravity comienzan con una plataforma completamente nueva desarrollada desde cero como un SUV deportivo. Esta plataforma se integra a la perfección con la nueva generación de tecnología de propulsión ultracompacta patentada por Lucid, que incluye los motores eléctricos más potentes del mundo y una evolución de su arquitectura eléctrica de 900V. El Gravity no es sólo un SUV de lujo; es un motor potente, que acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos y ofrece una capacidad de carga útil de más de 1.500 kg y una capacidad de remolque adicional de 6.000 kg4.

Con el SUV Gravity, el rendimiento se extiende más allá de las carreteras asfaltadas, ya que Lucid presenta Zero Gravity, un paquete de suspensión neumática opcional mejorado que se adapta automáticamente a las distintas necesidades del terreno, garantizando una conducción suave y cómoda en cualquier superficie. Los ajustes manuales también ofrecen la posibilidad de elevar el Gravity para maximizar la capacidad todoterreno o de bajarlo para maximizar el rendimiento y la autonomía.

"La filosofía de diseño e ingeniería de Lucid siempre ha dado prioridad a hacer más con menos. Gravity aplica este principio para ofrecer a los clientes más de lo que necesitan - más espacio, más utilidad y más autonomía - evitando al mismo tiempo el exceso de celdas de batería, el coste añadido de propiedad y el peso innecesario", dijo Eric Bach, vicepresidente Senior de Producto e Ingeniero jefe de Lucid. "Creemos en la superación de los límites de lo posible, y con un paquete de baterías de aproximadamente la mitad del tamaño de algunos competidores, Gravity es un vehículo eléctrico ecológico y versátil con el espíritu de un supercoche."

El SUV Gravity no sólo es eficiente, sino que establece nuevos estándares para los SUV con un pack de baterías más pequeño, ligero y sostenible, al tiempo que ofrece una autonomía excepcional, que se prevé que supere las 440 millas1. Gravity adopta una evolución de la conocida arquitectura de más de 900 V de la empresa y de las velocidades de carga ultrarrápidas, lo que lo convierte en uno de los sistemas de carga de vehículos eléctricos más rápidos del mundo. Los clientes pueden añadir hasta 200 millas de autonomía en unos 15 minutos5, lo que garantiza la comodidad y un tiempo de inactividad mínimo durante los viajes largos. Lucid Gravity establece un nuevo punto de referencia para los SUV, demostrando que la eficiencia, el lujo y las altas prestaciones pueden coexistir.

"Gravity llevará a nuestros clientes más lejos con menos baterías y, por tanto, utilizando menos energía preciosa", añadió Rawlinson. "Su paquete de baterías más pequeño, ligero y de mayor tecnología significa menos metales y minerales preciosos, menos energía para cargar, menos electricidad consumida, menos presión sobre la red y un vehículo más ligero y dinámico. Cuando decimos que estamos aquí para hacer avanzar la tecnología, esto es lo que queremos decir: esto es realmente sostenibilidad en acción."

La experiencia humana de Gravity: Más allá del lujo superficialLa lujosa experiencia de Gravity en el automóvil es excepcional, diseñada tanto para el cuerpo como para la mente. Desde los materiales meticulosamente elegidos, el ajuste y el acabado excepcionales y los detalles cuidadosamente colocados, cada aspecto de Gravity se ha elaborado de forma sostenible con intención y conciencia ecológica. Además, una experiencia humana holística no sólo atiende a los sentidos inmediatos, sino que también prioriza el bienestar. Con la introducción de funciones de bienestar interactivas como Lucid Sanctuary y Lucid Spaces, cada experiencia en Gravity se eleva a un nuevo nivel. Lucid Sanctuary es un revolucionario conjunto de experiencias cuidadosamente diseñadas para introducir tranquilidad sobre la marcha, tanto si estás de viaje como aparcado en una estación de carga. Con Lucid Spaces, un solo toque transforma el habitáculo en un oasis de serenidad, sumergiendo a los conductores en la relajante atmósfera de lugares como el lago Tahoe o Joshua Tree. Lucid también se ha asociado con expertos de Meditopia para ofrecer una experiencia de meditación guiada que proporciona un espacio personal para la atención plena, sin salir del vehículo.

