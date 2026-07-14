Quantinuum explorará la computación cuántica en el diseño y la simulación industrial (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane y la Universidad de Edimburgo firman un acuerdo para explorar la computación cuántica en el diseño y la simulación industrial

La colaboración explorará cómo la computación cuántica tolerante a fallos podría impulsar simulaciones complejas de dinámica de fluidos, incluyendo su uso en el diseño de turbinas de gas.

El proyecto busca combinar la plataforma Helios de Quantinuum, la computadora cuántica comercial más precisa del mundo [1] , las aplicaciones industriales de Rolls-Royce, la experiencia de Riverlane en corrección de errores cuánticos y algoritmos tolerantes a fallos, y la experiencia de EPCC en supercomputación.

, las aplicaciones industriales de Rolls-Royce, la experiencia de Riverlane en corrección de errores cuánticos y algoritmos tolerantes a fallos, y la experiencia de EPCC en supercomputación. La colaboración contribuirá al avance de la estrategia cuántica del Reino Unido mediante el desarrollo de las tecnologías cuánticas y las capacidades de computación híbrida necesarias para futuras aplicaciones industriales.

BROOMFIELD, Colo. y CAMBRIDGE, Inglaterra, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ:QNT), Rolls-Royce, Riverlane y EPCC, el Centro Nacional de Supercomputación del Reino Unido con sede en la Universidad de Edimburgo, han dado a conocer hoy un acuerdo para explorar las capacidades de computación cuántica necesarias en los futuros flujos de trabajo industriales, como el diseño de turbinas de gas.

En virtud del acuerdo, Quantinuum proporcionará acceso a sus sistemas cuánticos y entorno de software; Rolls-Royce aportará casos de uso de diseño industrial y experiencia en el sector; Riverlane aportará corrección de errores cuánticos y experiencia algorítmica; y EPCC aportará experiencia en supercomputación e integración de flujos de trabajo híbridos.

Las simulaciones complejas de dinámica de fluidos son fundamentales para el diseño de turbinas de gas, pero pueden requerir importantes recursos informáticos a medida que los modelos se vuelven más detallados. En lo que se prevé que sea una colaboración de varios años, los socios explorarán cómo las computadoras cuánticas tolerantes a fallos podrían trabajar junto con las supercomputadoras para superar este obstáculo y modelar con precisión la dinámica de fluidos dentro de las turbinas de gas.

"Las exigencias computacionales de la simulación de dinámicas de fluidos complejas representan un gran desafío en el diseño industrial, y explorar cómo la computación cuántica puede complementar las supercomputadoras actuales es un paso importante para abordarlo", comentó el doctor Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. "Esta colaboración ayudará a desarrollar y probar los algoritmos híbridos cuántico-clásicos necesarios para futuras aplicaciones industriales".

Los colaboradores planean probar componentes computacionales clave para algoritmos cuánticos de relevancia industrial en la computadora cuántica Helios de Quantinuum y evaluar cómo podrían escalarse en futuros sistemas planificados, como Sol y Apollo.

Este proyecto se basa en colaboraciones previas entre Rolls-Royce, Riverlane y EPCC que sentaron las bases para comprender los requisitos clave de algoritmos, corrección de errores y datos para abordar simulaciones de dinámica de fluidos con ordenadores cuánticos comerciales.

"Llevamos casi cinco años desarrollando y mejorando algoritmos para aplicaciones híbridas tolerantes a fallos con Riverlane, utilizando emuladores clásicos en colaboración con EPCC. Este acuerdo marca el inicio de una nueva e ilusionante fase en la que trabajaremos juntos para explorar su implementación en el hardware de Quantinuum", declaró Leigh Lapworth, investigador en Ciencias Computacionales de Rolls-Royce. "El desarrollo de aplicaciones es una actividad que dura varios años, y si queremos aprovechar las ventajas de los dispositivos teraQuOp, debemos empezar ya, desarrollando conjuntamente los algoritmos, el hardware y el software".

"Riverlane se especializa en la corrección de errores cuánticos (QEC), la tecnología clave que, en última instancia, permitirá el desarrollo de la computación cuántica tolerante a fallos a gran escala y aplicaciones tolerantes a fallos para diversos sectores", afirmó Steve Brierley, consejero delegado y fundador de Riverlane. "Aprovechando nuestra experiencia con Rolls-Royce y EPCC, la colaboración con Quantinuum nos ayudará a explorar cómo la computación cuántica tolerante a fallos y los enfoques híbridos de computación cuántica y de alto rendimiento pueden acelerar el camino hacia la computación cuántica industrial".

EPCC aportará su experiencia en computación de alto rendimiento, simulaciones e interfaces de software necesarias para conectar sistemas cuánticos y clásicos. Su función incluye explorar cómo compilar, emular y ejecutar diferentes partes de un algoritmo en recursos clásicos y cuánticos, incluyendo los pasos de preprocesamiento y postprocesamiento necesarios para flujos de trabajo de computación híbrida.

"La computación cuántica será más valiosa cuando los usuarios puedan aprovecharla dentro de un entorno informático más amplio, y EPCC ha estado trabajando en la integración de la computación de alto rendimiento (HPC) y la computación cuántica desde mi nombramiento como becario del Canciller en 2023", indicó Oliver Thomson Brown, líder del Grupo Cuántico de EPCC. "La misión de EPCC es acelerar el uso eficaz de las nuevas tecnologías informáticas en la industria y el ámbito académico, y este proyecto encaja a la perfección con los objetivos del primer Centro Nacional de Supercomputación del Reino Unido"

La misión del Reino Unido en computación cuántica tiene como objetivo desarrollar ordenadores cuánticos accesibles, con sede en el Reino Unido, capaces de realizar un billón de operaciones sin errores, conocidos como sistemas "teraQuOp". Esta colaboración y su cronograma previsto de varios años respaldan la misión del gobierno británico en computación cuántica y reflejan la solidez y madurez del ecosistema británico de computación cuántica y avanzada, que avanza desde la investigación fundamental hacia aplicaciones híbridas relevantes para la industria.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, que ha adaptado con diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits.[2] Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial.

La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 700 empleados, entre los que se incluyen destacados científicos e investigadores. Más del 70% de su equipo tecnológico posee doctorados o maestrías. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Declaración de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden considerarse "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no son hechos históricos. Las palabras "anticipar", "asumir", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", sus formas negativas o términos y frases similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se basan en ciertas suposiciones y evaluaciones realizadas por nuestra gerencia a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y de la industria actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que consideran apropiados. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, que incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afectan nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. Constantemente surgen nuevos factores, y Quantinuum no puede predecir todos ellos. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que la ley lo exija, Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

[1] Basado en su alta fidelidad de puerta de dos cúbits que admite 98 cúbits físicos[2] A fecha de 31 de diciembre de 2025.

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