La red de distribuidores globales de YR Fitness alcanza más de 49 socios en todo el mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 22 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- YR Fitness, un fabricante de equipos de fitness comerciales con sede en China, ha creado una red global de más de 49 socios de distribución, combinando capacidades de suministro a nivel mundial con apoyo en los mercados locales.

La red abarca Asia, Europa, América, Oriente Medio, África y Oceanía, lo que permite acercar los productos de YR, el apoyo a proyectos y el servicio posventa a los clientes de los mercados locales.

"Un distribuidor es más que un canal de ventas", afirmó George Yang, fundador de YR Fitness. "Para el cliente, ese socio representa el equipo local que conoce el mercado, respalda el proyecto y mantiene el contacto tras la entrega del equipo. Esa conexión local es fundamental".

Socios locales seleccionados

En Indonesia, PrimaFit, fundada en 1988, actúa como distribuidor exclusivo de la serie 61 de YR Fitness desde 2022 y gestiona siete salas de exposición en Yakarta, Surabaya y Bali.E

En Malasia, YANRE Fitness Malaysia es un distribuidor externo independiente dedicado exclusivamente a los equipos YR. En lugar de operar como un revendedor multimarca, representa a la marca YR a nivel local y ofrece a los clientes servicios de venta y asistencia técnica en la zona.

En Sri Lanka, Vortex Fitness Sri Lanka, parte de Vortex Aventura, combina los equipos YR con capacidades integrales para proyectos. Como distribuidor autorizado de YR, ofrece soluciones llave en mano para gimnasios que incluyen la planificación de instalaciones, el suministro de equipos, la instalación y el mantenimiento para hoteles, complejos residenciales, gimnasios comerciales y centros deportivos.

Estos socios, cuyos nombres se han hecho públicos, representan solo una parte de la red mundial de distribuidores de YR. En muchos mercados, YR también colabora con distribuidores que comercializan los equipos bajo sus propias marcas o mediante acuerdos de marca privada. Para respetar sus estrategias de marca y la confidencialidad comercial, YR no identifica públicamente a dichos socios sin su consentimiento.

Suministro global, apoyo local

YR se reúne periódicamente con socios actuales y potenciales en eventos del sector, como The HFA Show, FIBO, China Sport Show y Dubai Muscle Show; allí, los distribuidores pueden probar los equipos de primera mano y analizar las necesidades del mercado local.

YR tiene previsto seguir ampliando su red, fortaleciendo las capacidades locales de ventas, gestión de proyectos y posventa para mejorar la experiencia del cliente.

Suministro global. Apoyo en el mercado local.

Acerca de YR Fitness

Fundada en 1997, YR Fitness ofrece soluciones integrales de equipamiento para gimnasios comerciales, que abarcan máquinas de fuerza, equipos de cardio y accesorios. La empresa se centra especialmente en el diseño original de equipos de fuerza, respaldado por sus propias capacidades de I+D y fabricación.

Red de distribuidores: https://www.yanrefitness.com/yr-fitness-distributor-list/

Contacto para medios:

YR Fitnesssales@yanrefitness.com+86 186 2119 7751

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