Quantinuum y la Universidad de Western Australia se asocian en Australia (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Quantinuum y la Universidad de Western Australia se asocian para impulsar la capacidad cuántica de Australia

Quantinuum y la Universidad de Western Australia (UWA) firman un memorando de entendimiento para preparar a la fuerza laboral y el ecosistema de innovación australianos para la era de la computación híbrida cuántica-IA-HPC.

Quantinuum va a proporcionar a los investigadores, estudiantes y emprendedores afiliados a la UWA acceso a su ecosistema integral de computación cuántica, incluyendo Helios, la computadora cuántica comercial más precisa del mundo.

La colaboración se centrará en el desarrollo de aplicaciones cuánticas para sectores clave de la economía australiana, como los minerales críticos, la energía, la agricultura y la salud.

BROOMFIELD, Colorado y PERTH, Australia, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), una empresa líder en computación cuántica, ha dado a conocer hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) junto a la Universidad de Western Australia (UWA) para avanzar en la capacidad cuántica de Australia ampliando el acceso a la computación cuántica avanzada, desarrollando talento cuántico y acelerando el desarrollo de aplicaciones prácticas que integren la computación cuántica, la IA y la computación de alto rendimiento (HPC).

Gracias a esta colaboración, investigadores, estudiantes y emprendedores afiliados a la UWA tendrán acceso en la nube a la plataforma integral de computación cuántica de Quantinuum, incluyendo Helios, la computadora cuántica de última generación de la compañía. Esta alianza busca poder proporcionar una experiencia práctica con tecnologías cuánticas avanzadas, a la vez que crea nuevas oportunidades para explorar cómo la computación cuántica, la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento pueden trabajar juntas para abordar desafíos complejos del mundo real.

Las organizaciones también explorarán oportunidades para expandir el ecosistema de investigación cuántica y de IA de la UWA a través de un centro de aplicaciones de computación cuántica a nivel universitario, que reunirá a actores académicos, industriales y gubernamentales para identificar y desarrollar casos de uso de alto valor en sectores críticos para la economía australiana, como los minerales críticos, la energía, la agricultura y la salud.

"Australia se ha fijado una visión ambiciosa para la computación cuántica y está logrando avances significativos para convertirla en realidad gracias al liderazgo de instituciones como la UWA", afirmó el doctor Marvin Lee, director nacional de Quantinuum. "Juntos, estamos aportando todas nuestras capacidades, desde hardware y software líderes a nivel mundial hasta experiencia en aplicaciones y programas de ecosistema, para desarrollar aplicaciones cuánticas prácticas y flujos de trabajo híbridos que prepararán a Australia para la era cuántica y respaldarán la prosperidad futura del país".

Además de proporcionar acceso a sistemas cuánticos avanzados, la alianza busca ayudar a desarrollar las capacidades técnicas y las redes de innovación necesarias para respaldar las ambiciones cuánticas a largo plazo de Australia. Mediante la participación en programas de Quantinuum como Q-Net y el Programa de Socios para Empresas Emergentes, investigadores, desarrolladores y emprendedores tendrán la oportunidad de acceder a formación, colaborar con sus pares en todo el ecosistema cuántico global y acelerar el desarrollo de soluciones cuánticas.

En colaboración con investigadores de la UWA y representantes de la industria, los expertos de Quantinuum ayudarán a evaluar posibles casos de uso, establecer parámetros técnicos y analizar flujos de trabajo híbridos que integren computación cuántica, inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.

El profesor Jingbo Wang, fundador y director del Centro de Investigación de Información Cuántica, Simulación y Algoritmos (QUISA) de la UWA, afirmó que esta colaboración se basa en las fortalezas de la UWA en la investigación de la computación cuántica.

"Mediante el diseño conjunto con potenciales usuarios finales y proveedores de hardware de computación cuántica, esta iniciativa creará nuevas oportunidades para investigadores, estudiantes y socios industriales de la UWA, al tiempo que fortalecerá la colaboración interdisciplinaria en toda la universidad. Esperamos explorar todas las oportunidades que esto va a proporcionar a nuestros investigadores, así como las trayectorias estudiantiles, las pasantías y las iniciativas de formación laboral", destacó el profesor Wang.

