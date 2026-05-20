Primer vuelo de un eVTOL en Asia Central: AutoFlight completa una demostración histórica en Kazajstán

(Información remitida por la empresa firmante)

ALATAU CITY, Kazajstán, 20 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- AutoFlight ha completado con éxito el primer vuelo de demostración de un eVTOL de clase tonelada en la ciudad de Alatau, Kazajstán, lo que supone el primer vuelo de movilidad aérea urbana (UAM) con despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) en Asia Central.

Este hito se logró en colaboración con Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG), que ya adquirió y pagó el eVTOL de gran tamaño de AutoFlight. Durante la ceremonia de vuelo, ambas partes firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para la adquisición de 50 unidades adicionales de la serie V2000/V5000 de eVTOL, lo que permitirá el transporte a baja altitud en Kazajstán y la región.

El primer vertipuerto de la ciudad de Alatau ya se encuentra en construcción en el sitio de demostración, que pronto se convertirá en el Centro UAM Eurasia, el primer centro de movilidad aérea urbana de Kazajstán.

"Esto es más que una demostración de una nueva tecnología. Representa una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo urbano, donde la innovación, la transformación digital y las soluciones de movilidad avanzada se convierten en un nuevo sector económico", declaró Alisher Abdykadyrov, consejero delegado de la Autoridad de la Ciudad de Alatau.

AAAG y Alatau City Bank tienen la intención de colaborar para impulsar la atracción de inversión extranjera y apoyar los mecanismos de liquidez que faciliten la ejecución de la iniciativa estratégica de AAAG. Vyacheslav Kim, accionista de Alatau City Bank, declaró: "El 8 de mayo de 2026, el Jefe de Estado promulgó la Ley Constitucional "Sobre el Régimen Jurídico Especial de la Ciudad de Alatau". Esta ley sienta las bases para el desarrollo de sectores de alta tecnología, como la Economía de Baja Altitud. El apoyo del presidente nos ha permitido establecer el Centro UAM Eurasia y atraer a Kazajstán a algunos de los principales socios tecnológicos del mundo".

AutoFlight colaborará estrechamente con AAAG y las autoridades kazajas para impulsar la certificación de aeronavegabilidad, los estándares operativos y los programas de formación de pilotos en toda la región.

Acerca de AutoFlight

AutoFlight es líder mundial en tecnología eVTOL y ofrece soluciones integrales de movilidad aérea avanzada (AAM), incluyendo aeronaves eVTOL de carga y pasajeros. En agosto de 2024, AutoFlight obtuvo una inversión estratégica de CATL.

Acerca de Alatau Advance Air Group Ltd.

Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) es una empresa privada innovadora con sede en Kazajstán, centrada en tecnologías e infraestructuras de bajo coste para vuelos a baja altitud dentro del nuevo desarrollo inteligente de la ciudad de Alatau.

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