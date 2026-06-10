Se publica la lista de finalistas del Premio Mundial de Energía 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTEVIDEO, Uruguay, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Asociación Global de Energía ha publicado la lista de finalistas para el Premio Mundial de Energía 2026, la lista final de los nominados de este año para uno de los premios más prestigiosos del mundo en el sector de la ciencia energética. La lista de finalistas incluye a 15 científicos de nueve países: Chile, China, Chipre, India, México, Rusia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

La preselección culmina la segunda etapa del ciclo de nominaciones. La primera etapa se llevó a cabo del 1 de enero al 20 de abril de 2026. Participaron representantes de 30 países y territorios, con nominados procedentes de 28 países. Tras el proceso de selección, los nominados que obtuvieron las puntuaciones más altas fueron preseleccionados para el premio en tres categorías: 'Energía tradicional', 'Energía no tradicional' y 'Nuevas formas de aplicación de la energía'.Un comité internacional, presidido por el premio Nobel Rae Kwon Chung, seleccionará a los galardonados con el prestigioso premio durante la fase final del proceso de nominación.

La lista de finalistas de este año refleja la amplia magnitud de la ciencia energética moderna. Confío en que muchos de los proyectos presentados tendrán un impacto en el desarrollo energético global durante la próxima década. Por lo tanto, felicito a todos los científicos cuyos nombres figuran en la lista de finalistas, declaró Rae Kwon Chung.

Energía tradicional

1. Yilu Liu, Estados UnidosProfesor de Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Tennessee

2. Amit Goyal, Estados UnidosDirector fundador del Instituto RENEW (Investigación y Educación en Energía, Medio Ambiente y Agua), un centro multidisciplinario y transdisciplinario de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, Nueva York

3. Haisheng Chen, ChinaDirector del Instituto de Termofísica de la Ingeniería, Academia China de Ciencias

4. Jorge Ancheyta-Juarez, MéxicoProfesor de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México

5. Alexander Batanov, RusiaDirector y diseñador principal de la Oficina de Diseño y Tecnología Especial de Robótica Aplicada

Energía no tradicional

1. Bhim Singh, La IndiaProfesor emérito del Instituto Indio de Tecnología (IIT) de Delhi

2. Soteris Kalogirou, ChipreProfesor en la Universidad Tecnológica de Chipre

3. Yushan Yan, Estados UnidosDirector del Centro de Hidrógeno Limpio de la Universidad de Delaware

4. Josep M. Guerrero, ChinaCentro de Investigación sobre Energías Renovables y Microrredes del Laboratorio de Huanjiang de la Universidad de Zhejiang

5. José H. Zagal Moya, ChileProfesor Emérito y director del Laboratorio de Electrocatálisis de la Universidad de Santiago de Chile

Nuevas formas de aplicación de la energía

1. Johann W. Kolar, SuizaProfesor emérito del Departamento de Tecnologías de la Información e Ingeniería Eléctrica de ETH Zúrich

2. Jun Liu, Estados UnidosDirector del Centro de Innovación del Consorcio Battery500, becario Battelle en el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNNL)

3. Yulong Ding, Reino UnidoFundador de la Cátedra Chamberlain de Ingeniería Química en la Universidad de Birmingham y director del Centro de Almacenamiento de Energía de Birmingham

4. William A. Goddard, Estados UnidosDirector del Centro de Simulación de Materiales y Procesos del Instituto Tecnológico de California

5. Laura Gagliardi, Estados UnidosProfesora de Química e Ingeniería Molecular de la Universidad de Chicago

Contacto para consultas de medios:Gabriela Casulogcasulo@ge-prize.org

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