"El acceso a tecnologías cuánticas de vanguardia sirve para ayudar a investigadores, estudiantes y empresas australianas a desarrollar capacidades y comprender dónde la tecnología cuántica puede aportar un valor real", explicó Petra Andrén, consejera delegada de Quantum Australia. "Colaboraciones como esta crean oportunidades destinadas a desarrollar habilidades, probar aplicaciones y conectar la investigación con los retos de la industria. Australia cuenta con fortalezas en todo el espectro de la tecnología cuántica. El acceso a las mejores capacidades, tanto a nivel nacional como internacional, ayudará a traducir esas fortalezas en beneficios económicos y para la comunidad".

Esta alianza refleja un compromiso compartido para garantizar que Australia siga siendo no solo una fuente de descubrimientos cuánticos, sino también un lugar donde las tecnologías cuánticas se apliquen para resolver desafíos del mundo real y generar valor económico.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits. Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial. La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, incluyendo científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70% de su equipo tecnológico posee doctorados o maestrías. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur. Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Acerca de la UWA

Durante más de 110 años, la Universidad de Western Australia ha sido un lugar donde la ambición se une a la acción. Como la primera y principal universidad del estado, inspiramos a estudiantes, investigadores y socios a generar un cambio significativo y abordar los desafíos más apremiantes del mundo. Ubicado a orillas del río Derbal Yerrigan (río Swan), nuestro campus principal se asienta sobre tierras donde el kaartdjin (conocimiento) se ha compartido durante decenas de miles de años. Este legado perdurable de aprendizaje da forma a nuestra diversa comunidad global de más de 28.000 estudiantes de 100 países, conectados a una poderosa red de más de 150.000 graduados que generan un impacto en todo el mundo. Clasificada entre las 100 mejores del mundo (QS 2027) y miembro del prestigioso Grupo de las Ocho, la UWA es reconocida por su excelencia en la docencia, la investigación y la colaboración con la industria. Desde la sostenibilidad y la salud hasta la tecnología y las comunidades, nuestro trabajo impulsa resultados concretos.

En la UWA, el impacto comienza aquí. Para más información, visite: uwa.edu.au

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada, y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, enmendada, que están destinadas a estar cubiertas por las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones sobre el alcance, las actividades y los beneficios esperados de la colaboración entre Quantinuum y la Universidad de Western Australia; el posible establecimiento de un centro de aplicaciones de computación cuántica en toda la universidad; el desarrollo de aplicaciones cuánticas, flujos de trabajo híbridos de computación cuántica, IA y HPC, y talento cuántico; y el impacto potencial de la computación cuántica en sectores como los minerales críticos, la energía, la agricultura y la atención médica. Palabras como "objetivo", "anticipar", "creer", "podría", "esperar", "explorar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "buscar", "hará", "haría" y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de Quantinuum y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Estos riesgos incluyen, entre otros: que el Memorando de Entendimiento no es vinculante y que las partes no celebren acuerdos definitivos ni lleven a cabo las actividades descritas; que el centro de aplicaciones propuesto no se establezca; que la colaboración no produzca aplicaciones comercialmente viables ni los beneficios esperados; el ritmo del progreso técnico en la computación cuántica; la capacidad de Quantinuum para mantener la disponibilidad y el rendimiento de sus sistemas, incluido Helios; la competencia; la disponibilidad de financiación, personal y apoyo gubernamental; y los demás riesgos descritos en la sección "Factores de riesgo" del Informe Trimestral de Quantinuum en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2026 y sus posteriores presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la ley.

1 Basado en la fidelidad de dos cúbits, al 31 de diciembre de 2025.

2 A fecha de 31 de diciembre de 2025.

Contacto: press@quantinuum.com

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