Precios y disponibilidadCon el objetivo de ofrecer la tecnología más avanzada y las mejores experiencias con vehículos eléctricos al público más amplio posible, Gravity tendrá un precio competitivo en la categoría de SUV premium de tamaño completo, con un precio inicial previsto por debajo de los 80.000 dólares2. Se espera que la producción comience a finales de 2024. Se invita a los clientes a manifestar su interés por el Lucid Gravity en www.lucidmotors.com/gravity .

*Gravity está en fase de preproducción, y las especificaciones del vehículo mencionadas están sujetas a cambios.

Acerca de Lucid GroupLa misión de Lucid es inspirar la adopción de energía sostenible mediante la creación de tecnologías avanzadas y los vehículos eléctricos de lujo más cautivadores centrados en la experiencia humana. El primer automóvil de la compañía, el Air, es un sedán de lujo de última generación con un diseño inspirado en California. El Lucid Air Grand Touring cuenta con una autonomía oficial estimada por la EPA de 516 millas. Ensamblado en la fábrica de Lucid en Casa Grande, Arizona y en la Ciudad Económica Rey Abdullah (KAEC), Arabia Saudí, las entregas de Lucid Air están actualmente en curso a clientes en EE.UU., Canadá, Europa y Oriente Medio.

Contactos para Medios media@lucidmotors.com

Marcas comercialesEsta comunicación contiene marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales y derechos de autor de Lucid Group, Inc. y sus filiales y otras empresas, que son propiedad de sus respectivos propietarios.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "seguridad" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimación", " planear", "proyectar", "pronosticar", "pretender", "hará", "deberá", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo", "continuar", "podría, ""puede", "podrá", "posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuros o que no sean declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre planes y expectativas con respecto al Lucid Gravity, incluidos el precio, el calendario de producción, la eficiencia y el rendimiento, la autonomía y la velocidad de carga, las características, las especificaciones, el impacto potencial en los mercados, el software de Lucid y la promesa de la tecnología de Lucid. Estas afirmaciones se basan en varios supuestos, identificados o no en este comunicado, y en las expectativas actuales de la dirección de Lucid. Estas declaraciones prospectivas no pretenden servir como garantía, seguridad o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas previsiones. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lucid. Estas declaraciones a futuro están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores analizados bajo el título "Factores de riesgo" en la Parte II, Punto 1A del Informe Trimestral de Lucid en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023, así como otros documentos que Lucid ha presentado o presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o las suposiciones de Lucid resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Es posible que existan riesgos adicionales que Lucid desconozca en la actualidad o que Lucid considere irrelevantes en la actualidad y que también podrían hacer que los resultados reales difirieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o previsiones de Lucid sobre acontecimientos futuros y puntos de vista a la fecha de esta comunicación. Lucid prevé que acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Lucid. Sin embargo, aunque Lucid puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Lucid renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de Lucid en ninguna fecha posterior a la fecha de esta comunicación. En consecuencia, no debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

1 Estimación prevista por el fabricante para el acabado superior; la autonomía y la potencia de la batería varían en función de la temperatura, los hábitos de conducción, la carga y el estado de la batería, por lo que los resultados reales pueden variar.2 Precios sólo para el mercado estadounidense. Excluidos impuestos, titularidad, licencia, opciones, destino y otras tasas. Precios sujetos a cambios.3 Basado en especificaciones de preproducción a 155 mm de altura sobre el suelo; sujeto a cambios.4 Proyección del fabricante para el acabado superior; la carga, el peso interior y el equipamiento del vehículo influyen en la capacidad de remolque.5 Cuando se conecta a un cargador rápido de CC de 350 kW. Las tasas reales variarán en función del equipamiento del vehículo y las condiciones de carga.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2278188... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2278189... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2278190... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2278192... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/presentacion-de-lucid-gravity-redefiniendo-el-suv-electrico-301991473.html