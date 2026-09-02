PrimeBOT presentará PrimeBOT T1 y PrimeBOT Q1 en IFA 2026 y ShowStoppers

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- PrimeBOT, una empresa de inteligencia artificial, presentará sus últimos robots personales para el consumidor, PrimeBOT T1 y PrimeBOT Q1, en la IFA 2026, con demostraciones en vivo en el stand H25-150 durante toda la feria y una vista previa adicional en ShowStoppers el 3 de septiembre.

Basados en la visión de PrimeBOT de "Crear una vida mejor a través de la inteligencia incorporada", los dos productos demuestran el enfoque de la empresa para integrar la robótica personal en la vida cotidiana mediante la movilidad, el aprendizaje, la creatividad, la personalización y la compañía.

PrimeBOT T1 es el primer robot personal transformable diseñado para alternar entre modos humanoide y cuadrúpedo, permitiendo su uso continuo tanto en interiores como en exteriores. Entre sus capacidades se incluyen seguimiento inteligente, grabación autónoma, más de 15 plantillas profesionales de movimiento de cámara e interacción educativa diseñada para ayudar a los niños a familiarizarse con la IA, las indicaciones y la colaboración entre humanos e IA.

PrimeBOT Q1 es el primer robot personal que combina personalización avanzada, capacidades programables, interacción multimodal y movimiento sofisticado en una plataforma de 88 cm de altura. Cuenta con 22 grados de libertad, admite más de 10 movimientos de artes marciales y está diseñado para una interacción cercana más segura y natural. Usuarios y desarrolladores pueden personalizar su apariencia, voz, personalidad, comportamiento y futuras aplicaciones.

Se invita a los medios de comunicación, creadores, socios y visitantes de la IFA a conocer ambos robots en persona en el stand H25-150 de PrimeBOT. PrimeBOT también participará en ShowStoppers @ IFA el 3 de septiembre, ofreciendo una oportunidad única para demostraciones prácticas y conversaciones sobre sus productos.

Acerca de PrimeBOT

PrimeBOT es una empresa de inteligencia artificial pionera en la emergente categoría de robots personales para el consumidor. La compañía desarrolla robots programables para compañía, aprendizaje, creatividad, movilidad y asistencia cotidiana. Combinando robótica, materiales avanzados, sistemas de movimiento, interacción humano-robot y plataformas de desarrollo abiertas, PrimeBOT está construyendo un ecosistema de robótica personal que conecta la IA con el mundo físico.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/primebot-presentara-primebot-t1-y-primebot-q1-en-ifa-2026-y-showstoppers-302867710.html