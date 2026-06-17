Productos electrónicos examinados en busca de sustancias peligrosas - Comisión Europea

Bruselas, 17 de junio de 2026.- Una campaña de pruebas financiada por la UE para determinar los niveles de sustancias peligrosas en 173 aparatos eléctricos y electrónicos reveló que la mitad superaba los límites permitidos. La actividad fue organizada por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea.

(Información remitida por la empresa firmante)

Las autoridades de vigilancia del mercado (AVM) seleccionaron para las pruebas 107 dispositivos electrónicos baratos y de uso común con conectores USB o paneles solares, como ventiladores, altavoces, relojes inteligentes, linternas y luces de jardín. También se examinaron 32 electrodomésticos de cocina, como tostadoras, gofreras, batidoras, exprimidores de cítricos y saleros eléctricos, y 22 artículos de cuidado personal, como secadores de pelo, cepillos térmicos, máquinas de afeitar, recortadoras y aparatos de masaje. El resto de productos se clasificaron en otras categorías.

Se analizaron para determinar los niveles de metales pesados (plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente), retardadores de llama bromados (PBB y PBDE) y plastificantes (ftalatos: DEHP, BBP, DBP y DIBP), cuyo uso está restringido por la Directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (Directiva RoHS).

Los niveles elevados de plomo (y cadmio) se detectaron con mayor frecuencia en los puntos de soldadura (82 muestras no superaron la prueba). Los plastificantes prevalecían en el aislamiento y/o las fundas de los cables USB, los cables de alimentación y los enchufes, concretamente en el PVC blando (51 muestras no superaron la prueba). Se detectaron retardadores de llama bromados en las piezas de plástico duro de 5 muestras, y cromo hexavalente en los tornillos metálicos y los componentes metálicos iridiscentes de 3 de las muestras analizadas.

Las compras en línea presentaron una mayor tasa de incumplimiento: 49 no cumplían los requisitos, frente a las 37 muestras obtenidas en tiendas físicas.

Muestreo en toda la UE

En total, se obtuvieron 104 muestras en tiendas físicas y 69 en línea, a un precio medio de 10 euros.

Las AVM de 13 países adquirieron los dispositivos en tiendas físicas y por Internet: Bélgica, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia y Suecia.

Falta de documentación y marcado CE

Por otra parte, se comprobó que los productos contaran con el marcado y la documentación requeridos. Se detectaron problemas en 41 (24 %) de los productos, entre ellos el marcado CE ausente, insuficientemente visible o ilegible, o que podía borrarse fácilmente. Algunas deficiencias se referían a la ausencia de datos de un punto de contacto en la UE.

Al combinar las pruebas de laboratorio y las comprobaciones del marcado, un total de 91 productos (53 %) de los 173 no superaron las pruebas.

Las AVM notificaron a las empresas los incumplimientos y comunicaron varios de estos productos a la plataforma Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos no alimentarios.

Se adoptaron diversas medidas respecto a los 91 productos no conformes. Las más habituales fueron su retirada del mercado antes de que llegaran a los consumidores y la prohibición de su venta.

Recomendaciones

Las AVM aconsejan a los consumidores que quieran comprar productos electrónicos que consulten Safety Gate para comprobar que el producto que desean adquirir no figure en la lista de productos peligrosos.

Además, las AVM recomiendan a los compradores que eviten los productos sospechosamente baratos. Es poco probable que dichos productos cumplan las normas de la UE y pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y difíciles de reciclar. Al comprar por Internet, conviene comprobar que el vendedor o proveedor tenga una dirección en la UE.

Las AVM recomiendan a los consumidores que busquen el marcado CE y que sean conscientes de la diferencia entre el marcado de conformidad CE y las imitaciones (a menudo denominadas erróneamente China Export), que no son marcados CE oficiales y pueden indicar información incorrecta o engañosa.

Los fabricantes, importadores y distribuidores deben conocer bien sus responsabilidades y trabajar únicamente con socios fiables. Deben estar al corriente de la legislación de la UE aplicable, incluida la Directiva sobre la restricción de sustancias peligrosas (Directiva RoHS), y garantizar que sus productos la cumplen antes de comercializarlos en el mercado de la UE.

Por último, es esencial que los operadores económicos comprueben cuidadosamente toda la documentación del producto, desde la información facilitada antes de realizar el pedido hasta los informes de pruebas. La documentación necesaria debe facilitarse a las AVM cuando estas lo soliciten.

Mantener la seguridad del mercado único

La selección y las pruebas de los productos formaban parte de la campaña de vigilancia del mercado Acciones Conjuntas sobre Conformidad de los Productos (JACOP) 2025, organizada por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea.

Llevada a cabo en toda la UE y en los países de la AELC, la iniciativa JACOP contribuye a mantener la seguridad del mercado único mediante el refuerzo de la cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado y la coordinación de los métodos de prueba.

Permite a las AVM evaluar conjuntamente los productos, determinar los riesgos y garantizar que los fabricantes adopten medidas correctivas. La edición de 2025 abarcó 11 tipos de productos.

Campañas como JACOP protegen a los consumidores europeos de aparatos peligrosos y salvaguardan a los operadores económicos frente a competidores que intentan eludir las normas de la UE, afirmó Vanessa Capurso, responsable de políticas de la DG GROW.

Para más información, póngase en contacto con: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en

Emisor: Comisión Europea