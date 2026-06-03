(Información remitida por la empresa firmante)

-Recorded Future anuncia una alianza estratégica con Wipro para ofrecer inteligencia sobre amenazas basada en IA a escala empresarial global

Esta alianza servirá para hacer crecer las capacidades de ciberseguridad, impulsando una nueva oferta de inteligencia gestionada y monitorización de marca en toda la cartera de Wipro CyberShield SM

BOSTON y BENGALURU, India, 3 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Recorded Future, la mayor empresa de inteligencia sobre amenazas del mundo, ha dado a conocer hoy la creación de una alianza estratégica con Wipro Limited, empresa líder en servicios de consultoría y tecnología basados en IA, para ampliar los servicios de ciberseguridad basados en inteligencia para empresas globales.

De forma conjunta, ambas compañías lanzarán un servicio de Inteligencia de Amenazas Gestionada y Control de Monitorización de Marca dentro de la cartera MSSP de Wipro. Esta oferta permitirá a las empresas operacionalizar inteligencia contextual y procesable a gran escala, integrándola directamente en las operaciones de seguridad, la búsqueda proactiva de amenazas y los flujos de trabajo de protección contra riesgos digitales. El resultado es un modelo operativo más integrado que ayuda a las organizaciones a pasar más rápidamente de la detección a la decisión y la respuesta.

Esta alianza mejorará las capacidades de inteligencia de amenazas de Wipro en sus soluciones CyberShieldSM, parte de Wipro Intelligence™, la suite unificada de plataformas, soluciones y ofertas transformadoras impulsadas por IA de Wipro. La colaboración también reúne señales de riesgo cibernético, tecnología, geopolítica y negocios para respaldar una toma de decisiones más rápida y mejor informada a gran escala.

Las empresas globales exigen resultados en ciberseguridad, no solo soluciones tecnológicas, afirmó Satish Yadavalli, director global de Negocios de Servicios de Nube, Infraestructura y Seguridad de Wipro Limited. Gracias a la combinación de las capacidades de Wipro y Recorded Future, impulsaremos aún más nuestro enfoque de consultoría, basado en IA, para la ciberdefensa, la resiliencia y la confianza digital. Al integrar inteligencia y la búsqueda autónoma de amenazas en todas las capas de las operaciones cibernéticas, permitimos a nuestros clientes lograr un impacto escalable y orientado a resultados.

Esta alianza es un reflejo en relación al cambio más amplio en el mercado sobre cómo las grandes empresas consumen inteligencia sobre amenazas. Las organizaciones están dejando atrás las fuentes de información fragmentadas y las herramientas aisladas para adoptar una inteligencia contextualizada, basada en IA e integrada en todo el ciclo de vida de las operaciones de seguridad (SecOps), el riesgo y la resiliencia. Con esta colaboración, Recorded Future y Wipro ayudan a sus clientes a cerrar la brecha entre los datos de amenazas y la acción operativa.

Esta alianza reúne a dos organizaciones con una visión compartida del futuro de la ciberseguridad: inteligencia en tiempo real, práctica e integrada profundamente en las operaciones empresariales, declaró Colin Mahony, consejero delegado de Recorded Future. Al elegir a Recorded Future como su plataforma estratégica de inteligencia sobre amenazas y asociarse con nosotros para ofrecer servicios de inteligencia gestionados, Wipro establece un nuevo estándar sobre cómo las organizaciones operacionalizan la inteligencia para reducir riesgos y fortalecer la resiliencia.

Recorded Future proporciona inteligencia avanzada basada en IA, información contextual en tiempo real y una amplia cobertura preparada para el futuro que abarca el riesgo cibernético, el riesgo de terceros, la inteligencia de marca, la inteligencia geopolítica y la búsqueda y operaciones autónomas de amenazas. Mediante esta alianza, Wipro comercializará las soluciones conjuntas a nivel global, al tiempo que aprovechará la plataforma internamente para proteger su propia huella digital.

Gracias a la combinación de las capacidades de inteligencia de Recorded Future con la escala global, la amplia experiencia en consultoría y la gestión de seguridad de Wipro, esta alianza posiciona a ambas compañías para ayudar a las empresas a navegar un panorama de amenazas en constante evolución con mayor confianza, rapidez y claridad.

Acerca de Recorded Future Recorded Future es la mayor empresa de inteligencia de amenazas del mundo, que presta servicios a más de 1.900 empresas y organizaciones gubernamentales en 80 países. Su plataforma ofrece cobertura integral sobre adversarios, infraestructura y objetivos a través de Intelligence Graph, que contiene más de 200.000 millones de nodos de datos especializados sobre amenazas. Adquirida por Mastercard en 2024, Recorded Future ayuda a las organizaciones a transformar la inteligencia en resultados de seguridad medibles a gran escala.

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Contacto para mediosAlexander LeslieAsesor sénioralexander.leslie@recordedfuture.com+17088609255

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