Raythink publica un documento sobre la gestión de riesgos térmicos durante el ciclo de vida de baterías

- Revolucionando la seguridad de las baterías de vehículos eléctricos: Raythink publica un innovador documento técnico sobre la gestión de riesgos térmicos durante todo el ciclo de vida

YANTAI, China, 2 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. ("Raythink") anunció hoy el lanzamiento global de su libro blanco sobre seguridad de baterías de iones de litio para VE, que presenta una base de referencia de seguridad térmica integrada de tres capas. El sistema aborda brechas clave en el monitoreo de seguridad de las baterías de iones de litio tradicionales y permite una gestión proactiva y de todo el ciclo de vida de los riesgos térmicos de las baterías de vehículos eléctricos.

Sistema de tres capas para seguridad proactiva

La línea base de seguridad térmica de Raythink consta de tres capas complementarias que funcionan junto con los sistemas de control y seguridad existentes:

Capa 1: Cámaras térmicas confiables para entornos hostiles, ubicadas en líneas de producción, instalaciones de almacenamiento y otras áreas críticas.Capa 2: La plataforma en la nube VIS3000 centraliza los datos térmicos, lo que permite a los equipos de seguridad analizar tendencias, revisar incidentes y documentar el cumplimiento.Capa 3: La visión térmica se integra con los sistemas de seguridad existentes como BMS, alarmas contra incendios y DCS, creando una red de seguridad unificada y rastreable.

Juntas, estas capas forman una base de seguridad térmica integrada y escalable que mejora la detección proactiva de riesgos durante todo el ciclo de vida de la batería de iones de litio.

Ventajas clave de la línea base de seguridad térmica de Raythink

Construido sobre esta base, el sistema ofrece múltiples ventajas. Su mayor fortaleza radica en el establecimiento de una línea base de seguridad térmica unificada que abarca todo el ciclo de vida de la batería de los vehículos eléctricos.

En la práctica, la mayoría de las soluciones de monitoreo siguen estando fragmentadas: las diferentes etapas dependen de sistemas independientes, lo que dificulta mantener una supervisión de la seguridad continua y rastreable. Por el contrario, el enfoque de Raythink se puede aplicar en entornos clave, incluidas líneas de producción y ensamblaje, laboratorios de pruebas, instalaciones de almacenamiento, sitios de carga y almacenamiento de energía, y manejo y reciclaje de desechos peligrosos.

El sistema unificado consolida datos térmicos de todos los entornos en una única plataforma, generando valiosos conocimientos basados en datos y ofreciendo múltiples beneficios, incluida la inspección de calidad y conocimientos de procesos más allá de la seguridad de las baterías de iones de litio.

Valor de la industria y retorno de la inversión

A medida que la adopción de vehículos eléctricos se acelera bajo políticas como los objetivos de cero emisiones de la UE para 2035, el cumplimiento de la seguridad de las baterías es cada vez más obligatorio. Thermal Vision no solo respalda el cumplimiento de regulaciones como el Reglamento de baterías de la UE y UNECE GTR No. 20, sino que también ayuda a optimizar la calidad de la producción, prevenir incidentes costosos y reducir el tiempo de inactividad, ofreciendo un retorno de la inversión medible a largo plazo.

Acerca de Raythink

Con más de 16 años de experiencia en imágenes térmicas, Raythink ofrece soluciones de monitoreo térmico industrial en diversas aplicaciones, sirviendo a los principales fabricantes en los sectores de baterías de iones de litio y nuevas energías. Descargue el documento técnico para explorar cómo estas capacidades respaldan la seguridad de la batería de iones de litio de los vehículos eléctricos durante todo el ciclo de vida.

Descargue el documento técnico completo aquí.

Para más información:Sitio web: https://www.raythink-tech.com

