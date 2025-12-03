PUDU D5 Series: Industry-grade Autonomous Quadruped Robot - PUDU ROBOTICS/PR NEWSWIRE

-Pudu Robotics presenta la serie PUDU D5: robots cuadrúpedos autónomos de calidad industrial diseñados para operaciones complejas del mundo real

SHENZHEN, China, 3 de dociembre de 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un líder mundial en robótica de servicio, anunció hoy el lanzamiento de PUDU D5 Series, una nueva generación de robots cuadrúpedos autónomos de grado industrial, diseñados para entornos exteriores complejos, desestructurados y a gran escala. La serie incluye dos configuraciones: el PUDU D5, una versión con patas diseñada para una máxima adaptabilidad al terreno, y el PUDU D5-W, una versión con ruedas diseñada para un rendimiento optimizado en superficies mixtas.

Abordando la brecha de automatización en entornos desafiantes

Si bien los robots de servicio están ampliamente adoptados en restaurantes, hoteles y otros entornos comerciales estructurados, muchos espacios exteriores e industriales siguen siendo difíciles de automatizar. Terrenos irregulares, pendientes, escaleras, diseños de varios niveles y la exposición a las inclemencias del tiempo siguen limitando su implementación en tareas críticas como inspección, patrullaje, apoyo logístico y respuesta a emergencias. La Serie D5 se desarrolló para cerrar estas brechas, ofreciendo autonomía avanzada, movilidad robusta, percepción precisa y alta resiliencia ambiental para permitir que los robots operen donde los sistemas tradicionales no pueden.

"La serie PUDU D5 representa un avance significativo en nuestra visión de la robótica. El D5 incorpora con éxito autonomía avanzada, movilidad robusta e interacción inteligente en los complejos escenarios exteriores e industriales", afirmó Felix Zhang, fundador y consejero delegadode Pudu Robotics. "Para Pudu, el D5 no es solo un nuevo producto, sino un hito en nuestra misión de impulsar a los robots hacia más aplicaciones. Estamos construyendo un ecosistema colaborativo de robots especializados, semihumanoides y humanoides que, al complementar sus capacidades, pueden satisfacer integralmente las diversas necesidades de nuestros usuarios.

Características principales de la serie PUDU D5

Computación de grado automotriz para una autonomía realImpulsado por una arquitectura de doble procesador con NVIDIA Orin y RK3588 para hasta 275 TOPS, D5 ejecuta SLAM en tiempo real, reconstrucción 3D, reconocimiento de objetos, evitar obstáculos y planificación de rutas simultáneamente, lo que permite un funcionamiento continuo sin supervisión incluso en entornos dinámicos.

Percepción de 360° de alta precisión Cuatro cámaras ojo de pez de 120°, combinadas con dos sensores LiDAR de 192 líneas, proporcionan un conocimiento integral del entorno, generando densas nubes de puntos 3D para una localización precisa y una navegación dinámica. Las herramientas de visualización remota permiten a los operadores supervisar las misiones cuando sea necesario.

Capacidad de navegación de un millón de metros cuadrados Capaz de mapear y navegar instalaciones de hasta un millón de metros cuadrados, el D5 gestiona flujos de trabajo completamente autónomos, incluyendo salida, patrullaje, gestión de obstáculos y retorno a carga. Su alcance con una sola carga alcanza los 14 kilómetros, lo que lo hace ideal para aeropuertos, sistemas de metro y campus industriales.

Carga útil de 30 kg con rendimiento estable Su construcción de aluminio de alta resistencia y el control de par de circuito cerrado permiten cargas útiles estables de 30 kg con más de dos horas de funcionamiento continuo a plena carga, lo que permite alojar diversos dispositivos de inspección, materiales y módulos específicos para cada misión.

Movilidad todoterreno para entornos complejos Su avanzada locomoción híbrida rueda-pata alcanza los 5 m /s en superficies planas, manteniendo la capacidad de subir pendientes de 30° y subir escaleras de 25 cm continuamente. La estabilización impulsada por IMU y los algoritmos de control biónico garantizan un funcionamiento suave y sostenido en pisos y terrenos difíciles.

Durabilidad en todo tipo de clima y resiliencia extrema Diseñado para la exposición en condiciones reales, el D5 admite arranque en frío a -10 °C, funciona de -20 °C a 55 °C y cuenta con protección IP67 para un rendimiento fiable en condiciones de lluvia, nieve, polvo y condiciones climáticas cambiantes.

Seguimiento inteligente y prevención predictiva Gracias a la fusión de visión y detección de profundidad, además de algoritmos patentados de predicción dinámica de obstáculos, el D5 logra un seguimiento autónomo natural y fiable. Mantiene una distancia segura y estable incluso en entornos estrechos o concurridos, ideal para tareas de inspección, logística y escolta.

Interacción natural con control de gestos y voz El D5 admite más de 10 gestos manuales intuitivos (iniciar, detener, recordar, seguir, etc.) y cuenta con un conjunto de 6 micrófonos con reducción de ruido por IA para un reconocimiento de voz altamente robusto en entornos ruidosos. Esto facilita una colaboración más sencilla y una operación in situ fluida.

Ampliando el ecosistema de inteligencia incorporada de Pudu Robotics

La serie PUDU D5 amplía la cartera de productos de inteligencia incorporada de Pudu Robotics, más allá de los robots de servicio especializados, para abarcar entornos industriales y de exterior complejos. Al complementar sus robots especializados, semihumanoides y humanoides existentes, el D5 permite a los clientes implementar flotas de robots en diversos escenarios, desde inspección industrial e infraestructura de transporte hasta seguridad exterior e investigación, creando un ecosistema escalable que aborda desafíos operativos reales que antes estaban fuera del alcance de los sistemas autónomos.

Acerca de PUDU

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica de servicios, se dedica a mejorar la productividad y la calidad de vida de las personas mediante tecnología robótica innovadora.

Centrada en la I+D, la fabricación y la venta de robots de servicios, Pudu Robotics se centra en tres tecnologías fundamentales: movilidad, manipulación e inteligencia artificial. Pudu Robotics ha liderado el desarrollo de una gama completa de productos robóticos especializados, semihumanoides y humanoides en el sector. Actualmente, PUDU ofrece cuatro líneas de productos: robots de reparto de servicios, robots de limpieza comercial, robots de reparto industrial y robots inteligentes incorporados, que se utilizan en diez importantes sectores, como la alimentación y las bebidas, el comercio minorista, la hostelería, la sanidad, el entretenimiento y los deportes, las instalaciones industriales y la educación, entre otros. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado con éxito más de 100.000 unidades a diversos mercados, con presencia en más de 1.000 ciudades de más de 80 países y regiones de todo el mundo. Para obtener más información sobre actualizaciones y novedades comerciales, siga a PUDU en LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.

