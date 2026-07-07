(Información remitida por la empresa firmante)

- El primer paciente internacional del mundo comienza el tratamiento con la terapia CAR-T para tumores sólidos recientemente aprobada en el Jiahui International Cancer Center

SHANGHAI, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Jiahui International Cancer Center (JICC) ha dado la bienvenida al primer paciente internacional del mundo que comienza el tratamiento con Satri-cel, la primera terapia CAR-T aprobada en el mundo para un tumor sólido, lo que supone un hito histórico en la ampliación del acceso global a las últimas innovaciones oncológicas de China.

Josh, un paciente neozelandés de 59 años con cáncer gastroduodenal avanzado, viajó a Shanghái tras la escasez de opciones de tratamiento convencionales en su país. Tras las pruebas de biomarcadores que confirmaron la positividad para Claudin 18.2 y la negatividad para HER2, se le consideró apto para recibir Satri-cel, actualmente disponible solo en China.

Después de una evaluación multidisciplinaria y la planificación del tratamiento en el JICC, Josh completó con éxito la leucoaféresis. Sus células CAR-T ya se encuentran en proceso de fabricación y la reinfusión está programada para las próximas semanas.

Este hito se produce pocos días después de la aprobación en China de Satri-cel, la primera terapia CAR-T del mundo aprobada para el tratamiento de un tumor sólido. Esta terapia representa un importante avance en la inmunoterapia celular y subraya aún más el creciente papel de China en la innovación oncológica global.

Como uno de los principales centros oncológicos internacionales de China, el JICC ya ha atendido a pacientes con terapia CAR-T procedentes de diversas regiones del mundo y se está consolidando como un referente para pacientes internacionales que buscan acceso a terapias oncológicas innovadoras desarrolladas en China.

"La aprobación de Satri-cel representa un hito histórico no solo para los pacientes con cáncer gástrico avanzado, sino también para el futuro de la oncología a nivel mundial", declaró la Dra. Linli Xuan, Jefa de Oncología Médica del Jiahui International Cancer Center. "Nos sentimos honrados de que el primer paciente internacional del mundo haya elegido el JICC para este tratamiento pionero. A medida que las terapias innovadoras desarrolladas en China siguen ganando reconocimiento internacional, observamos un creciente interés por parte de pacientes de todo el mundo que buscan acceder a estos avances. Nuestro compromiso es combinar terapias de vanguardia con una atención multidisciplinar integral y un apoyo especializado para pacientes internacionales".

Jiahui International Cancer Center ofrece servicios oncológicos integrales que abarcan oncología médica, oncología quirúrgica, radioterapia, medicina de precisión y terapias celulares avanzadas. Gracias a su modelo de atención multidisciplinario y su Oficina Internacional de Pacientes, el JICC brinda apoyo a pacientes de todo el mundo mediante la revisión de expedientes médicos, consultas con especialistas, coordinación multilingüe, planificación del tratamiento, asistencia logística y seguimiento continuo.

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