Productivo, profesional y progresivo: el nuevo Reboots One Pro

Schlüchtern, 05 de julio de 2022 / News Aktuell- Reboots, el principal proveedor europeo de botas y pantalones de recuperación, lanza el Reboots One Pro. El nuevo producto convence con el mayor número de cámaras de aire disponible en Reboots hasta el momento. En combinación con las nuevas funciones de personalización y la conexión a una aplicación de smartphone, el producto satisface hasta las mayores exigencias.Lo más destacado: Doce cámaras de compresión controlables individualmente

El nuevo producto se ha ganado claramente el nombre de "Pro". Las doce cámaras de compresión superpuestas y los ocho programas de masaje hacen que el masaje de regeneración sea más preciso, más eficaz y más rápido, ya que la presión se aplica sobre una zona más pequeña en cada una de las partes de la pierna. Pero no todos los músculos necesitan la misma atención. Por lo tanto, por primera vez, la presión en cada una de las doce cámaras puede ajustarse individualmente para permitir una aplicación más eficiente y orientada a la demanda.El enfoque en la individualización continúa con otras nuevas funciones del modelo. Con los temporizadores HOLD e INTERVAL, se pueden controlar las pausas y la intensidad del masaje y mejorar el efecto del mismo.Inteligente: ampliar las funciones existentes con la aplicación Reboots

El Reboots One Pro no envejece con el tiempo, sino que mejora. Gracias a la conexión de la app integrada, la novedad también podrá controlarse a través de la app Reboots en el futuro. A finales de año, el Reboots One Pro se podrá controlar a través de la aplicación Reboots. Esto permitirá a los usuarios organizar y guardar secuencias de programas individuales y experimentar el manejo con mayor comodidad. Las actualizaciones periódicas aportan al Reboots One Pro avances y ampliaciones de funciones. La combinación del ajuste individual de la presión, el elevado número de doce cámaras y el control por app es actualmente* único en el mercado.El nuevo Reboots One Pro está disponible con Recovery Boots y a un precio de 1999€ en reboots.com. La entrega es posible en todos los países de la UE. Puede encontrar más información aquí: https://reboots.com/one-pro*Estado julio 2022

CONTACTO DE PRENSA:GEORGINA GERASIMIDIS _ +49 157 379 495 04 _ PR@REBOOTS.DE _ REBOOTS.COM/MEDIA-PRESSE