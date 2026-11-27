(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Abarcando desde el cultivo de manzanas hasta su venta mediante códigos QR, la tecnología digital está transformando la industria de la manzana en Yan'an. Cómo la IA podría impulsar aún más este sector fue la cuestión central del Quinto Foro de Yan'an sobre Desarrollo Rural, celebrado el 14 de noviembre en la Universidad del Noroeste. El foro sirvió de punto para congregar a casi 500 participantes, entre académicos, empresarios y una generación de profesionales rurales conocidos en China como "nuevos agricultores".

El Instituto de Desarrollo Rural de la Universidad de Yan'an, la Escuela de Negocios HSBC de la Universidad de Pekín (PHBS) y la Facultad de Economía y Gestión de la Universidad del Noroeste coorganizaron el foro con el apoyo de la Fundación Benéfica para el Desarrollo Rural de Xi'an.

Hai Wen, vicepresidente del Consejo de la Universidad de Pekín, decano fundador de la PHBS y decano del Instituto de Desarrollo Rural de la Universidad de Yan'an, se encargó de presidir el foro. Durante cinco años, el foro ha conectado a académicos, empresarios, filántropos y profesionales rurales en torno a desafíos prácticos, señaló. Y recalcó que, a lo largo de cinco años, el foro ha conectado a académicos, empresarios, filántropos y profesionales rurales en torno a desafíos prácticos.

Sun Qingwei, rector de la Universidad del Noroeste, afirmó que el foro iba a contribuir para con el avance de la modernización agrícola y rural mediante el intercambio de resultados de investigación y lecciones aprendidas de prácticas exitosas. Wang Yanfeng, vicerrector de la Universidad de Yan'an, comentó que la investigación tecnológica debe ir más allá de los artículos académicos para mejorar las prácticas en los campos, los establos y las líneas de procesamiento, y así contribuir al aumento de los ingresos locales.

En la sesión plenaria, Wang Zhongmin, exvicepresidente del Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social, analizó la transformación digital del sector de la manzana en Yan'an y destacó que los agentes de IA podrían reducir los costes de producción y transacción, mejorar los datos agrícolas digitales y los sistemas de crédito, y finalmente servir de ayuda para los agricultores a acceder a los mercados y la financiación globales. Fan Gang, profesor de economía en la Universidad de Pekín, examinó cómo la urbanización, la reforma agraria y de la seguridad social, y la tecnología pueden movilizar los recursos rurales, aumentar los ingresos y reducir la brecha urbano-rural.

Wei Wei, profesor de administración y vicepresidente del Consejo de PHBS, describió cuatro etapas de la transformación de la IA en el sector agroindustrial: Modernización, transformación, reestructuración y reinvención. Según explicó, la clave reside en si los datos y los procesos cierran el ciclo y si los agricultores comparten los beneficios.

Dos mesas redondas —"Tecnología para el bien común: Conectando el mundo" y "Tecnología que revitaliza las aldeas: La filantropía aunando esfuerzos"— reunieron a participantes del mundo empresarial, académico, organizaciones internacionales como el PNUD China y organizaciones benéficas. En ellas se debatieron los vínculos con el mercado y las alianzas intersectoriales.

El foro, que se inauguró en el año 2019, se ha trasladado de Yan'an a Shenzhen, Pekín y Xi'an. PHBS va a continuar con su apoyo al instituto y colaborando con universidades, empresas y fundaciones en la agricultura tecnológica y la revitalización rural.

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