Primer ICO de RENBDO aprobado para fondos irredimibles de la UE

LONDRES, 22 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- RENBDO.io se complace en anunciar que la primera campaña ICO realizada para su proyecto RENBDO ha sido aprobada para fondos de la UE. RENBDO es un emprendimiento eco-amigable de Eco Smart Energies Ltd. que busca configurar un parque eólico con cincuenta y dos turbinas para la producción de energía eólica. Antes de aprobar su ICO, la Unión Europea cubrirá el 70% del requisito de financiación de este proyecto a través de sus fondos irredimibles para energía verde.

RENBDO (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization) ha comenzado recientemente su campaña Pre-ICO. El objetivo de esta campaña es alcanzar el 30% restante de su requisito de financiación. RENBDO ha creado un ecosistema descentralizado alrededor de su Renewable Energy Token (RET) patentado. A diferencia de otros proyectos que ofrecen tokens poco usables a los inversores, RENBDO ha creado un beneficio genuino haciendo un ecosistema para los inversores porque poseer un RET es equivalente a tener un activo en la compañía. Y lo que es más importante, el 90% de los beneficios ganados por este proyecto serán distribuidos entre los poseedores de tokens.

Para garantizar mejores oportunidades para los inversores, RENBDO ha tokenizado el proyecto. Dependiendo de sus tenencias, todos los titulares de RET recibirán una cantidad específica de los retornos. Basado en la aprobación de fondos de la UE, el precio de cada RET actualmente es 0,495 dólares. Ahora cualquier persona puede comprar RETs participando en la campaña RENBDO ICO. Eco Smart Energies Ltd ha reducido al mínimo la probabilidad de fraude eliminando todos los intermediarios. Curiosamente, los inversores también tendrán voz y voto en todas las decisiones críticas relacionadas con las operaciones de RENBDO.

"Es gran orgullo y placer hacerle saber que la campaña de RENBDO ICO ha sido aprobada por fondos de la UE. Estamos agradecidos a la UE por su patrocinio y no cabe duda de que este apoyo nos hará avanzar," dijo Marc Robert Biggins, consejero delegado de Eco Smart Energies Ltd. "También creemos que esto es una gran noticia no sólo para RENBDO, sino para la comunidad de criptomonedas de todo el mundo. El apoyo activo de corriente comercial y monetario como la UE puede hacer maravillas para la adopción a gran escala de criptomonedas."

La campaña RENBDO ICO continuará durante cuarenta y cinco días, permitiendo a los inversores comprar RETs usando Ethereum, Bitcoin y Litecoin. El número total de monedas disponibles para la venta es 80.000.000 y el tope de la campaña es 39.600.000.

Para registrarse para la campaña RENBDO ICO, visite https://www.renbdo.io/

Acerca de RENBDO: RENBDO (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization) es una nueva sociedad emergente de criptomoneda cuyo objetivo es establecer granjas eólicas para la producción de energía verde. El objetivo principal de este proyecto es recoger los fondos adecuados para la instalación de hasta 52 turbinas eólicas mediante una Oferta Inicial de Monedas (ICO). Este proyecto es obra de Eco Smart Energies Ltd, una organización fundada en 2015 por un grupo de especialistas en la industria. Antes del lanzamiento de la plataforma RENBDO, estuvieron implicados en la producción y distribución de electricidad.

