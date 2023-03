Realty ONE Group, seleccionado como uno de los franquiciadores de más rápido crecimiento

Archivo - COMUNICADO: Realty ONE Group abre en Filipinas - REALTY ONE GROUP/PR NEWSWIRE - Archivo

- Realty ONE Group es seleccionado de nuevo por Entrepreneur como uno de los franquiciadores de más rápido crecimiento

LAS VEGAS, 10 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y uno de los franquiciadores inmobiliarios más populares, ha sido incluido una vez más en la prestigiosa lista de franquicias de mayor crecimiento de la revista Entrepreneur.

La internacional con sede en Las Vegas completó más de 100.000 transacciones inmobiliarias el año pasado, con más de 40.000 millones de dólares en viviendas vendidas en medio de una economía en recesión. La empresa también vendió 74 nuevas franquicias, mientras Realty ONE Group sigue redoblando su apuesta por la formación a través de su propia ONE University (ONE.U).

"Vemos un futuro prometedor a medida que encontremos los socios adecuados para abrir nuevas puertas y que nuestros fans, nuestros profesionales inmobiliarios de todo el mundo, hablen a otros de su éxito", explicó Kuba Jewgieniew , consejero delegado y fundador de Realty ONE Group.

Realty ONE Group se clasificó por encima de los franquiciadores inmobiliarios tradicionales y modernos y entre otras franquicias populares que Entrepreneur dice que "están aprovechando su capacidad para escalar rápidamente a través de los Estados Unidos y Canadá". Realty ONE Group también se hizo con el puesto número 1 de franquiciadores inmobiliarios por segundo año consecutivo en la competitiva lista de 2003 Franchise 500 ® de Entrepreneur.

La UNBrokerage, como se la conoce en el sector, cuenta con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C., Puerto Rico y ahora los países de Bolivia, Canadá, las Islas Caimán, Costa Rica, Chipre, Ecuador, Italia, Portugal, Filipinas, Singapur y España.

Aprenda más por medio de www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE GroupFundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de las franquicias de bienes raíces con su modelo de negocio único, divertido coolture, infraestructura tecnológica y apoyo superior para sus profesionales de bienes raíces. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 49 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivia, Canadá, las Islas Caimán, Costa Rica, Chipre, Ecuador, Italia, Portugal, Filipinas, España y Singapur. Según REAL Trends, Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto del país y ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como la marca inmobiliaria número UNO. Realty ONE Group avanza a pasos agigantados, abriendo puertas no sólo a sus clientes, sino también a los profesionales inmobiliarios y a los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite la página web www.RealtyONEGroup.com .

