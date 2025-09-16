Publicado 16/09/2025 09:00
- Los productos de etiquetado TEKLYNX 2025 se alinean con los estándares globales de códigos de barras y la tecnología avanzada

AUCH, Francia, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, conocida mundialmente por ayudar a las empresas a mejorar los códigos de barras con su software de etiquetado y soporte al cliente, lanzó la última versión de sus soluciones: LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL y LABEL ARCHIVE 2025.

Con mejoras centradas en el usuario, las soluciones TEKLYNX 2025 están diseñadas para alinearse con los estándares globales de códigos de barras y la tecnología avanzada.

LABEL MATRIX, LABELVIEW y CODESOFT son soluciones de diseño de etiquetas fáciles de usar para requisitos de etiquetado simples y avanzados que se adaptan a las necesidades de su negocio a medida que crece. Diseñe etiquetas utilizando una interfaz familiar de Windows, conéctese a bases de datos locales o fuentes de datos en la nube, configure un formulario para imprimir etiquetas fácilmente con los datos seleccionados en el momento de la impresión y codifique etiquetas RFID.

Las mejoras en las soluciones de diseño de etiquetas de TEKLYNX 2025 incluyen:

  • Asistente de GS1 Digital Link para cumplir fácilmente con los estándares globales
  • Conexión OData optimizada a fuentes de datos en la nube
  • Compatibilidad ampliada con códigos de barras, incluido IEC 61406
  • Nuevas plantillas de etiquetas listas para usar
  • Se agregaron controladores nativos de impresoras de etiquetas

Las soluciones empresariales SENTINEL y LABEL ARCHIVE eliminan la entrada manual de datos y las aprobaciones de etiquetas físicas al automatizar la impresión de etiquetas directamente desde un sistema ERP, WMS u otro sistema comercial y configurar flujos de trabajo digitales automáticos para procesos de aprobación de etiquetas sin papel.

Las mejoras en las soluciones empresariales de TEKLYNX 2025 incluyen:

  • Integración mejorada con las API REST
  • Mejor gestión de impresoras no utilizadas
  • Funcionalidad de comentarios de etiquetas mejorada y proceso de registro de entrada/salida
  • Compatibilidad con Microsoft .NET Framework 8.0
  • Compatibilidad con Windows Server 2025, aprovechando HTTPS y TLS 1.3 integrados

"Nuestros clientes inspiran cada innovación", afirmó Thierry Mauger, director internacional de TEKLYNX. "Con el lanzamiento de nuestros últimos productos, ayudamos a las empresas a cumplir con los estándares globales de códigos de barras y las regulaciones de la industria, al tiempo que adoptamos tecnología de vanguardia. Estamos orgullosos de ofrecer soluciones que mejoran la eficiencia, la adaptabilidad y la seguridad, impulsando el progreso en todas las industrias y en la cadena de suministro global".

Aprenda más sobre las soluciones TEKLYNX 2025 en teklynx.com.

ACERCA DE TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International ayuda a que las cadenas de suministro funcionen mejor. Hoy, más de 750.000 empresas en más de 170 países confían en los productos de diseño de etiquetas RFID y códigos de barras integrados de TEKLYNX y en las personas detrás de sus soluciones para que las operaciones de etiquetado de códigos de barras sean eficientes, precisas, seguras y compatibles con la industria. Con más de 30 años de experiencia, TEKLYNX es el líder mundial debido a su software confiable y su excelente soporte al cliente. Para obtener más información sobre cómo la comunidad TEKLYNX ayuda a las empresas de todas las industrias en todo el mundo, visite teklynx.com o llame a TEKLYNX en su región. Barcode Better™ con TEKLYNX.

