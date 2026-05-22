PROCOMER busca de nuevas inversiones en agroindustria, servicios e infraestructura turística en Europa

Institución impulsó agenda estratégica en Portugal y España para posicionar a Costa Rica ante empresas europeas de alto valor agregado.

Participación incluyó presencia en el World Seed Congress 2026 y visita al Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) Europa, uno de los principales encuentros globales para empresas de servicios corporativos, transformación digital y operaciones globales.

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, Costa Rica, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras las empresas globales redefinen sus cadenas de valor y buscan nuevos destinos para expandir operaciones, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) intensifica su estrategia internacional para atraer inversión extranjera directa (IED) hacia sectores cada vez más diversos y sofisticados.

Esta semana, la Institución desarrolló una agenda de promoción de inversión en Portugal y España enfocada en tres áreas estratégicas para el país: agroindustria de innovación, servicios de alto valor e infraestructura turística. La gira incluyó la participación en el ISF World Seed Congress 2026 en Lisboa, el principal encuentro mundial de la industria de semillas, así como una agenda vinculada al Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) Europa, uno de los eventos más relevantes a nivel mundial para empresas de servicios corporativos, operaciones globales, automatización, inteligencia artificial y transformación digital.

La agenda estuvo liderada por Laura López, Gerente General de PROCOMER, y responde a una estrategia de diversificación de sectores y orígenes de inversión, en momentos en que Costa Rica busca ampliar su posicionamiento más allá de mercados tradicionales.

"Costa Rica no está esperando a que las oportunidades lleguen: estamos saliendo a buscarlas en mercados estratégicos y en industrias que hoy están redefiniendo la economía global. Europa representa una enorme oportunidad para diversificar el origen de la inversión que llega al país y seguir consolidando sectores de alto valor agregado. Solo en 2025, 29 de los 55 nuevos proyectos de inversión que atrajimos a Costa Rica provinieron de países distintos a Estados Unidos, una señal clara de que Costa Rica está ganando relevancia como plataforma global para empresas que buscan estabilidad, talento, sostenibilidad y capacidad de crecimiento", afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Uno de los principales puntos de la gira fue la participación de PROCOMER -por primera vez- en el ISF World Seed Congress 2026 en Lisboa, Portugal, el foro más relevante de la industria global de semillas, que reúne a más de mil actores internacionales vinculados con innovación agrícola, biotecnología, investigación y desarrollo. Durante el evento, PROCOMER sostuvo reuniones con potenciales inversionistas y empresas líderes interesadas en operaciones de investigación, fitomejoramiento y agritech.

Durante este foro, Costa Rica buscó posicionarse como un hub regional para innovación agrícola gracias a condiciones diferenciadoras como producción durante todo el año, talento especializado, disponibilidad de agua, diversidad de microclimas y un marco regulatorio que favorece la investigación y la biotecnología agrícola. Empresas como Bayer, BASF y Nutrien ya desarrollan operaciones en el país.

De forma paralela, en Lisboa se realizó el Costa Rica Investment Day enfocado en servicios corporativos y tecnologías digitales, aprovechando la presencia de ejecutivos internacionales que participan en el Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) Europa. Este evento reunió a líderes globales de Global Business Services (GBS), Shared Services, automatización, inteligencia artificial y transformación digital, convirtiéndose en un espacio clave para identificar tendencias, generar relacionamiento estratégico y conectar con empresas que evalúan procesos de expansión, nearshoring y optimización de operaciones globales.

En este contexto, PROCOMER promovió a Costa Rica como un hub nearshore altamente competitivo para operaciones de servicios de alto valor agregado, destacando las capacidades del talento costarricense, la experiencia consolidada del país en servicios globales y el crecimiento de su ecosistema digital y tecnológico.

La agenda continuó en Madrid con el Costa Rica Investment Day – España, un encuentro multisectorial organizado junto con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), donde se promovieron oportunidades de inversión en infraestructura turística, agroindustria, manufactura avanzada, servicios, ciencias de la vida y semiconductores.

Con esta gira, PROCOMER buscó fortalecer el posicionamiento internacional de Costa Rica en Europa y generar nuevas oportunidades de inversión alineadas con la estrategia nacional de sofisticación productiva, sostenibilidad y generación de empleo de calidad.

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